Mỹ nhân VTV được mệnh danh “tiên quạt” gây bất ngờ với cảnh tình ái

Nữ diễn viên Minh Thu được khán giả nhớ tới qua vai diễn cô bán quạt trong “Phố trong làng” (ảnh trái). Chuyện tình của cặp đôi Hải “quạt” và anh công an Đông đã lôi cuốn người xem với những tình tiết “oan gia ngõ hẹp” nhưng rất thú vị. Mới đây, Minh Thu trở lại màn ảnh nhỏ qua một vai diễn hoàn toàn khác biệt trong bộ phim “Nơi giấc mơ tìm về” (ảnh phải).

Trong phim mới, Minh Thu đảm nhận vai Mai Anh là một cô gái có tính cách ghê gớm, sẵn sàng làm mọi việc để giành lấy người mình yêu. Mai Anh là bạn gái cũ của Gia An (Lãnh Thanh), dù đã nói lời chia tay, cô vẫn muốn quay lại và càng thêm ghen tức khi Gia An lại có nhiều biểu hiện tình cảm với một cô gái khác tên Phương. Bất chấp tất cả, Mai Anh đã dàn dựng một vụ tai nạn khiến Phương (Việt Hoa) nhập viện. Là con của một gia đình xã hội đen, Mai Anh rơi vào bi kịch khi bố mẹ cô dính líu đến cái chết của bố mẹ Gia An năm xưa trong khi bản thân cô đang mang bầu đứa con của Gia An.

Chia sẻ về vai diễn mới, Minh Thu thừa nhận cô phải chịu những áp lực không hề nhỏ. Trong clip trích đoạn giới thiệu phim, cảnh quay nhân vật Mai Anh và Gia An có pha tình tứ nóng bỏng trên ghế sofa khiến khán giả chú ý. Đây là một trong những phân cảnh tốn nhiều sức lực của cả hai diễn viên. Dù trước đó có đóng những cảnh tình cảm nhưng đây là lần đầu tiên Minh Thu đóng một cảnh “hơi nóng” trong phim truyền hình. Đạo diễn Trịnh Lê Phong bật mí nhân vật Mai Anh còn có một số cảnh quay “nóng” hơn ở những tập tiếp theo.

Lãnh Thanh lần đầu ra Bắc đóng phim truyền hình sau thời gian dài chỉ tập trung đóng phim điện ảnh. Lần này anh đảm nhận vai nam chính tên Gia An, người thừa hưởng công ty gia đình do bà nội giao phó. Dù bản tính ham chơi nhưng Gia An cuối cùng phải tuân theo ý của bà. Từ một người phong lưu, anh trở nên chín chắn và dần trở nên có tình cảm với người trợ lý. Chuyện tình cảm của Gia An và Mai Anh (Minh Thu) chỉ thiên về một chiều phía Mai Anh, còn anh nhất quyết cắt đứt mối quan hệ. Anh phải đứng giữa lựa chọn khi Mai Anh nói cô mang thai đứa con của anh trong khi bản thân Gia An lại thấy đang có tình cảm với người con gái khác.

NSND Lê Khanh (giữa) đảm nhận vai bà nội của Gia An là giám đốc công ty thực phẩm sạch. Bà là người điềm tĩnh, có quyền lực, trọng tình cảm. Bà luôn quan niệm hy sinh, tạo dựng sự nghiệp để con cháu chỉ việc gặt trái ngọt trên cây mình đã vun trồng chăm bón.

Nữ diễn viên Việt Hoa đóng cặp cùng Lãnh Thanh tạo thành một cặp đôi "oan gia". Việt Hoa đóng vai trợ lý Phương, là người nguyên tắc, có trách nhiệm với công việc. Sau những tình huống mâu thuẫn với Gia An, Phương dần thấy có cảm tình với chàng trai này nhưng khi cô biết Gia An sắp kết hôn, cô nhất quyết không đón nhận tình cảm.

Bộ phim truyền hình "Nơi giấc mơ tìm về" lên sóng vào 21h từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên kênh VTV1 trong tháng 5 này. Phim quy tụ dàn diễn viên hai thế hệ, gồm NSND Lê Khanh, NSƯT Đỗ Kỷ, NSND Trọng Trinh, NSƯT Tất Bình, diễn viên Lãnh Thanh, Việt Hoa, Minh Thu, Thục Anh, Trung Tuấn...

