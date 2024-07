Kết quả Rồng Xanh 2024: "Moving" thắng Daesang, Park Bo Young là Thị hậu

Danh sách chiến thắng ở những hạng mục khác: Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Ahn Jae Hong - Mask Girl Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Geum Hae Na - A Shop for Killers Nam nghệ sĩ giải trí mới xuất sắc: Kwak Joon Bin - The Devil’s Plan Nữ nghệ sĩ giải trí mới xuất sắc: Yoon Ga I - SNL Korea mùa 5 Nam nghệ sĩ giải trí xuất sắc nhất: Shin Dong Yeop - SNL Korea mùa 5 Nữ nghệ sĩ giải trí xuất sắc nhất: Jang Do Yeon - High School Mystery Club Season 3 Chương trình giải trí xuất sắc nhất: The Thought Verification Zone: The Community OST được yêu thích nhất: I Wanna Know (Exchange 3) - Zhanghao (ZB1) TIRTIR Popularity Star Award: Choi Woo Sik - A Killer Paradox Park Ji Yoon - Crime Scene Returns Miyeon ((G)I-DLE) - My Sibling’s Romance DEX (Kim Jin Young) - Zombieverse