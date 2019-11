Mỹ nhân 18 tuổi đã được phong "thánh nữ siêu vòng 1 Nhật Bản" là ai?

Thứ Năm, ngày 21/11/2019 05:00 AM (GMT+7)

Dù mới 18 tuổi, đôi gò bồng đảo căng tròn của Niiya May được nhận xét là của hiếm trong showbiz Nhật.

Mới đây, nữ ca sĩ Niiya May - thành viên nhóm nhạc nữ Pimm's của Nhật Bản xuất hiện trong tạp chí thời trang với loạt ảnh nóng bỏng thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ.

Ở tuổi 18, Niiya May khiến nhiều khán giả bất ngờ về độ phóng khoáng khi tự tin tạo dáng trong những bộ bikini khoe ba vòng nóng bỏng.

Không chỉ có gương mặt xinh xắn, đôi mắt sáng cùng răng khểnh duyên, Niiya May còn sở hữu đường cong bốc lửa, đặc biệt là vòng 1 nảy nở, đầy sức sống. Cô nàng được cư dân mạng Nhật Bản phong là "thánh nữ siêu vòng 1 Nhật Bản".

Niiya May cũng cho biết, cô luôn theo đuổi phong cách gợi cảm và phô diễn đường cong nên không ngại việc thực hiện các bộ ảnh bikini gợi cảm: “18 tuổi theo đuổi phong cách này, tôi biết bản thân sẽ không được lòng khán giả. Nhưng tôi chỉ nghĩ đơn giản là cuộc đời mỗi người rất ngắn, vậy nên mọi người hãy cho phép tôi làm những gì mình thích”, Niiya Mayu chia sẻ. Nhưng nữ ca sĩ cho biết dù yêu thích sự gợi cảm và thích phô diễn đường cong nhưng không đồng nghĩa vì thế mà cô khiến mình hư hỏng, thác loạn.

Dù mới 18 tuổi nhưng Niiya May đã phát triển vượt bậc so với bạn bè đồng trang lứa. Đôi gò bồng đảo căng tròn của Niiya May được nhận xét là của hiếm trong showbiz Nhật.

Niiya May cũng luôn tận dụng lợi thế của mình, thường xuyên đăng tải những hình ảnh nóng bỏng, khoe thân và có phần táo bạo trên trang mạng xã hội.

Sự gợi cảm của Niiya May khiến cánh mày râu khao khát còn chị em lại trầm trồ ngưỡng mộ. Từng có tin đồn cho rằng, để có được đôi gò bồng đảo đẹp như thế, Niiya May đã nhờ cậy đến dao kéo. Thế nhưng mỹ nhân sinh năm 2001 một mực phủ nhận. Cô cho rằng đôi gò bồng đảo của mình chính là món quà vô giá từ tự nhiên. Cũng nhờ điều này mà cô nàng thường xuyên xuất hiện trên trang bìa của nhiều tạp chí dành cho đàn ông xứ sở phù tang.

Trên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng ví Niiya May như "bom sex" thế hệ mới của Nhật Bản. Thế nhưng Niiya May lại mong muốn phát triển sự nghiệp ca sĩ và người mẫu chứ không có ý định lấn sân sang diễn xuất.

Ngoài vai trò ca sĩ và người mẫu ảnh, Niiya May còn là ngôi sao trên mạng xã hội.

