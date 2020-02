MV đầu tiên của K-ICM bị khán giả chỉ trích vì "treo đầu dê bán thịt chó"

Thứ Năm, ngày 20/02/2020 07:30 AM (GMT+7)

Trái với những thông tin trước đó, K-ICM gây nhiều tranh cãi khi không phải là người thể hiện ca khúc trong MV mới.

Tối 19/2, K-ICM chính thức tung ra MV mới mang tên "Cần một lí do". Đây là sản phẩm âm nhạc đầu tiên đánh dấu cột mốc hoạt động cá nhân kể từ sau ồn ào mâu thuẫn với Jack. MV của K-ICM nhanh chóng thu hút sự chú ý, đặc biệt là khi nhà sản xuất 9x này được cho là lấn sân ca hát.

Trái với những đồn đoán về việc K-ICM sẽ thể hiện ca khúc mới thì anh chỉ đảm nhận vai trò nhà sản xuất và xuất hiện trong MV theo dạng cameo (khách mời). Trong khi đó, ca khúc này do một ca sĩ khá mới mẻ trình bày. Được biết, nam ca sĩ thể hiện ca khúc là Quang Đông - sinh năm 1996, á quân "Học viện ngôi sao 2015". Việc K-ICM chỉ góp mặt với vai trò producer và diễn xuất khiến nhiều người không khỏi bất ngờ, thậm chí là hụt hẫng. Điều này cũng gây ra không ít tranh luận trong cộng đồng mạng. Có người còn cho rằng phía công ty của K-ICM đã "treo đầu dê bán thịt chó" khi tên MV từ đầu chỉ để mỗi tên K-ICM.

K-ICM tung MV mới nhưng chỉ đóng vai trò nhà sản xuất kiêm diễn xuất.

MV "Cần một lý do" là một bản ballad nhẹ nhàng, khác xa với những sản phẩm mà K-ICM từng ra mắt và tạo được tiếng vang trước đó. Đáng chú ý, sản phẩm âm nhạc của K-ICM sau khi tung ra đã vướng phản ứng của khán giả. Chỉ sau 2 giờ ra mắt, đã có hơn 600 nghìn lượt dislike MV của K-ICM, thậm chí con số này còn cao gần gấp 10 lần so với con số lượt like chỉ 68 nghìn. MV "Cần một lý do" của K-ICM còn được cho là phá kỷ lục của nhiều MV trước đó trong làng nhạc Việt về lượng dislike.

Chỉ sau 2 giờ ra mắt, MV của K-ICM thu về con số dislike khủng.

Trước đó, Jack - K-ICM xảy ra mâu thuẫn khiến bộ đôi "Sóng gió" đình đám phải tan rã. Cụ thể, Jack được cho là bị công ty đối xử bất công, bóc lột sức và rạn nứt tình bạn với K-ICM. Sau đó, Jack cũng đã lên tiếng thừa nhận bị đối xử không công bằng. Từ đó, Jack gần như biến mất khỏi thị trường giải trí, trong khi K-ICM vẫn đi diễn một mình. Gần đây, cả hai có động thái rục rịch trở lại bằng những sản phẩm trong vai trò solo. Dù vậy, đến hiện tại, Jack và phía công ty quản lý vẫn chưa đi đến hồi kết khi quá trình thanh lý hợp đồng giữa các bên vẫn chưa giải quyết xong.

Cũng chính vì những lùm xùm tranh cãi với Jack trong thời gian qua khiến K-ICM vướng luồng ý kiến trái chiều và những phản ứng tiêu cực của khán giả. Ít ngày trước, teaser MV của K-ICM sau khi tung ra cũng bị dislike và nhận về những bình luận tiêu cực.

Nguồn: http://danviet.vn/sao/mv-dau-tien-cua-k-icm-bi-khan-gia-chi-trich-vi-treo-dau-de-ban-thit-cho-10...Nguồn: http://danviet.vn/sao/mv-dau-tien-cua-k-icm-bi-khan-gia-chi-trich-vi-treo-dau-de-ban-thit-cho-1060437.html