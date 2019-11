Loạt trò chơi phản cảm trong gameshow trên mạng xã hội bị chỉ trích dữ dội

Thứ Tư, ngày 20/11/2019 10:00 AM (GMT+7)

Vì không có sự kiểm soát nội dung chặt chẽ nên các gameshow phản cảm được phát sóng trực tiếp tràn lan trên mạng xã hội.

Trong thời đại công nghệ phát triển, mạng xã hội trở thành một điều không thể thiếu trong cuộc sống của nhiều người. Có người dùng mạng xã hội để chia sẻ, để giải trí, xây dựng thương hiệu cá nhân và thậm chí là dùng cho các mục đích kinh doanh, thương mại.

Tuy nhiên, vì sự phát triển quá nhanh chóng mà mạng xã hội gặp không ít các vấn đề gây tranh cãi. Đặc biệt là các nội dung được chia sẻ trên mạng xã hội có không ít nội dung phản cảm, khiến nhiều người phản đối.

Các tư thế tạo dáng nhạy cảm trong chương trình Nữ hoàng quyến rũ

Những ngày gần đây, một số gameshow, livestream trên mạng xã hội nhận vô số chỉ trích bởi sự dung tục, phản cảm của người chơi và không phù hợp với văn hóa, thuần phong mỹ tục của người Việt.

Cụ thể như một chương trình truyền hình thực tế được mua bản quyền từ Mỹ có tên là Dare Pong đang được nhà sản xuất phát trên kênh YouTube - nhận được vô số chỉ trích đòi tẩy chay. Cụ thể trong chương trình này, sẽ có hai người chơi, một nam một nữ tham gia, nếu ai thua thử thách sẽ phải uống rượu và thực hiện các yêu cầu của chương trình với những cảnh khá "nóng" và phản cảm như: cởi đồ đối phương bằng răng, ăn đồ ăn ở những vùng nhạy cảm trên cơ thể, hôn sâu, nhảy gợi dục… Thậm chí, có tập, người chơi còn bạo dạn đến mức để bạn chơi cởi áo, rồi dùng bông tắm lau khắp cơ thể, khiến người xem “nóng mặt”.

Nhiều người thắc mắc vì sao các chương trình này lại được duyệt nội dung để thực hiện

Các tập của chương trình bị Youtube hạn chế độ tuổi người xem bởi có cảnh nhạy cảm. Dù rất phản cảm, nhưng chương trình này vẫn tồn tại và “sở hữu” lượt fan “khủng” với hơn 7,5 triệu lượt người theo dõi, các tập của chương trình đều có lượt xem khủng từ 8 triệu đến 33 triệu lượt xem.

Trước Dare Pong, các chương trình Love Game, Date and kiss cũng gặp khá nhiều chỉ trích của khán giả. Mang nội dung là đi tìm tình yêu, cho các cặp đôi hẹn hò nhưng các chương trình này đều có đan xen các nội dung 18+, nhạy cảm. Như trong Date and kiss, sẽ có hai người chơi, một nam một nữ mang mặt nạ che kín mặt, cùng nhau trò chuyện làm quen. Dần dần cả hai sẽ tiến đến các thử thách “nóng” hơn như hôn sâu, cởi áo đối phương… Bên dưới các tập của chương trình, nhiều khán giả đã để lại thắc mắc vì sao chương trình như thế vẫn được duyệt để thực hiện: "Vậy mà vẫn có những chương trình đồi trụy như thế này", "Ghê quá", "Mới gặp nhau đã hôn hít"... Và các tập của Date and kiss bị Youtube hạn chế độ tuổi người xem. Sau khoảng thời gian bị chỉ trích nặng nề, Date and kiss đã dừng chiếu.

Người chơi phải nhận các thử thách "nhạy cảm" như dùng răng cởi áo bạn chơi...

Ngoài ra, nhiều trò chơi tập thể được đăng trên mạng xã hội cũng "nóng mắt" không kém. Mới đây, vào dịp 20-10, trên tài khoản Facebook S.N. lan truyền một clip vô cùng phản cảm. Clip quay hình ảnh những người nam ngồi trên ghế, còn các cô mặc áo dài cầm bong bóng chạy đến đặt lên chỗ nhạy cảm của người nam, ngồi lên và dập mạnh mông xuống cho bóng nổ...

Hay như trò chơi “bú bình” là những bình sữa trẻ em đựng bia hoặc nước ngọt được các chị kẹp sâu vào trong nách, còn các anh thì quỳ xuống với miệng lên để bú, được nhiều nhóm cả người lớn lẫn giới trẻ chơi rất hồn nhiên. Thậm chí có trò chơi là các cặp nam nữ đứng song song và làm theo chỉ dẫn của MC. Có khi MC chỉ dẫn sờ lên đầu người chơi nam, có khi sờ lên ngực, khi lại đưa ra yêu cầu người chơi nữ đặt tay vào chỗ "nhạy cảm" của người chơi nam. Đổi lại, người chơi nam cũng thực hiện các yêu cầu đó, đưa tay lên ngực, lên chỗ "nhạy cảm" của người chơi nữ. Thế nhưng mọi người đều thực hiện và cười rất vui vẻ khiến nhiều cư dân mạng bất bình vì các thử thách phản cảm này.

Hay người chơi hôn môi sâu, sờ lên chỗ nhạy cảm dù là người xa lạ.

Không chỉ các chương trình được phát trên mạng xã hội, nhiều gameshow truyền hình thực tế cũng vướng tranh cãi bởi những trò chơi phản cảm. Cụ thể như chương trình Nữ hoàng quyến rũ - chương trình truyền hình thực tế tìm kiếm gương mặt người đẹp hiện đại (phát trên một kênh truyền hình vào khung giờ vàng từ 20h35 đến 21h5 thứ hai hằng tuần) đang nhận không ít “gạch đá” của người xem vì người chơi mặc áo tắm hở hang nhảy nhót, tạo dáng rất phản cảm. Chính những người tham gia chương trình cũng phải ngại ngần vì bắt thể hiện những dáng quá thô tục, phản cảm.

Các chương trình mang nội dung nhạy cảm đều bị hạn chế độ tuổi trên Youtube

Nhiều người xem đã để lại nhận xét rằng chương trình khá thô tục: "Giống mời diễn viên phim 18+ tham gia vậy", "Chương trình đào tạo diễn viên phim 18+ à, không có gì đặc sắc hết",... Nhiều người xem đài ngạc nhiên vì không hiểu sao chương trình này được phát trên một đài truyền hình chính thống và phát vào giờ vàng, có rất nhiều khán giả nhỏ tuổi theo dõi. Nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại vì những chương trình, gameshow giải trí phản cảm nêu trên được công chiếu rộng rãi trên mạng xã hội sẽ ảnh hưởng lớn đến bộ phận người trẻ, khác gì cổ xúy cho hành động dễ dãi, lối sống buông thả ở giới trẻ.

