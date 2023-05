Kiếm hơn 250 tỷ trong nước, phim Lý Hải “tấn công” thị trường Mỹ

Phần phim “Lật mặt” mới nhất của Lý Hải công chiếu trong nước từ ngày 28/4, đến nay doanh thu đạt hơn 255 tỷ đồng (theo thống kê của Boxoffice Việt Nam). Mới đây, phía ê-kíp cho biết phim sẽ được công chiếu tại 52 cụm rạp, 50 thành phố, 19 tiểu bang tại Mỹ, từ 26/5, với tên tiếng Anh "Face Off: The Ticket Of Destiny”.

Sau hơn 3 tuần công chiếu tại Việt Nam, “Lật Mặt 6” gặt hái được nhiều thành công, trở thành bộ phim bán vé chạy nhất của series phim Lật Mặt. “Lật Mặt 6” cũng là phim Việt đầu tiên ra mắt tại Mỹ nhanh nhất chỉ sau 4 tuần khởi chiếu tại Việt Nam.

“Lật Mặt 6” ấn định ngày chiếu tại Mỹ

Đây là lần thứ 3 series “Lật Mặt” được công chiếu tại thị trường Mỹ sau "Lật Mặt 4: Nhà có khách" năm 2019 và "Lật Mặt 5: 48h" năm 2021. “Lật Mặt 6” cũng là phần phim được chiếu ở nhiều nơi tại Mỹ nhất với 52 cụm rạp. Đạo diễn Lý Hải chia sẻ: “Đó là niềm tự hào, hạnh phúc rất lớn đối với bản thân tôi cũng như ê-kíp”.

Theo Lý Hải, bất kỳ bộ phim nào, muốn được chiếu tại thị trường Mỹ cũng cần trải qua nhiều giai đoạn. Các nhà phát hành và ê-kíp cần phải thực hiện bản phim rất chỉn chu và kiểm tra mọi quy chuẩn liên quan đến âm thanh, hình ảnh, phụ đề...

Lý Hải mong rằng với sản phẩm điện ảnh “Lật Mặt 6” cùng làng nghề chiếu truyền thống lần này không chỉ phục vụ được khán giả Việt ở nước ngoài, mà có thể tiếp cận và đưa hình ảnh đất nước, con người, văn hóa, điện ảnh, âm nhạc Việt Nam đi xa hơn.

“Tôi vẫn đang trên đường cố gắng đưa Lật Mặt đi xa hơn không chỉ ở Mỹ mà còn châu Á, châu Âu, châu Úc, hi vọng ước mơ một ngày không xa không chỉ riêng phim của tôi mà phim Việt nói chung sẽ được công chiếu đồng loạt trên nhiều quốc gia khác nhau sẽ thành hiện thực”, Lý Hải chia sẻ.

“Lật Mặt 6: Tấm Vé Định Mệnh” xoay quanh một nhóm bạn thân, lớn lên ở một làng chiếu truyền thống. Bỗng một hôm, khoản tiền thưởng cả trăm tỷ bất ngờ rơi xuống. Đó chính là giải thưởng độc đắc từ tấm vé số cả nhóm mua chung. Tưởng chừng tất cả sẽ cùng nhau đổi đời, nhưng người bạn nắm giữ tấm vé lại gặp nạn không qua khỏi. Từ đây, hành trình tìm kiếm tấm vé đầy sóng gió và khốc liệt không ngừng giữa tri kỷ và trăm tỷ…

Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/kiem-hon-250-ty-trong-nuoc-phim-ly-hai-tan-cong-thi-truong-my-c47a28809.html