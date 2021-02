MC “Hãy chọn giá đúng” tiết lộ sự thật “làm MC VTV rất giàu”, cát-xê dẫn ngày Tết “gây choáng”

Thứ Bảy, ngày 13/02/2021 08:05 AM (GMT+7)

MC Hồng Phúc rất mê đi làm những ngày Tết vì cát-xê cao hơn bình thường nhiều lần.

Hồng Phúc là gương mặt quen thuộc của nhiều chương trình trên sóng VTV như "Robocon", "Như chưa hề có cuộc chia ly", "Chuyện lạ Việt Nam"... và gần đây nhất là chương trình yêu thích của mọi nhà - "Hãy chọn giá đúng". Trước đó, khán giả biết đến anh với vai trò một diễn viên trong "Miền đất phúc", "Dưới cờ đại nghĩa"...

MC Hồng Phúc dẫn "Hãy chọn giá đúng"

Vợ của MC Hồng Phúc là nữ diễn viên Quỳnh Phượng, con gái của NSND Đỗ Lộc. Cả hai từng khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi một tình yêu đẹp kéo dài 9 năm trước khi kết hôn. Hiện cả hai có 2 con, 1 trai, 1 gái.

Trao đổi với chúng tôi, MC Hồng Phúc cho hay, đến thời điểm hiện tại, anh đã có 19 năm công tác tại VTV. 4 năm gần đây, anh chuyển sang VTV2 dẫn các chương trình giải trí , du lịch, truyền hình trực tiếp... “Tôi cảm thấy khá thoải mái hơn vì đúng sở trường showbiz mà bản thân được học ở Đại học Sân khấu Điện ảnh. Show làm MC của tôi cũng nhiều hơn”, anh nói.

Khi chuyển sang VTV2, Hồng Phúc cũng có nhiều thời gian cho gia đình. Khi dẫn chương trình về du lịch, anh tranh thủ dẫn cả nhà đi chung để cùng “hưởng thụ”.

MC Hồng Phúc bên vợ và 2 con

Trong dịp Tết, MC Hồng Phúc thường dẫn các gameshow, sự kiện countdown của các công ty trên cả nước. “Dẫn chương trình ngày Tết cát-xê tăng gấp 5 lần nên tôi rất mê”, nam MC hào hứng cho hay.

Về dự định đón Tết Nguyên Đán 2021, MC Hồng Phúc cho biết, từ mùng 1 đến mùng 5, gia đình anh sẽ vui xuân ở các tỉnh miền Tây như Cần Thơ, An Giang và khám phá văn hoá của bà con miền sông nước. Năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh nên Hồng Phúc không thể sang New York, Mỹ đón tết cùng bố mẹ và các chị. Vì vậy, cả gia đình anh đã đổi lịch trình đi du lịch miền Tây.

Về lời đồn làm MC ở VTV rất giàu, MC Hồng Phúc thẳng thắn: “Nếu bạn giỏi nghề, cẩn thận cùng kinh nghiệm như Phúc thì sẽ nhiều sự kiện mời bạn làm MC”.

Nam MC “Hãy chọn giá đúng” cũng đồng ý với ý kiến “làm MC VTV để lấy tiếng đi làm công việc khác nhiều tiền hơn”. “Khi làm một MC có tiếng và giỏi thì bạn kinh doanh hay làm gì cũng thuận lợi”, MC Hồng Phúc thẳng thắn.

Trong một talkshow, Quỳnh Phượng – vợ MC Hồng Phúc từng bộc bạch: “Giữa vợ chồng tôi, sự thấu hiểu và thông cảm đã quá nhiều. Khi có chuyện gì xảy ra giữa hai vợ chồng, nếu ngày xưa cả hai sẽ làm “rần rần” lên và nói cho ra lẽ thì bây giờ lại để cho nhau khoảng không gian riêng, nhìn lại và sửa chữa những vấn đề đó. Khi nghe các con nói “lâu không thấy bố mẹ cãi nhau, nhà cửa không vui” khiến tôi chạnh lòng vì tại sao mình lại cãi nhiều đến vậy và để con thấy đó như một thú vui hằng ngày”.

MC Hồng Phúc cũng khẳng định, ở thời điểm hiện tại, anh thấy vợ chồng anh sống vì con nhiều hơn là vì nhau.

“Vợ chồng tôi có đi chơi riêng với nhau thì cuối cùng vẫn nghĩ về con. Dù tôi nói với cô ấy hôm nay em cứ muốn mua gì thì mua, thì cuối cùng Phượng lại dẫn tôi vào cửa hàng đồ chơi và mua đồ chơi về cho hai đứa nhỏ”.

