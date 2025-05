Lễ cưới của Demi Lovato ở California

Demi Lovato và Jutes. Ảnh: Instagram

Theo Vogue, Demi Lovato diện váy cưới lụa satin màu trắng ngọc trai do Vivienne Westwood thiết kế với thân áo corset tôn đường cong và đuôi váy bồng bềnh. Cô dâu đội tấm voan dài tulle thướt tha khi bước vào lễ đường. Tại buổi tiệc, Demi thay bộ váy cưới khác của cùng nhà thiết kế nhưng có kiểu dáng bó sát, xẻ sâu phần ngực. Chú rể Jutes mặc suit đen lịch lãm kết hợp sơ mi trắng và cà vạt đen.

Demi Lovato quyến rũ trong chiếc váy cưới của Vivienne Westwood. Ảnh: Vogue

Nhạc sĩ Jutes, 32 tuổi, cầu hôn ca sĩ 34 tuổi vào tháng 12/2023 sau một năm công khai mối quan hệ tình cảm. Hai ngôi sao quen nhau khi hợp tác thu âm cho album Holy Fv-k năm 2022. Jutes đồng sáng tác các ca khúc Substance, Happy Ending và City of Angels của Lovato. Demi kể trong chương trình The Jennifer Hudson Show: "Chúng tôi làm việc rất ăn ý và yêu nhau say đắm. Thật tuyệt vời khi tìm được người mà bạn có thể cười và sáng tác nhạc cùng. Điều đó thật đặc biệt".

Tháng lễ Tình nhân năm nay, Demi Lovato hé lộ về đám cưới sắp diễn ra khi đăng ảnh mặc váy cưới tạo dáng cùng Jutes trên chiếc xe mui trần. Cô viết: "Jordan, em nóng lòng chờ đến ngày kết hôn! Ba năm qua là ba năm tuyệt vời nhất đời em. Cảm ơn anh vì điều đó".

Jutes (tên thật Jordan Lutes) cũng bày tỏ tình cảm trên Instagram của anh: "Chúc mừng Valentine đến tình yêu của đời anh. Không từ ngữ nào có thể diễn tả hết và anh sẽ không bao giờ ngừng cảm thấy mình là người đàn ông may mắn nhất".

Trước khi tìm được bến đỗ hạnh phúc với Jutes, giọng ca Heart Attack từng trải qua nhiều trắc trở tình cảm. Ca sĩ đính hôn với nam diễn viên Max Ehrich vào tháng 7/2020 nhưng hủy hôn chỉ vài tháng sau đó.