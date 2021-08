Mỹ nhân đẹp "hơn đứt" vợ Bi Rain, bị dân mạng Hàn nghi ngờ vì quá.... hoàn hảo

Gương mặt của mỹ nhân này đã đạt đến tầm hoàn hảo mới.

Showbiz Hàn không thiếu những mỹ nhân đình đám có gương mặt tỉ lệ vàng như Kim Tae Hee, Suzy, Yoona, Ji Soo… nhưng Go Yoon Jung lại là cái tên được nhắc đến nhiều nhất nếu nói về gương mặt tỉ lệ kim cương.

Go Yoon Jung là người mẫu – diễn viên sinh năm 1996, cao 1m67. Mang nét đẹp hài hòa đến từng milimet, cô được coi là một trong 3 hình mẫu phẫu thuật mới ở quốc gia nổi tiếng với công nghệ dao kéo hàng đầu, bên cạnh “Hot girl mặt mộc” Hong Soo Joo và Sung Zi Young – mỹ nhân xuất thân là người mẫu chụp lookbook.

Từ các mốc giải phẫu hay những chi tiết nhỏ, tỉ lệ khuôn mặt của mỹ nhân 9X đều chạm đến ngưỡng gần như chuẩn chỉnh. Nét đẹp hoàn hảo ấy càng nổi bật khi cô chụp ảnh profile. Chỉ với make – up nhẹ nhàng, nữ diễn viên trẻ vẫn gây thương nhớ bởi đường nét “băng thanh ngọc khiết”, làn da trắng không tỳ vết.

Tuy nhiên, sở hữu ngoại hình quá nổi bật cũng khiến cô vướng tin đồn “trùng tu” nhan sắc để có vẻ ngoài long lanh như hiện tại. Nhưng chính Go Yoon Jung từng thắn thừa nhận đã phẫu thuật thẩm mỹ trong quá khứ.

Qua ảnh thời đi học, có thể thấy người đẹp có ngoại hình khác hẳn bây giờ với đặc điểm mắt một mí và mũi tẹt. Song nhiều người cho rằng cô gái trong bức ảnh được lan truyền trên mạng là một sao nữ khác, không phải Go Yoon Jung. Ngôi sao 9X chia sẻ vì kém xinh nên bản thân đã trở thành nạn nhân của bắt nạt học đường. Vì thế, cô lựa chọn tìm đến “dao kéo” để thoát khỏi những lời châm chọc và quyết định này nhận được sự ủng hộ từ gia đình cô. Đặc biệt, diễn viên 25 tuổi đã tận dụng năng khiếu hội họa, tự nghiên cứu cấu trúc gương mặt và thiết kế diện mạo, từ đó giúp bác sĩ làm nên vẻ ngoài như ý muốn của mình.

Hậu phẫu thuật, có thể nói Go Yoon Jung đã gia nhập hội người đẹp “vịt hóa thiên nga” thành công nhất xứ Hàn. Sau khi chỉnh mũi, chóp mũi và môi của 9X tạo nên góc 90 độ, độ cong của sống mũi với trán lại tạo thành góc 120 độ - đây dều là các con số “siêu thực” mà hội chị em khao khát. Ở những góc nghiêng, gương mặt đạt tỉ lệ kim cương tỏa ra sức hút khiến người xem không thể rời mắt.

Trở thành sao nữ có nét đẹp không góc chết cùng khí chất ấn tượng, Youn Jung được bình chọn là một trong 3 hình mẫu phẫu thuật thẩm mỹ lý tưởng tại Hàn Quốc và người hâm mộ dễ dàng bắt gặp hình ảnh của cô trên các poster quảng cáo tại hàng loạt viện thẩm mỹ khắp đất nước.

Về sự nghiệp, năm 2018, người đẹp họ Go bất ngờ nổi tiếng sau khi chụp ảnh cho một tạp chí thời trang tại Hàn. Từ một hot girl kém nổi, cô nàng 9X với khí chất độc đáo nhanh chóng trở thành mẫu nữ được săn đón, được ca ngợi "nữ thần thế hệ mới" trong làng lookbook xứ kim chi. Đầu năm 2019, cô nhận nhiều lời khen về diễn xuất khi thủ vai phụ trong phim do Park Jin Young (GOT7) đóng chính - He is psychometric . Sau bộ phim, Go Yoon Jung tiếp tục góp mặt trong nhiều tác phẩm như Sweet Home, Law School... Với nhan sắc, thần thái ấn tượng cùng những nỗ lực không ngừng để chứng tỏ tài năng, tin rằng sao nữ sinh năm 1996 sẽ còn tiến xa hơn nữa trong tương lai.

