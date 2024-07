Ký ức 50 năm 'Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên'

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Little House on the Prairie) chuyển thể từ tác phẩm văn học dài kỳ cùng tên. Bộ phim do Mỹ sản xuất gồm 204 tập chính, bốn tập đặc biệt, chia thành 9 mùa, phát sóng từ tháng 11/1974 đến tháng 3/1983.

Kịch bản xoay quanh câu chuyện an cư lạc nghiệp của gia đình Ingalls ở miền Viễn Tây. Dù cuộc đời trải qua nhiều sóng gió với tác động của thời cuộc cuối thế kỷ 19, người cha Charles, người mẹ Caroline cùng các con gái Mary, Laura, Carrie luôn giữ lửa ấm gia đình cùng tinh thần vượt ngàn chông gai.

Nhiều năm, Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên trong top đầu rating của truyền hình NBC. Bộ phim phổ biến với các gia đình ở Mỹ, mở ra trào lưu học hỏi thời trang của nhân vật trong phim. Sức hút tác phẩm lan rộng ra nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Đầu thập niên 1990, giọng thuyết minh Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên vang lên trong mỗi căn nhà người Việt vào giờ cơm tối, ngay cả những đứa trẻ cũng thuộc tên từng nhân vật.

Tháng 3 năm nay, nhà sản xuất tổ chức sự kiện kỷ niệm 50 năm ra mắt của series phim kinh điển. Nhiều câu chuyện hậu trường năm xưa được gợi nhắc.

Gia đình Ingalls trong cuốn phim truyền hình kinh điển. Ảnh: IMDb

Cuộc cạnh tranh 500 người cho vai nữ chính

Nhân vật trung tâm trong Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên là Laura, con gái thứ hai của vợ chồng Ingalls. Đây là vai diễn tiêu biểu trong sự nghiệp của Melissa Gilbert. Nữ diễn viên sinh năm 1964 xuất hiện lần đầu trên màn ảnh lúc ba tuổi.

Cuộc tìm kiếm diễn viên đóng Laura ngày ấy thu hút 500 bé gái tham gia. Ở tuổi lên 9, Melissa Gilbert giành chiến thắng nhờ tài năng thiên bẩm, chiều sâu cảm xúc và khả năng kết nối với nhân vật. Vẻ ngoài khá giống nhân vật trong sách cũng là yếu tố quan trọng giúp cô được chọn vào vai. Những ngày đầu trên phim trường, cô ghi điểm bởi sự chững chạc trước ống kính.

Melissa đóng vai Laura trong cả 9 mùa phim. Hai năm sau khi Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên kết thúc, cô được gắn sao trên Đại lộ Danh Vọng ở Hollywood. Ở tuổi 21, cô trở thành người trẻ nhất nhận vinh dự này. Sau nửa thế kỷ phim ra mắt, minh tinh bày tỏ lòng trân trọng và hãnh diện khi có cuốn phim để đời.

Melissa Gilbert thời đóng 'Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên' và ở tuổi 60.

Nụ hôn đầu đời

Lớn lên cùng vai diễn Laura, Melissa Gilbert đi qua nhiều cột mốc tuổi teen trên trường quay. Nụ hôn tình đầu của nhân vật cũng là lần đầu chạm môi nam giới của cô.

Thiếu nữ 15 tuổi khi ấy cảm thấy khó khăn khi diễn cảnh trao môi hôn với Dean Butler - bạn diễn lớn hơn 8 tuổi, đóng vai chồng cô. Dean cố tình trêu chọc Melissa để tạo không khí vui vẻ nhưng bất thành. Nữ diễn viên đề xuất chỉ giữ những cái ôm và nụ hôn lên má của hai nhân vật, nhưng đạo diễn Michael Landon (cũng là người đóng vai người cha Charles) không đồng ý.

Một số thành viên trong hãng phim nhận định tương tác cảm xúc giữa hai diễn viên kém hiệu quả. Mẹ của Melissa cũng không cảm thấy thoải mái khi con gái đóng cảnh này.

Melissa Gilbert và Dean Butler vào vai vợ chồng. Ảnh: IMDb

Bí mật bữa ăn và phục trang

Ngập tràn cảnh bữa ăn gia đình, Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên thực hiện các bàn ăn thật, nơi diễn viên thoải mái thưởng thức nhiều món thơm ngon, nổi bật là bò hầm. Ngoài ra, họ cũng thường xuyên được chiêu đãi cánh gà rán từ một thương hiệu đồ ăn nhanh trong các bữa trưa.

Giai đoạn đoàn phim quay ở thung lũng Simi, California, thời tiết nắng nóng gần 40 độ C. Dưới tiết trời như vậy, mặc các bộ đồ nhiều lớp và đội mũ là ác mộng cho dàn cast, đặc biệt là diễn viên nữ. Alison Arngrim (vai Nellie) đã ngất xỉu vì kiệt sức.

Ban đầu, nhà tạo mẫu tóc dự tính uốn những lọn tóc xoăn cho Alison trước mỗi ngày quay. Nhưng việc này tốn thời gian và gây đau đớn cho nữ diễn viên, họ chuyển qua dùng tóc giả. Dù vậy, bộ tóc giả được cố định bằng những chiếc ghim cũng thường khiến cô chảy máu đầu.

Alison Arngrim vào vai cô bạn xấu tính của Melissa.

Melissa Gilbert được đánh giá trưởng thành nhanh so với nhân vật. Do đó ở một phần phim về sau, cô đau đớn bó ngực suốt lúc quay phim. Trang Alot cho rằng cống hiến của cô được đánh giá cao nhưng đó có vẻ là một lựa chọn khắt khe với một chương trình truyền hình.

Chiều cao 1,79 m, nam chính kiêm đạo diễn Michael Landon mang boots độn chiều cao hơn 10 cm để tạo diện mạo đúng nhân vật. Trên phim, tài tử có nhiều cảnh cởi trần. Lý do được đưa ra vì ông thích khoe cơ bắp.

Bê bối ngoại tình

Sau một thời gian làm Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên, Michael Landon phải lòng nhân viên trang điểm Cindy Clerico của đoàn phim, kém ông 20 tuổi. Vì yêu, Michael bỏ vợ để kết hôn với người tình. Câu chuyện làm dậy sóng nội bộ đoàn phim, khiến cả hai bị mọi người xa cách.

Là bạn học của con gái Michael, lại đóng vai con gái ông trong nhiều năm, nữ chính Melissa Gilbert coi ông như bố ruột ngoài đời. Chuyện này khiến cô phẫn nộ, không nói chuyện với ông trong 9 năm. Tới năm 1991, sức khỏe Michael Landon suy yếu vì bệnh ung thư tuyến tụy, Melissa mới tới thăm ông tại nhà riêng. Họ trò chuyện với nhau cả buổi chiều. Một tuần sau đó, Michael mất.

Melissa coi Michael là cha từ trong phim ra ngoài đời. Ảnh: People

Nhiều năm sau này, Melissa luôn nhắc về Michael bằng thái độ trân trọng. Cô tiết lộ mỗi mùa Giáng sinh, Michael thường xếp hàng trước bách hóa nổi tiếng từ 3h sáng và trích hết tiền lương để mua quà tặng các diễn viên của phim.

"Cha tôi mất khi tôi 11 tuổi. Lúc đó, tôi quay Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên được hai năm. Michael Landon hiện diện như một người cha thứ hai", cô tâm sự. Khi sinh con trai năm 1995, nữ diễn viên đặt tên con là Michael để vinh danh đạo diễn - diễn viên quá cố.

Ngoài rạn nứt giữa Melissa Gilbert với "người cha" Michael Landon, Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên còn chứng kiến mâu thuẫn giữa "vợ chồng" Michael Landon và Karen Grassle (vai người mẹ nhà Ingalls) do vấn đề cát xê. Ngoài ra, Melissa Gilbert và Melissa Sue Anderson (vai chị cả Mary) cũng bằng mặt không bằng lòng.

Hai chị em đóng chung một vai

Vai diễn Carrie - con gái út nhà Ingalls - lúc vài tuổi thực tế được đảm nhận bởi chị em sinh đôi Lindsay và Sidney Greenbush. Đây là "thủ thuật" để đoàn phim né luật. Bởi theo quy định của luật lao động, diễn viên trẻ em không thể làm việc nhiều giờ trong ngày như người lớn. Khi một bé hết thời gian quay phim, nhà sản xuất đưa bé còn lại tới phim trường thay thế.

Tuổi thơ của Shannen Doherty

Shannen Doherty, chị cả Prue của series phim Phép thuật, từng là diễn viên nhí trong mùa cuối Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên. Ở tuổi 12, cô vào vai Jenny, cháu gái của chồng Laura. Khi nữ chính Laura trưởng thành, Jenny được xem là sự nối tiếp hình ảnh thiếu nữ tết tóc thắt bím hai bên. Diễn xuất của cô cũng sớm được ghi nhận.

Shannen rất ngưỡng mộ Melissa Gilbert và biết bản thân được nhận định là một Laura mới. Trong tự truyện, Melissa viết: "Shannen ngày ấy là một cô bé đáng yêu và ngọt ngào. Với bím tóc và bộ váy, cô ấy thực sự bước theo bước chân của tôi, theo sau tôi gần hơn cả cái bóng của tôi. Cô ấy muốn biết tôi trang điểm thế nào, tôi thích trang sức gì và tôi thích quần jean Jordache hay Calvin's hơn. Cô ấy tôn trọng tôi mặc dù về nhiều mặt, tôi vẫn là một đứa trẻ".

Shannen Doherty đóng 'Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên' ở tuổi 12. Ảnh: People

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]