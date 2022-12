Mỹ nhân đứng sau tạo hình Avatar kinh điển: "Đả nữ tỷ đô" khó ai qua được

Phần hai của bộ phim "Avatar" mang tên "Dòng chảy của nước" đang tạo hiệu ứng lớn trên toàn cầu. Không chỉ là bữa tiệc kỹ xảo mãn nhãn, "Avatar 2" còn lồng ghép cách thiết lập thế giới quan diệu kỳ, hùng hồn cùng câu chuyện đậm tính nhân văn và thời đại. Trong số đó, nhân vật Neytiri tạo ấn tượng mạnh mẽ trong lòng khán giả. Nhiều người hâm mộ vẫn dành sự quan tâm đặc biệt đến nữ diễn viên đằng sau tạo hình kinh điển trong bộ phim "bom tấn" này.

Mỹ nhân đứng sau hình tượng Avatar kinh điển

Tròn 13 năm sau "Avatar" phần 1 ra mắt tháng 12/2009, bộ phim 3D đầu tiên trong lịch sử điện ảnh thế giới, phần 2 mang tên "Avatar: The Way of Water" (Avatar: Dòng chảy của nước) chính thức ra mắt khán giả toàn cầu từ 16/12.

Bộ phim "Avatar 2" đang gây sốt trên toàn cầu.

Nếu như khi ra rạp năm 2009, khán giả chỉ có thể xem ngoài rạp chiếu với định dạng 3D thông thường thì nay, với sự ra đời của các màn hình cực đại IMAX cùng định dạng phim IMAX 3D và IMAX 4DX, người xem có thể bước vào hành tinh Pandora lung linh, cảm nhận như mình đang được chìm đắm trong thế giới kỳ ảo kéo dài 192 phút được James Cameron xây dựng hoàn hảo đến từng chi tiết. Do mở bán vé sớm tại Việt Nam từ đầu tuần, tính đến chiều 15/12, bộ phim "Avatar" đã có doanh thu 16 tỷ đồng tại Việt Nam, gồm vé bán trước cho những ngày tới.

Lấy bối cảnh hơn một thập kỷ sau các sự kiện của phần phim đầu tiên, “Avatar: The Way Of Water” tiếp tục câu chuyện của gia đình Sully bao gồm Jake, Neytiri và hai con của họ cùng những rắc rối theo sau. Những việc họ phải làm để giữ an toàn cho gia đình mình, những trận chiến sinh tử và cả những bi kịch mà họ phải chịu đựng.

Mỹ nhân đứng sau tạo hình kinh điển Neytiri trong "Avatar" là Zoe Saldana.

Trong phim, hình tượng tộc người Na'vi đã từ lâu trở thành biểu tượng văn hóa đại chúng. Trong số đó, Neytiri là nữ chính được xây dựng kĩ càng nhất. Cô là con gái tộc trưởng, một nữ chiến binh quả cảm và sau này đem lòng yêu Jake - nam chính người Na'vi "mô phỏng" và thực chất là con người đến từ Trái Đất. Thông qua công nghệ máy tính tiên tiến lúc bấy giờ, hình tượng Neytiri nói riêng và tộc Na'vi nói chung hiện lên vô cùng sắc sảo, bắt mắt đến khó tin.

Thủ vai cô nàng Neytiri là một nữ diễn viên với lai lịch đặc biệt không kém cạnh có tên Zoe Saldana. Với thân hình dẻo dai, năng động nhờ học ballet, Saldana có cơ hội góp mặt trong hàng loạt siêu phẩm như "Cướp biển vùng Caribbean", "Star Trek", "Colombiana",.... Cho đến khi đóng "Avatar", danh tiếng của Zoe Saldana mới chính thức bùng nổ.

Zoe Saldana là cái tên duy nhất góp mặt trong 2 phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại.

Theo nhiều người từng cộng tác, Saldana luôn tập trung cao độ, ý chí sắt đá và sẵn sàng thử thách bản thân với loạt yêu cầu không tưởng dành cho vai diễn. Để trở thành nàng công chúa Neytiri, Saldana đã chăm chỉ rèn luyện võ thuật, bắn cung và cưỡi ngựa suốt nửa năm ròng rã.

Hầu hết phân cảnh của "Avatar 2" được thực hiện trong một bể chứa khổng lồ có thể tích hơn 4.000m3 được xây dựng đặc biệt chỉ để phục vụ cho mục đích quay phim. Theo Variety, Zoe Saldana cho biết để thực hiện cảnh quay toàn bộ các thành viên chủ chốt của đoàn phim đều phải đi học lặn. Họ còn cùng nhau tổ chức một chuyến đi lặn thực địa ở Hawaii để làm quen với môi trường và rèn luyện độ bền sức khỏe.

Các diễn viên tập lặn nhiều giờ dưới nước.

Riêng đối với các diễn viên chính, thử thách còn tăng gấp đôi khi họ không được phép sử dụng bình dưỡng khí trong quá trình ghi hình. Tất cả đều phải bỏ thời gian học lặn “chay” với thợ lặn chuyên nghiệp trước khi lên trường quay. Nhờ rèn luyện khắc nghiệt, Zoe Saldana vẫn có thể nín thở dưới nước gần 6 phút.

"Đả nữ tỷ đô" của nền điện ảnh Hollywood

Zoe Saldana đặc biệt yêu thích dòng phim khoa học viễn tưởng.

Vào cuối năm 2009, Zoe Saldana đã vươn lên thành ngôi sao hạng A của Hollywood với vai chính cô gái người Na'vi tên Neytiri trong bom tấn "Avatar". Bộ phim nhanh chóng trở thành tác phẩm điện ảnh có doanh thu cao nhất mọi thời đại, giành được 9 đề cử Oscar. Sau đó vài năm, Saldana nhận lời tham gia bom tấn "Guardians of the Galaxy" (Vệ binh dải Ngân Hà), trở thành nữ chiến binh da xanh Gamora - một trong 5 thành viên của đội Vệ binh dải Ngân hà.

Vai sát thủ Gamora của Saldana nhanh chóng gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả và cô nàng nghiễm nhiên trở thành một trong những nhân vật nữ thuộc Vũ trụ điện ảnh Marvel sở hữu lượng đông đảo người hâm mộ. Năm 2019, nữ diễn viên góp mặt trong bom tấn "Avengers: Infinity War" (Biệt đội siêu anh hùng: Cuộc chiến vô cực), nhân vật Gamora của Saldana sở hữu tuyến truyện nhiều bi kịch cùng với ác nhân Thanos. Cô bị buộc phải hy sinh để hắn có được Viên đá Linh hồn và ra đi trong sự tiếc nuối của khán giả.

Nữ diễn viên cũng góp mặt trong bom tấn "Guardians of the Galaxy".

Tuy nhiên, Gamora đã quay trở lại một cách ngoạn mục trong phần cuối của "Biệt đội siêu anh hùng" với vai trò là nhân vật từ quá khứ du hành tới hiện tại. Dù trong phần này đất diễn của Saldana hạn chế hơn nhưng cô cũng kịp ghi tên mình vào danh sách "nữ diễn viên đóng 3 phim tỷ đô" của làng điện ảnh Hollywood.

Theo Zoe Saldana, ước mơ của cô là được thử sức ở vị trí phía sau màn ảnh. Mục tiêu tiếp theo của Saldana là làm đạo diễn. Cô không muốn chỉ là người thủ vai nhân vật mà mong muốn được tham gia vào quá trình tạo ra câu chuyện đó. Tuy nhiên, đến nay, do lịch trình quá bận rộn, người đẹp 44 tuổi vẫn chưa có cơ hội thực hiện ước mơ này.

Zoe Saldana đóng cảnh nóng bỏng trong "The losers".

Theo Variety, chia sẻ về yêu cầu chọn vai, Saldana cho biết: "Tôi sẽ không làm phí thời gian của mình cũng như tiền của nhà sản xuất bằng cách đóng một vai mình không thích. Tôi sẽ từ chối thẳng thừng những vai coi phụ nữ sinh vật kém cỏi, phụ thuộc, ngu ngốc. Đa số những kịch bản phim ở Hollywood có những nhân vật nữ như vậy. Và tôi không bao giờ đóng những vai đó".

Zoe Saldana đã từng cố gắng thử sức với nhiều thể loại vai khác nhau. Tuy nhiên, sau thành công của loạt phim khoa học viễn tưởng, nữ diễn viên đã mặc định cô là một "đả nữ" chuyên trị những vai hành động.

Nữ diễn viên có cuộc sống hôn nhân viên mãn sau nhiều lận đận tình trường.

Về đời tư, năm 2010, Zoe Saldana đính hôn cùng Keith Britton nhưng đến năm 2011, cả hai thông báo kết thúc mối tình sau 11 năm gắn bó. Sau đó, Saldana hẹn hò cùng tài tử Bradley Cooper và cuộc tình kết thúc năm 2013. Cô hẹn hò nghệ sĩ người Italy có tên Marco Perego và bí mật tổ chức hôn lễ trong cùng năm 2013. Hiện tại, kiều nữ người Mỹ sống hạnh phúc bên người chồng lãng mạn cùng ba người con.

Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/my-nhan-dung-sau-tao-hinh-avatar-kinh-dien-34da-nu-ty-do34-kho-ai-q...Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/my-nhan-dung-sau-tao-hinh-avatar-kinh-dien-34da-nu-ty-do34-kho-ai-qua-duoc-c47a19529.html