“Lật mặt: 48H” dời lịch tổng cộng 2 lần, mỗi lần dời lại thiệt hại từ 5 – 7 tỷ. Đây là một điều rất đáng tiếc, khi lỡ hẹn cả với khán giả trong nước và quốc tế, tổn thất vô số kể. Đặc biệt là khi 4 phần “Lật mặt” trước đó đều thành công. Phần 4 “Nhà có khách” thậm chí được xếp vào top doanh thu phim Việt với con số 117 tỷ, chưa tính doanh thu tại các thị trường nước ngoài. Điều này có tạo áp lực cho anh nhất định phải thắng “đậm” với “Lật mặt: 48H” không?

- Từ trước đến nay, Lý Hải chưa bao giờ tự tạo áp lực cho mình, cũng không đưa ra bất kỳ một con số để mình cố gắng đạt được, như vậy sẽ rất dễ stress. Lý Hải chỉ mong một điều, đó là bộ phim sau luôn luôn tốt hơn bộ phim trước, để mình biết rằng bản thân mình không bị dậm chân tại chỗ. Và tất nhiên, không ai muốn làm phim sẽ bị lỗ bao giờ. Tiêu chí Lý Hải đặt ra là làm sao để mình có thể thu hồi vốn để có tiền làm tiếp những dự án sau.

Đóng phim hành động tai nạn rất nhiều, nhưng các diễn viên thường là muốn tự thể hiện, không muốn dùng đóng thế. Anh và đoàn phim làm thế nào để hạn chế tai nạn xảy ra?

- Trong “Lật mặt: 48H”, chúng tôi đầu tư nhiều phân cảnh hành động để tăng kịch tích cho phim. Chính vì thế, những cảnh quay sẽ không kém phần mạo hiểm. Tôi và ê-kíp đã hết sức cẩn thận với các cảnh quay này để đảm bảo an toàn cho diễn viên của mình. Tuy nhiên, bất cứ đoàn phim nào khi đã làm phim hành động thì sẽ biết trước được một điều là sẽ có những rủi ro xảy ra, dù có chuẩn bị kỹ đến đâu cũng vẫn xảy ra tai nạn, Hầu như ai cũng bị thương, ít hay nhiều thôi. Nhưng đó là điều đương nhiên khi làm phim hành động. Cỡ ngôi sao hành động hàng đầu thế giới như Thành Long hay Tom Cruise cũng nhập viện mấy chục lần. Mình chỉ có thể đề phòng hết mức có thể. Đó cũng là một trong những lý do mà các nhà làm phim hạn chế làm phim hành động, thứ nhất là nguy hiểm, thứ hai là tốn kém, doanh thu với lời lãi thì rất khó nói. Một bộ phim hành động thực hiện khó gấp cả trăm lần so với phim bình thường. Trước khi bấm máy, tất cả các diễn viên phải tập dợt rất kỹ càng để hạn chế phần nào tai nạn trên phim trường.

Sự cố nào khiến anh nhớ nhất trong quá trình quay phim?

- Đó là sự cố trên phim trường “Lật mặt 2”, khi thực hiện cảnh quay rượt đuổi tốc độ cao. Do đường trơn trượt, Lý Hải đã mất kiểm soát tay lái và ngã xuống đường. Vụ này khiến Lý Hải bị rạn hai xương sườn số 5 số 6 và bị trầy xước ở tay, chân khá nặng. Chính vì thế Lý Hải có cảm giác không muốn đóng những phân cảnh mạo hiểm nữa.