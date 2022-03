Mỹ nhân Tần Hồng đi hát quán bar kiếm sống ở tuổi 50

Ở tuổi 50, nữ diễn viên vẫn giữ được ngoại hình nóng bỏng, thường xuyên đi hát ở quán bar.

Mới đây, tờ HK01 đăng tải hình ảnh về cuộc sống hiện tại của cựu sao phim 18+ Tần Hồng thu hút sự chú ý của khán giả. Tần Hồng là cái tên ít được ai biết tới dù từng đóng phim 18+. Vào những năm 90, tên tuổi của cô chìm nghỉm giữa những ngôi sao của làng giải trí như Diệp Ngọc Khanh, Khâu Thục Trinh, Diệp Tử My,...

Diễn viên Tần Hồng.

Theo HK01, Tần Hồng đã đóng hơn 20 phim nóng do Hong Kong sản xuất trong những năm 1990. Tuy nhiên, các vai diễn của cô chỉ là vai phụ hoặc các dự án nhỏ, không thực sự ấn tượng. Nữ diễn viên sinh năm 1972 tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Theo thông tin trên Maoyan, Tần Hồng vốn là diễn viên, ca sĩ, MC sinh ra và lớn lên ở Bắc Kinh. Thời còn niên thiếu, cô đã tập tành ca hát và đi biểu diễn trong một đoàn nghệ thuật ở Đại lục.

Nữ diễn viên chuyển tới Hong Kong đóng phim 18+ nhưng không được chú ý.

Sau này, Tần Hồng còn bén duyên làm ca sĩ và kiêm luôn vai trò phát thanh viên, người dẫn chương trình. Vào giữa thập niên những năm 90, Tần Hồng đến Hong Kong để phát triển sự nghiệp.

Tuy nhiên, giữa một làng giải trí cực kỳ hưng thịnh với vô số mỹ nhân, cô chỉ nhận được những vai nhỏ, không được chú ý do nhan sắc không có gì nổi bật.

Tần Hồng và Nhậm Đạt Hoa trong một cảnh phim "Cash on Delivery".

Giống như nhiều người đẹp khác, Tần Hồng "chuyển mình" đóng phim 18+ với mong muốn được nổi tiếng. Cô đào 7X tham gia nhiều bộ phim như: Tam cấp sắc vi chi luyến, Đường Tây phong nguyệt ngân, Cash on Delivery, She Starts the Fire,... Thời điểm đó, nữ diễn viên sinh năm 1972 còn nhận được một số lời mời làm trang bìa tạp chí điện ảnh Hong Kong.

Dù sự nghiệp phim ảnh không có nhiều ấn tượng nhưng Tần Hồng lại gây chú ý nhờ ngoại hình nóng bỏng, đặc biệt là vòng 1 "khủng". Cuối những năm 90, Tần Hồng quay về Đại lục phát triển sự nghiệp. Hết thời, cựu diễn viên phim 18+ chỉ có thể theo đuổi con đường ca hát, nói không với việc đóng phim. Theo HK01, Tần Hồng hiện vẫn đang độc thân.

Tần Hồng vẫn nóng bỏng ở tuổi 50.

Ở tuổi 50, nữ diễn viên 7X vẫn theo đuổi phong cách gợi cảm dù thân hình khá sồ sề. Do đã có tuổi tác, Tần Hồng chỉ biểu diễn ở những quán bar hoặc các sự kiện nhỏ. Trên sân khấu, cô vẫn cháy hết mình với nghề, diện trang phục sexy. Ngoài đời, Tần Hồng cũng theo đuổi gu ăn mặc gợi cảm trẻ trung.

Trên trang cá nhân, cô chia sẻ nhiều hình ảnh nóng bỏng. Tuy nhiên, gương mặt Tần Hồng được nhận xét thay đổi khá nhiều. Một số cư dân mạng đặt nghi vấn nữ diễn viên đã dao kéo để kéo dài tuổi xuân.

Cựu sao phim 18+ đi hát quán bar kiếm sống.

