Khán giả chỉ trích "The Idol" dựa cảnh 18+ câu view, phim kết thúc sớm

Bộ phim "The Idol" bị phản ứng dữ dội vì có quá nhiều cảnh 18+ trong phim

Khán giả theo dõi "The Idol" có Jennie (thành viên nhóm nhạc BlackPink đóng) đang đổ dồn sự chỉ trích vào bộ phim. Tiếp tục là những pha tình tứ đầy nhục dục, "The Idol" đã nhận về nhiều chỉ trích. Điều làm khán giả khó chịu là việc phải xem một bộ phim chỉ toàn cảnh 18+ sáo rỗng và nhận thông báo phần cuối của "The Idol" sẽ được phát sóng vào tuần tới - mặc dù trước đó đã công bố đây là một "bộ phim dài 6 tập".

Thông báo đột ngột này ngay lập tức nhận nhiều chỉ trích từ khán giả. Nhiều người hâm mộ đã đặt câu hỏi làm thế nào những người sản xuất "The Idol" có thể kết thúc tất cả các kết nối nội dung lỏng lẻo của phim chỉ trong một tập phim dài 60 phút?

Hầu hết, khán giả đều cho rằng "Đáng lẽ họ nên dành ít thời gian hơn cho các cảnh sex và nhiều thời gian hơn cho câu chuyện".

Một trong những lý do mà giới truyền thông đề cập việc bộ phim phải kết thúc sớm hơn dự kiến vì Amy Seimetz, đạo diễn ban đầu của chương trình và người dẫn Joe Epstein, đã rời bỏ chương trình này trong quá trình sản xuất.

Mới đây, Page Six bất ngờ đăng tải thông tin cho rằng "The Idol" sẽ bị hủy bỏ mùa 2 sau những phản ứng dữ dội của khán giả cùng những chế giễu, chỉ trích liên quan tới nội dung và những "cảnh nóng" trong phim.

Ngoài ra, việc rating tập 2 sụt giảm cũng là nguyên nhân dẫn tới quyết định này. Tuy nhiên, HBO đã lên tiếng và phủ nhận tin tức nói trên. "Có thông tin sai lệch về quyết định dành cho mùa 2 của "The Idol". Chúng tôi chưa quyết định điều gì cả và vẫn mong được chia sẻ tập tiếp theo với các bạn vào cuối tuần này" - đại diện HBO khẳng định.

Khán giả không chấp nhận được những cảnh sex sáo rỗng trong phim "The Idol"

"The Idol" vừa lên sóng đã gây bão mạng xã hội với loạt ý kiến tiêu cực. Số lượng người xem cũng bắt đầu giảm từ tập 2 (đã giảm 100.000 người). Thậm chí, nhiều ý kiến còn cho rằng, bộ phim có thể trở thành "vết nhơ" trong sự nghiệp của những ngôi sao đang tham gia dự án.

Chính vì vậy, khi nghe HBO có quyết định sản xuất phần 2, khán giả đã phản ứng. Từ khi lên sóng, bộ phim "The Idol" của hãng HBO bị gọi là một bộ phim "lố bịch" với tham vọng làm mới sự khao khát về tính gợi cảm.

Nếu bỏ qua tất cả yếu tố liên quan đến các "cảnh nóng" bị cho là quá kinh khủng, "The Idol" mắc phải một sai lầm cực kỳ lớn, đó chính là quá nhàm chán.

Ngôi sao The Weeknd bị tẩy chay khi đóng phim "The Idol"

Ngoài phần nội dung tẻ nhạt, toàn bộ dàn diễn viên, từ The Weeknd, đến Lily-Rose Depp và ngôi sao K-Pop Jennie, tất cả đều không thể hiện được cảm xúc nào. Nói cách khác, dàn diễn viên "toàn sao" nhưng lại không có khả năng diễn xuất khiến người xem cảm thấy khó chịu.

