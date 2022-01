Lệ Quyên tổ chức đêm nhạc ở Đà Lạt, bất ngờ nhất là sự xuất hiện của Wowy

Lần đầu kết hợp cùng “Lão Đại” của Rap Việt, nhiều khán giả đang háo hức chờ đón màn song ca có một không hai của Lệ Quyên và Wowy.

Vào ngày 23/1, The Show Vietnam chính thức công bố đêm nhạc của “Nữ hoàng phòng trà” Lệ Quyên với chủ đề Quyên’s Concert cùng 3 vị khách mời đặc biệt: “Ông hoàng nhạc Việt” Đàm Vĩnh Hưng, nam ca sĩ Lân Nhã và Wowy - “Lão Đại” của Rap Việt.

Poster chính thức của Quyên's Concert tại Đà Lạt

Đêm nhạc sẽ được diễn ra vào tối 5/3 tại Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt, hứa hẹn là một trong những buổi diễn lớn nhất từng được tổ chức tại “thành phố ngàn hoa”.

Nói về Lệ Quyên, có lẽ khán giả không ai là không biết đến hình ảnh một nữ ca sĩ đẳng cấp cùng chất giọng chinh phục hàng triệu khán giả. Các đêm liveshow, concert của Lệ Quyên từ trước đến nay đều gây ấn tượng mạnh với truyền thông và công chúng bởi độ đầu tư “khủng”.

Chia sẻ về đêm nhạc đặc biệt tại Đà Lạt, Lệ Quyên hé lộ: “Tháng 3 này, Quyên hân hạnh đón chào tất cả quý vị khán giả, cùng đan tay nhau trong một đêm concert đong đầy tình yêu, cảm xúc và những câu chuyện âm nhạc giữa sương khói thành phố lãng mạn nhất Việt Nam.

Đồng hành cùng với Quyên trong đêm nhạc sẽ là 3 vị khách mời rất đặc biệt: Anh Đàm Vĩnh Hưng, một người anh song ca quá ăn ý suốt những năm qua; Lân Nhã - một cậu em với giọng hát vô cùng tuyệt vời, và đặc biệt nhất chính là rapper Wowy, một nhân tố chắc chắn khiến mọi người sẽ bất ngờ”.

Đêm nhạc của Lệ Quyên sẽ là một trong những buổi diễn lớn nhất được tổ chức tại thành phố ngàn hoa

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng

Và Wowy là những khách mời đặc biệt xuất hiện trong chương trình

Ngoài ra, The Show Vietnam in Đà Lạt còn quy tụ những cái tên kì cựu trong dàn ekip như Tổng Đạo diễn Thái Huân (người đồng hành kì cựu với nữ ca sĩ Mỹ Tâm), Giám đốc Sáng tạo Tùng Leo, Giám đốc âm nhạc Hoài Sa, Vocal Producer - Giảng viên Thanh nhạc Nguyễn Hoàng Mỹ Ngọc, Thiết kế Sân khấu Lê Hoài Nam,...

Đây cũng là đêm nhạc quý đầu tiên của The Show Vietnam sau chuỗi đêm nhạc định kì hàng tháng được tổ chức tại TP.HCM. Các đêm nhạc quý tiếp theo sẽ được diễn ra cách mỗi 3 tháng ở một danh lam, thắng cảnh đặc biệt xuyên suốt chiều dài đất nước Việt Nam, mở ra cho khán giả một trải nghiệm âm nhạc hoàn toàn mới của riêng The Show Vietnam.

Hiện, vé của chương trình The Show Vietnam In Đà Lạt - Quyên’s Concert đang được phân phối trực tiếp trên Fanpage của chương trình The Show Vietnam.

