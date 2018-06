Loạt sao Hàn gặp vận đen đủi trong tháng 5 vừa qua

Chủ Nhật, ngày 03/06/2018 04:05 AM (GMT+7)

Showbiz Hàn Quốc Sự kiện:

Mặc dù được khen ngợi luôn chuyên nghiệp và xử lý nhanh nhưng cũng có không ít trường hợp ngoài ý muốn khiến nghệ sĩ xấu hổ trên sân khấu.

Ngày 5.5, trong lúc biểu diễn cùng nhóm thì Yeon Woo (nhóm Momoland) bị con bọ bay vào miệng và cô lỡ nuốt. Mặc dù rất khó chịu nhưng nữ ca sĩ đã xử lý vô cùng chuyên nghiệp khi cố gắng biểu diễn. Khi tiết mục kết thúc, cô mới vội vàng rời khỏi sân khấu và ho liên tục. Các thành viên và quản lý đã nhanh chóng có mặt để đỡ cô xuống sân khấu.

11.5 vừa qua, Twice đã tham gia biểu diễn tại lễ hội của trường Đại học Sungkyunkwan. Sau khi nhóm trình diễn xong ca khúc cuối cùng và rời khỏi sân khấu, MC của chương trình – Lee Jung Pyo kêu gọi khán giả hò hét để đưa Twice trở lại. Nhưng thay vì nói "encore" (tạm dịch: diễn lại) thì nam MC đã hô hào đám đông hét to "service" (tạm dịch: phục vụ).

Từ "service" người Hàn thường dùng ở ngành công nghiệp người lớn, nên dùng với Twice không phù hợp. Cách gọi hơi nhạy cảm và thiếu tế nhị của nam MC sau đó đã bị cư dân mạng ném đá không thương tiếc. Sau khi nhận hàng tấn gạch đá, đại diện của Hội sinh viên trường Đại học Sungkyunkwan đã xin lỗi đến Twice và toàn thể người hâm mộ.

Ngày 12.5, NCT có buổi biểu diễn trong chương trình Dream Concert 2018. Thật không may mắn khi hôm ấy trời mưa to đã khiến Jisung (NCT) ngã đau đớn trong lúc trình diễn vì sàn sân khấu quá trơn. Nam ca sĩ ngã và đập vai mạnh xuống sàn khiến người hâm mộ lo lắng. Dù đau đớn nhăn mặt nhưng Jisung vừa ôm vai vừa tiếp tục biểu diễn.

Chưa dừng ở đó, Jisung đúng là đen đủi khi ngã nhiều lần nữa trong lúc thực hiện vũ đạo ca khúc Black on Black. Lần này, Jisung té ngã rồi đập đầu xuống sàn. Dù rất đau nhưng thành viên nhóm NCT vẫn cố gắng hoàn thành phần trình diễn. Vì sự cố này, ban tổ chức đã bị cộng đồng fan chỉ trích khi không chuẩn bị tốt sân khấu gây nguy hiểm cho các nghệ sĩ tham gia.

Ngày 12.5, khi tham gia Iseul Rave Festival ở tỉnh Gyeonggi của Hàn Quốc, IU đã mang lên sân khấu ca khúc Palette phiên bản acoustic. Thế nhưng "em gái quốc dân" đã vô tình quên mất một đoạn lời bài hát. IU đã "đứng hình" trong chốc lát ở tư thế nghiêng đầu và tay sang trái. Chỉ vài giây sau, cô cười tươi và nhanh chóng bắt nhịp được với ca khúc, rồi tiếp tục biểu diễn như không có chuyện gì xảy ra. Cách xử lý nhanh và chuyên nghiệp của IU được khán giả khen ngợi.

Ngày 15.5, cư dân mạng và cộng đồng fan Kpop truyền tay nhau những hình ảnh vô cùng nóng bỏng của cô nàng Hwasa - em út nhóm Mamamoo. Bộ đồ sexy khoe được vóc dáng nhưng bỗng chốc phản chủ khiến cô gặp phải sự cố hớ hênh ngay trên sân khấu.

Trong buổi biểu diễn tại trường Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Seoul ngày 17.5 vừa qua, Black Pink trình bày ca khúc Boombayah. Tuy nhiên trong lúc trình diễn thì Jennie bỗng nhiên quên lời. Khác với cách xử lý chuyên nghiệp của IU, Jennie bỗng ngồi thụp xuống sân khấu. Hành động này bị cho là thiếu chuyên nghiệp và bị cư dân mạng chỉ trích.

Cũng trong ngày 15.5, cư dân mạng xôn xao với video ghi lại cảnh Ji Soo (Lovelyz) đã ngã quỵ chỉ sau vài phút biểu diễn cùng các thành viên trong nhóm. Nữ ca sĩ lộ rõ vẻ mệt mỏi từ khi bước lên sân khấu. Nữ ca sĩ đã cố gắng gượng để hoàn thành 4 tiết mục, nhưng không thể chờ đến khi đi vào trong cánh gà.

Ji Soo đã ngã quỵ sau vài bước đi yếu ớt, các thành viên Ji Ae đã tiến lại đỡ Ji Soo bước vào nhưng cô nàng không thể chịu đựng được nữa và ngã xuống sân khấu. Các thành viên khác vội vã chạy ra nâng Ji Soo dậy và giúp đỡ dìu cô nàng.

Trong chuyến lưu diễn tại Seoul, GOT7 đã gặp sự cố với thành viên Youngjae khiến fan lo lắng và phẫn nộ. Trong màn trình diễn, Youngjae di chuyển ra phía rìa sân khấu, vẫy tay và tươi cười chào khán giả nhưng bị một fan quá khích ném vật lạ lên sân khấu và trúng vào mặt của nam thần tượng.

Youngjea khá đau đớn và choáng váng phải lùi hẳn phía sau để giữ thăng bằng và trấn tĩnh lại. Hành động quá khích này khiến fan của GOT7 bức xúc vì khá nguy hiểm, có thể khiến các nghệ sĩ bị thương.