“Khi ta hai lăm”: Thước phim của thanh xuân, Midu và Lê Dương Bảo Lâm "không hợp"

Phim điện ảnh: Khi ta hai lăm Đạo diễn: Luk Vân Diễn viên: Lê Dương Bảo Lâm, Midu, Phú Thịnh, Lãnh Thanh,... Thể loại: Tình cảm Thời lượng: 100 phút 24h review đánh giá: 7,5/10

Loạt thông điệp đẹp được gửi gắm trong "Khi ta hai lăm"

Giữa loạt phim tâm lý, gia đình và hành động đang chiếm sóng màn ảnh rộng, “Khi ta hai lăm” của Luk Vân mang tới một làn gió mới - thanh xuân nhẹ nhàng nhưng tràn đầy năng lượng. Chuyện phim bắt đầu khi Anh Kha (Phú Thịnh) - một thành viên trong nhóm nhạc The Air - do Tuệ Lâm (Midu) quản lý bất ngờ qua đời trong lúc trình diễn khiến nhóm nhạc phải dừng hoạt động. Hai năm sau, biết tin công ty có ý định “khai tử” The Air, Tuệ Lâm quyết định nghỉ việc để tự mở công ty riêng, phát triển nhóm nhạc tâm huyết của mình. Trong quá trình tìm kiếm mảnh ghép thứ 5 cho The Air, Tuệ Lâm vô tình gặp được Thiên Bảo - người giống hệt Anh Kha từ ngoại hình cho đến giọng hát. Hành trình đưa The Air đến với công chúng không hề dễ dàng, nhiều trắc trở, khó khăn ập đến buộc những người trẻ phải đương đầu.

Sau thành công của “4 năm 2 chàng 1 tình yêu” hay “Thật tuyệt vời khi ở bên em” sản phẩm lần này mang đậm dấu ấn cá nhân của Luk Vân hơn khi cô lấy chính tên nhóm nhạc ngoài đời do mình quản lý - The Air vào phim. The Air là thanh xuân chưa trọn vẹn của nữ đạo diễn khi vào “Khi ta hai lăm” đã được “hoàn thiện”, truyền tải thông điệp đẹp về hành trình theo đuổi đam mê của những người trẻ.

“Ước mơ khi 25 tuổi của bạn là gì?” và “Liệu đến 25 tuổi bạn thực hiện được điều mong muốn chưa?”. Tuổi trẻ đầy năng lượng nhưng bất ổn, chúng ta thường phạm nhiều sai lầm nhưng có đủ sức sống để tiếp tục "chiến đấu". Chúng ta đạt được mục tiêu đặt ra năm 25 tuổi ở tuổi 27, hoặc cũng có người phấn đấu mãi không thể có được điều mình mong muốn. Không sao cả! Nếu bạn có ước mơ, dám nỗ lực để theo đuổi, thì cho dù kết quả có đến muộn hoặc không đến, thì bạn cũng đã không hoài phí thanh xuân, như lời thoại của mẹ Thiên Bảo: “Nếu bây giờ con vội vàng từ bỏ, sau này nhìn lại chưa chắc đã nhẹ lòng”,... Thanh xuân của mỗi chúng ta đều có giới hạn, thay vì lo sợ hãy cứ làm mọi thứ mình muốn, làm mọi cách để đạt được điều mà ta kỳ vọng. Khai thác câu chuyện về một nhóm nhạc, “Khi ta hai lăm” còn có điểm cộng lớn ở phần nhạc phim bắt tai, tươi mới và tràn đầy năng lượng.

Dàn nam thần trong phim

5 nam thần của The Air đều có ngoại hình đẹp, gu thời trang bắt mắt. Ngoài Lãnh Thanh và Phú Thịnh thì ba cái tên còn lại là Tạ Hoàng Long, Him Phạm, Otis Nhật Trường có khá ít đất diễn. Diễn xuất của cả hai mới dừng lại ở mức tạm ổn, Lãnh Thanh có phần nhỉnh hơn. Riêng Phú Thịnh, ngoài tạo hình điển trai thì biểu cảm và đài từ của sao nam này còn nhiều yếu điểm, đặc biệt là ở các cảnh khóc. Câu chuyện của nhân vật do Phú Thịnh đảm nhận trong phim cũng không được tập trung phát triển rõ nét. Một phần do kịch bản ôm đồm nhiều nhân vật khác nhau, nhiều câu chuyện như: những đấu đá trong showbiz, chuyện tình yêu của Tuệ Lâm – Mạnh Hùng, hay việc Thiên Bảo bị mẹ cấm cản theo đuổi nghiệp hát,... tất cả chỉ gói gọn trong thời lượng 100 phút nên làm “chưa tới”. Mâu thuẫn giữa các nhân vật cũng được giải quyết hời hợt.

Trở lại màn ảnh sau 4 năm vắng bóng, với một vai diễn vừa vặn, Midu mới chỉ dừng lại ở mức an toàn. Cô thể hiện vai diễn Tuệ Lâm - một nữ quản lý tài năng, nặng về tâm lý. Tuệ Lâm đại diện cho mẫu phụ nữ mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm dù có gặp bất cứ trở ngại nào.

Midu và Lê Dương Bảo Lâm trong phim

Về phía Lê Dương Bảo Lâm, không còn ồn ào như những hình ảnh trước đó trong các show thực tế, sản phẩm cá nhân hay những lần livestream bán hàng, nam diễn viên trong “Khi ta hai lăm” đã có sự tiết chế về cả biểu cảm lẫn đài từ. Ấn tượng hơn cả là những phân cảnh rơi nước mắt, nghẹn ngào ngắm nhìn tình yêu mà anh dành cả tuổi thanh xuân để ở bên - Tuệ Lâm. Những mảng miếng hài cũng được sao nam này thể hiện một cách tinh tế, vừa vặn. Song, Lê Dương Bảo Lâm hoàn toàn không phù hợp với hình tượng “soái ca”. Việc xây dựng hình ảnh cặp đôi giữa Midu và Lê Dương Bảo Lâm không phù hợp, cho thấy nhiều sự chênh lệch về cả tạo hình lẫn chemistry (phản ứng hóa học).

Vấn đề trong showbiz khiến phim khó tạo sự đồng cảm với số đông khán giả. Đồng thời, cách xây dựng và triển khai kịch bản chưa tốt, đơn giản và có phần dễ đoán. Hiện tại, sau 3 ngày công chiếu, tác phẩm này thu về hơn 1 tỷ đồng (Theo Box Office Vietnam). Nói chung, “Khi ta hai lăm” vẫn là một tác phẩm thuần giải trí, phù hợp với những bạn trẻ, lựa chọn nhẹ nhàng, truyền năng lượng tích cực.

Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/khi-ta-hai-lam-thuoc-phim-cua-thanh-xuan-midu-va-le-duong-bao-lam-3...Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/khi-ta-hai-lam-thuoc-phim-cua-thanh-xuan-midu-va-le-duong-bao-lam-34khong-hop34-c47a24210.html