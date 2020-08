Mỹ nhân phim "Những thiên thần của Charlie": Từ nữ hoàng gợi cảm đến ồn ào lộ clip nóng

Mặc kệ những ồn ào, Minka Kelly vẫn trở thành một trong những biểu tượng gợi cảm của nền điện ảnh thế giới. Cô liên tiếp tham gia nhiều dự án phim như Papa Hemingway in Cuba (2015), The World made straight (2015), Away and Back (2015), Naked (2017), Night Hunter (2018), The Beach House (2018)... và mới đây nhất là She's in Portland (2020).

Trên trang cá nhân, thỉnh thoảng Minka Kelly có chia sẻ hình ảnh đời thường bên bạn bè. Dù đã bước sang tuổi 40 nhưng cô vẫn giữ được vẻ trẻ trung cùng thân hình nóng bỏng.