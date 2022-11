MONO hôn "nàng thơ" dưới mưa hút gần triệu view, gây bão MXH

Không chỉ gây ấn tượng với tạo hình mái tóc dài lãng tử, câu chuyện trong MV của MONO cũng đậm chất retro, mang hơi thở và màu sắc của những bộ phim Hongkong.

Sau quãng thời gian “gây bão” mạng xã hội, mới đây, MONO đã chính thức phát hành MV cho ca khúc “Waiting For You” - bản hit triệu view đã và đang giúp anh đến gần hơn với khán giả trẻ. Không chỉ gây ấn tượng với tạo hình mái tóc dài lãng tử, câu chuyện trong MV của MONO cũng đậm chất retro, mang hơi thở và màu sắc của những bộ phim Hongkong.

Hình ảnh MONO trong ngày trở lại với MV "Waiting For You"

Ngay sau khi lên sóng, MV “Waiting For You” đã thu hút gần 20.000 khán giả xem công chiếu cùng lúc. Sau hơn 12 tiếng ra mắt, MV đã chạm mốc 800.000 người xem, lọt Top 18 Trending Music trên YouTube cùng hàng nghìn lượt bình luận từ khán giả. Điều đó cho thấy sức hút của chàng tân binh VPOP khi chỉ mới đi hát chưa tới 3 tháng.

Câu chuyện của “Waiting For You” bắt đầu từ mối quan hệ thanh mai - trúc mã giữa MONO và cô bạn hàng xóm. MONO hóa thân thành một chàng thợ may si tình, đơn phương say đắm nàng thơ. Cả hai đã có vô số kỷ niệm đẹp khi ở bên nhau. Và sau đó, tình cảm của anh cũng lớn dần theo thời gian.

Nam ca sĩ hóa thân thành một chàng thợ may si tình, đơn phương say đắm nàng thơ

Nhân vật nữ này có niềm đam mê mãnh liệt với diễn xuất và bắt đầu có những bước đi đầu tiên để tham gia vào những bộ phim điện ảnh. Sau nhiều sản phẩm thành công, cô bắt đầu nổi tiếng, và MONO cũng quyết định tiến đến một nấc thang cao hơn trong mối quan hệ giữa cả hai bằng việc tỏ tình cô ngay trên thảm đỏ của một buổi họp báo.

Tuy nhiên, ngay tại đây, MONO sững sờ khi phát hiện ra cô bạn mà anh thầm thương trộm nhớ đã có người yêu. Từ đây, những hình ảnh MONO và nhân vật nữ chính hạnh phúc bên nhau, hay nụ hôn của cả hai giữa một cơn mưa rào giờ đi chỉ còn là sự tưởng tượng của “kẻ si tình”.

Nụ hôn ngọt ngào dưới mưa trong trí tưởng tượng của MONO

Trước đó, phiên bản audio của ca khúc “Waiting For You” được đăng tải trên YouTube đã thu về hơn 51 triệu lượt xem, với gần 400 nghìn lượt thích, từng vươn lên top 1 trending Việt Nam và có mặt trong BXH Top 100 video nhạc hàng đầu thế giới trên nền tảng YouTube ở vị trí thứ 29.

