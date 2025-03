Lại dậy sóng thông tin mới vụ Kim Sae Ron - Kim Soo Hyun

Sáng 25/3, hãng truyền thông Hàn Quốc The Fact xuất bản bài báo độc quyền với tiêu đề “Lời chứng của bạn trai cũ Kim Sae Ron: Cái chết của Kim Sae Ron không liên quan gì đến Kim Soo Hyun”.

Mở đầu bài báo, phóng viên Kang Il Hong tuyên bố: “Tôi biết cái chết của Sae Ron không phải do nam diễn viên Kim Soo Hyun. Có rất nhiều phần sự thật bị che đậy và tôi thấy tức giận. Tôi muốn chia sẻ ít nhất một phần sự thật đó với thế giới, dù chỉ để xoa dịu linh hồn Sae Ron”.

Theo phóng viên Kang, trong bối cảnh thông tin hỗn loạn, thật giả lẫn lộn mà người chết không thể lên tiếng, The Fact quyết định tìm hiểu nội tình thông qua tiết lộ của bạn trai cũ Kim Sae Ron, anh K - người mà nữ diễn viên bạc mệnh tin tưởng và liên lạc cho đến khi cô qua đời.

“Ngay cả Sae Ron, người đã khuất, cũng không muốn nguyên nhân sự ra đi của cô bị bóp méo so với thực tế”.

Bị chồng bạo hành

Anh K xác nhận thông tin Kim Sae Ron đã kết hôn và bị chồng bạo hành trước khi qua đời.

Theo lời kể, Kim Sae Ron gặp chồng mình vào tháng 11/2024 và quyết định đi đến hôn nhân vào đầu năm nay. Tuy nhiên, thay vì chào đón khởi đầu mới hạnh phúc, Sae Ron bị chồng bạo hành về cả thể xác lẫn tinh thần.

Trong hoàn cảnh đó, Sae Ron tìm kiếm sự an ủi từ K. Biết vợ vẫn liên lạc với bạn trai cũ, người chồng lấy điện thoại của nữ diễn viên, bắt đầu kiểm soát chặt chẽ mọi hành động của cô và khủng bố tinh thần cô bằng những lời nói khó nghe.

Tin nhắn giữa Kim Sae Ron và anh K, kèm theo hình ảnh được cho là bằng chứng bạo hành. Ảnh: The Fact.

Anh K chia sẻ ảnh chụp màn hình tin nhắn giữa anh và Kim Sae Ron. Nội dung tin nhắn cho thấy Sae Ron liên tục xin lỗi K vì bị chồng cô nhắn tin làm phiền trên Instagram. Cô kể bị chồng đánh đập và chửi rủa thường xuyên. Khi được K khuyên báo cảnh sát, Kim Sae Ron trả lời: “Anh ta là người Mỹ nên điều đó không có tác dụng”.

Anh K đồng thời công khai tin nhắn nhận được từ chồng Kim Sae Ron (lúc đó mới là bạn trai): “Tôi là bạn trai của Sae Ron. Đừng liên lạc với cô ấy nữa và đừng nghĩ đến chuyện gặp cô ấy. Đây là lời cảnh báo cuối cùng của tôi. Tôi biết anh gặp cô ấy vào đêm Giáng sinh. Mặc dù muốn giết anh nhưng tôi đang kiềm chế, vì vậy tôi chặn anh. Hãy cút đi đồ khốn vô dụng”.

Người chồng cũng gửi cho Sae Ron lời dọa nạt tương tự vào ngày 13/1, yêu cầu cô không được liên hệ với bạn trai cũ bằng ngôn từ mạt sát.

Dẫu vậy, Kim Sae Ron vẫn giữ liên lạc với anh K và kể cho người cũ về hoàn cảnh của mình.

Sae Ron cho biết cô thấy cô đơn, cần một người lắng nghe và giúp cô giải quyết vấn đề, nhưng lại không muốn làm phiền anh K. Đó là lý do cô đến với người chồng New York của mình.

Đáng tiếc, sự giúp đỡ chỉ là tạm thời. Người chồng bắt đầu dọa phát tán tin nhắn và ảnh nữ diễn viên trên KakaoTalk, hack Instagram và bạo hành cô.

“Em rất sợ. Đó là lý do tại sao em không thể chia tay anh ta. Em sợ anh bị tổn thương”, trích tin nhắn Sae Ron gửi anh K.

Theo anh K, trong thời gian này, Kim Sae Ron bị rối loạn tâm thần, nhiều lần tìm cách tự tử. Nỗi đau cô phải trải qua không phải vì trả nợ hay mối quan hệ trong quá khứ với Kim Sae Ron. Thư đòi nợ 700 triệu won có từ một năm trước và đó chỉ là thủ tục của công ty quản lý cũ. Kim Sae Ron không bị áp lực phải trả lại.

Gia đình thờ ơ

Ngoài người chồng bạo hành, anh K cho rằng sự thờ ơ của gia đình là một phần nguyên nhân đẩy Kim Sae Ron vào bế tắc.

Bạn trai cũ kể vào ngày 1/11/2024, sao nhí The Man From Nowhere phải phẫu thuật khẩn cấp sau khi tự gây thương tích ở cổ tay. Không một ai trong gia đình Sae Ron xuất hiện mặc dù đã được thông báo, chỉ có K ở bên cô cho đến khi xuất viện. Công ty quản lý cũ chi trả viện phí.

“Khi tôi đưa Sae Ron về nhà sau khi cô ấy xuất viện. Mẹ cô ấy và bạn đang ăn cơm ở nhà một cách bình thản. Bà ấy không hề tỏ ra ngạc nhiên hay biểu lộ bất kỳ dấu hiệu xót thương nào. Phản ứng như vậy của gia đình chính là lý do cô ấy luôn muốn trốn chạy”, anh K nói.

Anh K chia sẻ thêm Kim Sae Ron vẫn tiếp tục tâm sự với anh sau khi cô kết hôn và kể cho anh nghe về những lần cô cố gắng tự làm hại bản thân.

Sau đó, anh K bác bỏ những tuyên bố cho rằng Kim Soo Hyun phải chịu trách nhiệm cho cái chết của Sae Ron.

Văn bản viết tay xác thực danh tính của anh K. Ảnh: The Fact.

“Là người hiểu Sae Ron hơn bất kỳ ai, tôi thấy thật vô lý khi dì cô ấy đột nhiên tự nhận là một phần trong gia đình đau buồn của cô ấy, còn đưa ra cáo buộc Sae Ron chết vì Kim Soo Hyun. Nếu cha mẹ ruột không phải là người đứng ra bảo vệ, chẳng phải họ chính là những người cô ấy muốn trốn thoát khỏi sao?

Làm sao con gái kết hôn mà gia đình không biết? Tuy nhiên, tôi có thể hiểu. Không ai trong số họ biết về cuộc hôn nhân của cô ấy với người đàn ông New York chứng tỏ họ ít giao tiếp như thế nào. Họ hầu như không quan tâm khi cô ấy còn sống, nhưng giờ cô ấy mất đi, họ lại đào lại mối quan hệ từ nhiều năm trước với một diễn viên nổi tiếng? Phải có một động cơ nào đó đằng sau việc này. Tôi chưa bao giờ gặp Kim Soo Hyun, nhưng với sự nổi tiếng của anh ấy, tôi nghĩ anh ấy hẳn phải cảm thấy bất công đến nhường nào”, anh K nhấn mạnh.

Kết thúc cuộc phỏng vấn với The Fact, anh K viết tay văn bản xác nhận, có kèm tên, số an sinh xã hội và đóng dấu vân tay.

Anh cũng chia sẻ một bản ghi âm giọng nói của Kim Sae Ron tại bệnh viện. Nội dung là cô cần phẫu thuật, với chi phí 5 triệu won (khoảng 3.410 USD). Nhưng người cô gọi không phải là gia đình, mà là người quen trong vòng bạn bè.

Phản ứng của cư dân mạng

Bài báo của The Fact một lần nữa khiến dư luận Hàn Quốc dậy sóng. Cư dân mạng có phản ứng trái chiều về thông tin do người nhận là bạn trai cũ Kim Sae Ron tiết lộ.

Một bộ phận cư dân mạng đau lòng cho Kim Sae Ron, chỉ trích gia đình cô và bênh vực Kim Soo Hyun.

Cư dân mạng bình luận: “Thông tin này thật sốc vì cô gái này phải trải qua quá nhiều điều nhưng lại không có gia đình bên cạnh yêu thương và che chở. Gia đình cô ấy không đến thăm cô ấy tại bệnh viện. Điều này chứng tỏ tất cả câu chuyện mà họ vẽ ra thời gian qua chỉ vì tiền”, “Nếu Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron có bất kỳ mối quan hệ không phù hợp nào, nó không liên quan đến cái chết của cô ấy. Có vẻ như gia đình cô ấy có động cơ nào đó, có thể là tiền chăng?”, “Đó là lý do tại sao tôi nói trước đó. Mọi người nên tìm hiểu cả hai mặt của đồng xu trước khi đưa ra kết luận. Hành vi vô tâm và công kích trên mạng xã hội thực sự giết chết một người. Hãy biết động não và đừng để bị dắt mũi”, “Nếu lời anh K đúng, gia đình đó chưa bao giờ gần gũi với cô ấy. Toàn bộ câu chuyện thật đáng buồn”, “Pháp luật nên xử lý gia đình cô ấy và cả tên YouTuber kia nữa”…

Chia sẻ của anh K có thể giúp Kim Soo Hyun lật ngược tình thế.

Bên cạnh đó, một số khán giả nghi ngờ Kim Soo Hyun đứng sau thao túng bài báo, nhằm tẩy trắng hình ảnh đang bị hoen ố. Họ cũng cho rằng anh K được trả tiền đề lên tiếng bảo vệ nam diễn viên Vì sao đưa anh tới. Họ tuyên bố dù sự thật như thế nào cũng không bao giờ chấp nhận được việc người đàn ông 30 tuổi hẹn hò trẻ vị thành niên.

Tuy nhiên, những luận điệu trên nhanh chóng bị phản bác. Theo người ủng hộ Kim Soo Hyun, cho đến nay chưa có bằng chứng nào khẳng định Kim Soo Hyun hẹn hò Kim Sae Ron khi cô mới 15 tuổi cả. Họ cũng chỉ ra Kim Soo Hyun đã đệ đơn kiện gia đình Kim Sae Ron và Viện Garo Sero.

Trước đó, vào ngày 24/3, đại diện Cơ quan Cảnh sát Thủ đô Seoul tổ chức họp báo liên quan đến việc Kim Soo Hyun đệ đơn khiếu nại Hoverlab (Viện nghiên cứu Garo Sero ) vì vi phạm Đạo luật về các trường hợp đặc biệt liên quan đến việc trừng phạt tội phạm tình dục.

"Đơn khiếu nại đã được tiếp nhận tại Đồn cảnh sát Gangnam vào ngày 20/3. Một cuộc điều tra, bao gồm cả việc thẩm vấn người khiếu nại, sẽ được tiến hành", cảnh sát nói.