Mẹ Han So Hee bị bắt vì tội điều hành 12 sòng bạc

Theo tin độc quyền của phóng viên Jo Yoon-jeong đài Chosun, mẹ diễn viên Han So Hee - bà Shin - đã bị bắt khẩn cấp vào đêm 2/9 vì tội điều hành 12 sòng bạc trái phép. Mẹ của Han So Hee hiện ở trong độ tuổi 50.

Đài Chosun đưa tin về việc bắt khẩn mẹ của Han So Hee.

Công tố viên đã đưa ra lệnh bắt giữ, cáo buộc bà Shin điều hành những cơ sở này khắp Ulsan, Wonju và nhiều nơi khác từ năm 2021 đến tận tháng 8/2024 với cương vị quản lý. Để đánh bạc, khách sẽ truy cập vào những trang web trái phép, sau đó nạp tiền và chơi các trò chơi ăn tiền. Trước đó, bà Shin có tiền án tiền sự phức tạp. Người này từng bị phạt một lần vì tội danh tương tự, có tiền sử lừa đảo.

Han So Hee từng bị liên đới, phải đứng ra xin lỗi về vụ nợ nần của mẹ cô từ 4 năm trước. Lúc bấy giờ Han So Hee đã bị bà Shin lấy tài khoản ngân hàng để lừa một cá nhân số tiền lên đến 85 triệu won (gần 1,6 tỷ đồng). Bị kéo vào vụ án lừa đảo nghiêm trọng, nữ diễn viên đã đứng ra trả một phần nợ và tuyên bố sẽ không còn chịu trách nhiệm về những khoản nợ của mẹ.

Han So Hee cũng từng thông báo về việc bố mẹ cô đã ly hôn, cô sống cùng bà ngoại từ bé: "Cha mẹ ly hôn khi tôi khoảng 5 tuổi, vì vậy bà tôi đã nuôi tôi. Ngay cả khi chuyển đến Ulsan, nơi mẹ tôi sống, tôi vào cấp ba và vẫn tiếp tục ở với bà ngoại. Sau khi tốt nghiệp, tôi vẫn ở với bà, rồi tôi đến Seoul và bắt đầu sự nghiệp".

Diễn viên Han So Hee.

Han So Hee (tên thật Lee So Hee - lý do đổi họ không được cô tiết lộ) sinh ngày 18/11/1994. Gương mặt cô có cả nét quyến rũ lạnh lùng lẫn vẻ trong sáng. Diễn viên từng theo đuổi nghệ thuật hội họa những năm trung học, sau đó chuyển sang nghiệp diễn xuất vào năm cuối cấp. Với ngoại hình và phong cách sành điệu, cô được nhiều thương hiệu thời trang, làm đẹp ưa chuộng, đắt show quảng cáo. Năm 2021, cô tỏa sáng với vai diễn trong Nevertheless. Bộ phim với nhiều cảnh nóng bỏng giúp So Hee tạo sức hút. Trước đó, cô thành công với vai tiểu tam trong Thế giới hôn nhân. Hồi tháng 3, cô từng gây chú ý với scandal tình ái cùng hai diễn viên Lee Hyeri - Ryu Jun Yeol.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]