Lee Dong Gun có tình yêu mới sau 5 năm ly hôn

Spotv News ngày 28/5 đưa tin, Lee Dong Gun bị bắt gặp đi bộ trên phố Cheongdam-dong, Gangnam-gu, Seoul với một cô gái xinh đẹp. Cử chỉ của anh dành cho cô gái rất gần gũi, âu yếm. Cánh paparazzi tiết lộ Lee Dong Gun "đặt tay lên eo và vai cô gái, đôi lúc nắm chặt tay cô". Bạn gái mới của Lee Dong Gun được nhận xét có vóc dáng mảnh mai và ngoại hình thanh lịch.

Trả lời truyền thông, người đại diện công ty quản lý của Lee Dong Gun, W Plus, cho biết: "Thật khó để xác nhận với Lee Dong Gun vì đây là cuộc sống riêng tư của anh ấy".

Diễn viên Lee Dong Gun. Ảnh: SpoTv

Lee Dong Gun kết hôn với diễn viên Jo Yoon Hee vào tháng 9/2017 và có một cô con gái vào tháng 12 cùng năm. Cặp sao ly hôn vào tháng 5/2020, Jo Yoon Hee chịu trách nhiệm nuôi con gái.

Lee Dong Gun sinh năm 1980, được khán giả yêu mến qua nhiều phim như Tìm lại nụ cười, Bạn trai tôi nhóm máu B, Chuyện tình Paris... Những năm sau khi ly hôn, anh gần như "biến mất" khỏi giới giải trí. Nhiều nguồn tin nói anh sa sút, nghiện rượu. Năm ngoái, anh trở lại showbiz và sống tích cực hơn. Anh tham gia chương trình My Little Old Boy, chia sẻ cuộc sống đơn thân và mối quan hệ với con gái.

Gần đây, anh mở một quán cà phê ở đảo Jeju và chuyển sang kinh doanh. Tiệm cafe của anh được yêu thích, là "điểm đến hấp dẫn của Jeju" với nội thất theo phong cách Địa Trung Hải.