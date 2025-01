Khán giả tranh cãi khi Gil Lê bị loại, Ngọc Thanh Tâm vào chung kết 'Chị đẹp'

Tối 11/1, Gil Lê - thành viên đội DJ Mie - là người duy nhất phải ra về sau công diễn 5. Các "chị đẹp" Minh Tuyết, Phạm Quỳnh Anh, Minh Hằng, Dương Hoàng Yến bần thần, không tin kết quả. Tuy nhiên, Gil Lê nói đã chuẩn bị tinh thần đối diện.

"Bước tới công diễn 5, tôi thấy được tổng quan hành trình Đạp gió, bước vào tâm bão thì mọi thứ có thể thay đổi và xoay chuyển nhiều. Tôi trân trọng tất cả khoảnh khắc trong hành trình này", Gil Lê nói.

Ca sĩ Gil Lê dừng chân trước chung kết 'Chị đẹp'.

Trong khi đó, Ngọc Thanh Tâm gây tranh cãi khi cùng 16 "chị đẹp" khác vào chung kết. Đa phần khán giả cho rằng nữ diễn viên thể hiện mờ nhạt so với Gil Lê, nhưng vẫn an toàn. Trên Facebook, số đông ý kiến bày tỏ bức xúc về kết quả chương trình. "Ngọc Thanh Tâm có điểm bình chọn gần như thấp nhất sau mỗi công diễn nhưng vẫn trụ lại vì đội cô ấy không bao giờ vào vòng nguy hiểm", "Quả tạ Ngọc Thanh Tâm được đồng đội gánh còng lưng", "Không hiểu lý do Ái Phương, Gil Lê ra về, còn Ngọc Thanh Tâm băng băng vào chung kết"... một số khán giả bình luận. Bên cạnh đó, có ý kiến cho rằng diễn viên không phải ca sĩ chuyên nghiệp nhưng vẫn cố gắng qua từng công diễn để theo kịp dàn "chị đẹp".

Hiện, Ngọc Thanh Tâm giữ im lặng trước phản ứng trái chiều từ khán giả.

Ngọc Thanh Tâm vào chung kết 'Chị đẹp'.

Trước đó, trong công diễn 5, Ngọc Thanh Tâm cùng Kiều Anh (đội trưởng), Phương Thanh, Thiều Bảo Trâm, Xuân Nghi và Tuimi trình diễn ca khúc Em không thể. Cô nhờ NSƯT Bạch Tuyến cố vấn, dạy hát cải lương. Tuy nhiên, phần thể hiện của cô bị chê thiếu ấn tượng. Diễn viên tỏ ra lép vế đồng đội về vũ đạo, giọng hát.

Ngọc Thanh Tâm sinh năm 1993, từng đoạt giải cao trong cuộc thi diễn xuất ITMA tại Mỹ năm 13 tuổi. Hai năm sau, cô hoàn thành hai khóa học diễn xuất tại Thái Lan, Philippines. Diễn viên được khán giả biết đến qua các phim Hiệp sĩ mù, Đảo của dân ngụ cư - tác phẩm từng được tôn vinh ở Liên hoan phim quốc tế Á - Âu (Eurasia Film Festival). Năm 2021, cô đầu tư web drama Tâm Sắc Tấm hút triệu lượt xem trên YouTube.

Gil Lê sinh năm 1991, tên thật là Lê Thanh Trúc, cựu thành viên nhóm nhạc X5 thành lập năm 2011, hoạt động trong hai năm. Cô có sở trường dòng nhạc ballad, từng ra mắt các ca khúc như Nơi con tim bình yên, Sao người ta nỡ làm mình đau, Người mình yêu chưa chắc đã yêu mình.

Chị đẹp đạp gió 2024 gồm 15 tập, phát sóng vào ngày 26/10/2024. MC Anh Tuấn và ca sĩ Jun Phạm dẫn chương trình, nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền là giám đốc âm nhạc. Ở mùa đầu, Trang Pháp trở thành trưởng nhóm cùng các thành viên: Lan Ngọc, MLee, Thu Phương, Lệ Quyên, Mỹ Linh và Diệp Lâm Anh.

Cuộc thi được Việt hóa từ show truyền hình Trung Quốc, dành cho các sao nữ trên 30 tuổi. Chi Pu là nghệ sĩ Việt đầu tiên thi và đoạt giải ở bản Trung Quốc mùa bốn. Suni Hạ Linh tham gia mùa hai, vào đến chung kết.