Mỹ nhân Việt lao đao vì clip nóng: Lan Ngọc nhờ công an vào cuộc, "gà cưng" Sơn Tùng thì sao?

Thời gian gần đây, showbiz Việt liên tục náo loạn vì mỹ nhân Việt vướng vào ồn ào lộ clip nhạy cảm.

Scandal luôn là điều mà các nghệ sĩ luôn cố gắng hết sức để tránh né bởi hệ lụy mà nó gây ra có thể sẽ khiến họ mất sạch tất cả mọi thứ. Đặc biệt, đối với các sao nữ thì scandal liên quan đến lộ ảnh nóng, clip nhạy cảm là loại gây ảnh hưởng nặng nề nhất tới hình tượng và danh tiếng. Thậm chí, nhiều người phải bỏ nghề sau những tai tiếng từ trên trời rơi xuống. Không ít trường hợp mỹ nhân Việt là nạn nhân bị kẻ xấu lợi dụng hoặc cố tình dùng công nghệ ghép mặt để hạ bệ danh dự.

Ninh Dương Lan Ngọc

Ninh Dương Lan Ngọc là nữ diễn viên được nhiều khán giả yêu mến qua các dự án phim ăn khách như “Cánh đồng bất tận”, “Gái già lắm chiêu”, “Cô Ba Sài Gòn”, “Cua lại vợ bầu”... Người đẹp sinh năm 1990 cũng nhận được nhiều sự yêu thích qua các chương trình truyền hình thực tế nhờ hình ảnh thân thiện, tươi vui, đầy năng lượng tích cực.

Mới đây, làng giải trí Việt xôn xao trước việc Ninh Dương Lan Ngọc bị nghi là nữ chính clip “nóng” trên một trang web 18+ nước ngoài. Cụ thể, trang này đăng tải hình ảnh của “ngọc nữ màn ảnh Việt” kèm theo đó là lời giới thiệu về tên tuổi, sự nghiệp nghệ thuật nổi bật của cô trong thời gian qua. Ngay lập tức, diễn viên “Cua lại vợ bầu” trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng. Mặc dù chưa có hình ảnh cận cảnh chứng minh Ninh Dương Lan Ngọc là nhân vật chính, nhưng nhiều dân mạng vẫn xôn xao và tìm kiếm đường dẫn clip nóng mà họ cho là của nữ diễn viên nổi tiếng.

Không để tin đồn đi quá xa, ngay lập tức, Ninh Dương Lan Ngọc đã lên tiếng đính chính rằng cô gái trong clip nóng được lan truyền không phải là mình. Người đẹp sinh năm 1990 thừa nhận đây là cú sốc lớn nhất trong sự nghiệp khi bản thân luôn giữ gìn hình ảnh, và không bao giờ cho phép những chuyện như vậy xảy ra. Đồng thời, cô cũng gửi lời xin lỗi đến các nhãn hàng, đối tác, người thân, gia đình, bạn bè và khán giả vì đã khiến mọi người đọc được những thông tin không hay.

Phía công ty quản lý của Ninh Dương Lan Ngọc khẳng định sẽ nhờ công an vào cuộc, truy tìm ra kẻ đã tung tin thất thiệt, dùng hình ảnh của cô với mục đích xấu để chịu hình phạt thích đáng.

Hải Tú

Hải Tú nổi tiếng từ năm 15 tuổi và được gọi là “nàng thơ” nhờ khuôn mặt xinh xắn và vóc dáng mảnh mai. Vẻ đẹp khác biệt giúp 9X đắt sô chụp ảnh quảng cáo và trở thành mẫu lookbook nổi tiếng Sài thành.

Cách đây không lâu, thông tin nữ diễn viên trẻ ký độc quyền với công ty của Sơn Tùng M-TP lộ nhiều hình ảnh, clip nhạy cảm trên “web đen” đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.

Kể từ khi vướng vào scandal, Hải Tú chưa từng xuất hiện trước truyền thông. Phía Sơn Tùng cũng hoàn toàn không đề cập bất kỳ thông tin nào liên quan đến nghi án lộ clip này, kể cả một lời phủ nhận.

Từ đó, dẫn đến việc nữ diễn viên trẻ trở thành tâm điểm công kích của cộng đồng mạng. Thậm chí, nhiều người còn dùng những từ ngữ nhạy cảm, thô tục để nói về “nàng thơ” của Sơn Tùng.

Đa số dân mạng đều cho rằng, phía công ty chủ quản của Hải Tú nên có động thái lên tiếng bảo vệ “gà cưng” thay vì im lặng để mặc cho cô hứng chịu đủ chỉ trích nặng nề đến như thế. Có vậy, ít nhất công chúng mới hiểu rõ thêm sự việc, không thổi bùng mọi chuyện đi quá xa và sớm để Hải Tú quay trở lại hoạt động showbiz.

Bích Phương

Vào năm 2018, thành công của MV “Bùa yêu” và màn lột xác đầy ngỡ ngàng cả về vóc dáng lẫn nhan sắc khiến Bích Phương liên tục trở thành đề tài bàn tán trên các trang mạng xã hội. Một trong số đó là sự cố ca sĩ bị cho là nhân vật chính trong bức ảnh nhạy cảm, nhưng thực sự đây lại là gương mặt của nữ diễn viên phim người lớn Nhật Bản.

Ở góc nhìn trong bức ảnh được ghép, Bích Phương và nữ diễn viên này có một vài điểm giống nhau với đôi môi cong cùng khuôn mặt V-line. Nếu nhìn kỹ, người xem hoàn toàn có thể nhận ra đây là hai người khác nhau, nhưng đã có không ít dân mạng vào tận trang cá nhân của Bích Phương bình luận khiếm nhã, gửi tin nhắn với những hình ảnh trong phim nóng của nữ diễn viên đó. Điều này khiến cô rất bức xúc và đăng tải một bài viết trên trang cá nhân, yêu cầu chấm dứt những trò đùa vô ý thức.

Dù khẳng định những tin nhắn tục tĩu này không ảnh hưởng tới bản thân, nhưng Bích Phương cảm thấy thất vọng về hành động thiếu văn hóa của một bộ phận người dùng mạng xã hội. “Đúng, nó vô hại với mình. Những tin nhắn xúc phạm vô căn cứ sẽ chẳng thể làm hại gì được mình, chắc chắn thế. Nhưng nó là hành động rất tồi. Và nó cũng không có gì vui cả mình. Nên mình post lên chỉ để nói với các bạn là nếu các bạn mong mình tổn thương vì chuyện này, mình trả lời là mình không tổn thương vì những chuyện vớ vẩn”, giọng ca “Đi đu đưa đi” bày tỏ.

Thu Quỳnh

Sau vai diễn My sói trong bộ phim truyền hình ăn khách “Quỳnh búp bê”, và vai Thư của “Về nhà đi con”, tên tuổi nữ diễn viên Thu Quỳnh được khá nhiều khán giả quan tâm.

Chính vì vậy, khi cư dân mạng lan truyền chóng mặt hình ảnh cắt từ một đoạn clip nóng được cho là của cô và chia sẻ với tốc độ chóng mặt, trở thành đề tài bàn tán xôn xao của cộng đồng mạng, đã khiến người hâm mộ ngỡ ngàng.

Trước nhiều đồn đoán, Thu Quỳnh nhanh chóng lên tiếng phủ nhận việc bị lộ clip nhạy cảm thông qua trang cá nhân. Nữ diễn viên sinh năm 1988 bày tỏ sự bức xúc: “Tôi cần được tôn trọng. Bực mình nhất là phải đi dọn rác không phải do mình vứt ra. Trước hết, cho phép Thu Quỳnh được gửi lời xin lỗi đến các anh chị em, bạn bè đã bị hoang mang bởi tin đồn và video được chia sẻ chóng mặt tối nay. Cô gái trong video không phải là tôi”.

Trong khi dư luận liên tục chỉ trích thì dân mạng đã tìm ra bằng chứng chứng minh người trong clip không phải là Thu Quỳnh. Nhiều người tinh mắt phát hiện ra, trên tay nữ diễn viên “Về nhà đi con” có hình xăm nhưng cô gái trong clip lại không có.

Trâm Anh

Vào giữa tháng 4/2019, hotgirl Trâm Anh trở thành tâm điểm bàn tán của dư luận khi loạt hình ảnh cùng clip nóng với bạn trai được lan truyền chóng mặt trên các trang mạng xã hội. Thời điểm đó, cô không có bất kỳ động thái gì. Cô khóa Facebook, Instagram để tránh các ồn ào và “mất tích” trong một thời gian.

Do tác động xấu của scandal, hot girl 9X đã bị cắt vai khỏi phim sitcom “Siêu quậy”. Ngoài ra, 8 tập phim trước đó của cô nàng cũng bị gỡ bỏ gây thiệt hại lên đến 300 triệu đồng cho nhà sản xuất. Không chỉ bị cắt vai diễn, hình ảnh Trâm Anh xuất hiện trong một chương trình truyền hình cũng bị cắt bỏ hoàn toàn khi lên sóng trên VTV3.

Đến cuối tháng 7 cùng năm, người đẹp quê Thanh Hóa trở lại sau scandal bằng bức ảnh trên Instagram kèm theo mô tả bằng tiếng Anh: “Don’t hate what you don’t understand. Everything happens for a reason” (Tạm dịch: “Đừng ghét những gì bạn không hiểu. Điều gì xảy ra cũng có lý do của nó”).

Phi Huyền Trang

Đầu tháng 5/2019, mạng xã hội bỗng xôn xao trước thông tin “thánh nữ Mì Gõ” Phi Huyền Trang lộ clip nóng. Không những vậy, cô còn bị tố có quan hệ bất chính với đàn ông đã có gia đình.

Cùng lúc này, đoạn clip nóng của cô bất ngờ được cư dân mạng mổ xẻ, mà nhân vật nam chính không ai khác chính là nam diễn viên Quang Tèo. Tuy nhiên, đây thực chất chỉ là một cảnh chiếu trong phim “Tỷ phú đè đại gia”, hoàn toàn không phải tình huống thật ngoài đời.

Trước những tin đồn liên tục bủa vây, Phi Huyền Trang đã quyết định làm việc với cơ quan công an để bắt kẻ đã vu khống, đồng thời lấy lại danh dụ cho mình. Sự việc gây ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh và danh tiếng của nữ diễn viên 8X.

Hoàng Thùy Linh

Hoàng Thùy Linh là một trong những ca sĩ và diễn viên được rất nhiều bạn trẻ yêu thích thời gian gần đây, với những bài hát trở thành HIT như “Bánh trôi nước”, “Để Mị nói cho mà nghe”, “Duyên âm”…

Năm 2007, showbiz Việt chấn động khi Hoàng Thùy Linh bị lộ clip nóng với bạn trai. Thời điểm đó, cô là diễn viên chính trong bộ phim nổi tiếng “Nhật ký Vàng Anh” nên vụ việc càng thu hút sự quan tâm, chú ý của khán giả hơn. Biến cố xảy ra đã hủy hoại sự nghiệp và danh tiếng của tài năng trẻ. Hoàng Thùy Linh dường như biến mất khỏi showbiz, không xuất hiện hay tham gia bất kì chương trình nào.

Trong tự truyện “Vàng Anh và Phượng Hoàng”, Hoàng Thùy Linh cho hay cô đã không còn quá bi quan với scandal, thay vào đó cô chọn cách đối diện và đơn giản hóa, tự tin để xuất hiện trước công chúng, với sự giúp đỡ, động viên của bố mẹ luôn âm thầm giúp con gái vượt qua khủng hoảng đầu đời.

Nhờ nỗ lực và cố gắng, sau nhiều năm, Hoàng Thùy Linh của hiện tại đã lấy lại hào quang và tỏa sáng hơn bao giờ hết.

