Kaity Nguyễn lần đầu tiết lộ mối quan hệ “khó nói” với Trần Ngọc Vàng và Thanh Sơn

Ngay sau khi công bố dự án, bộ phim "Yêu nhầm bạn thân" do Kaity Nguyễn đóng chính đã nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ công chúng. Kết thúc hành trình quay hình dài 3 tháng từ Bắc đến Nam, nhà sản xuất "Yêu nhầm bạn thân" chính thức công bố poster đầu tiên với sự xuất hiện của ba diễn viên trẻ tài năng: Kaity Nguyễn, Trần Ngọc Vàng và Thanh Sơn.

Kaity Nguyễn và Trần Ngọc Vàng trong phim "Yêu nhầm bạn thân"

"Yêu nhầm bạn thân" là phiên bản remake (làm lại) từ tác phẩm "Friendzone" đình đám của Thái Lan mà ngọc nữ Baifern Pimchanok kết hợp cùng Nine Naphat. Đến với bản Việt, phim mang tên "Yêu nhầm bạn thân", trong đó, Kaity Nguyễn sẽ vào vai Bình An, “nên duyên hoặc nợ” cùng Bảo Toàn (Trần Ngọc Vàng) và Vũ Trần (Thanh Sơn).

Xuất hiện trên cùng một poster giới thiệu nhưng cả ba lại có những biểu cảm hoàn toàn trái ngược. Nếu Bình An (Kaity Nguyễn) dành cho Vũ Trần (Thanh Sơn) cử chỉ ngọt ngào, âu yếm thì Bảo Toàn (Trần Ngọc Vàng) lại bị Bình An tinh nghịch nhéo tai. Loạt chi tiết này làm khán giả nghĩ ngay đến mối tình tay ba tréo ngoe, rắc rối, đầy hài hước. Lần đầu hợp tác cùng nhau trên màn ảnh rộng, bộ ba đã có nhiều tâm sự về nhân vật mà các diễn viên thể hiện.

"Yêu nhầm bạn thân" hứa hẹn một mối tình tay ba rối não giữa các nhân vật?

Chia sẻ về vai diễn Bình An, Kaity bày tỏ: "Bình An luôn khao khát được yêu thương. Khi đấu tranh giữa cảm xúc và lý trí, cô sẵn sàng yêu điên cuồng, thậm chí mù quáng, mặc kệ đúng sai. Trải qua hành trình nhiều trớ trêu cùng đầy đủ những cung bậc cảm xúc, Bình An sống chậm lại để cảm nhận và hiểu rõ mọi tình cảm xung quanh. Qua đó cũng mang tới cho người xem những thông điệp thú vị".

Bên cạnh vai nữ chính với hình tượng khác biệt hẳn với những vai diễn thành công trước đây, trong "Yêu nhầm bạn thân", Kaity Nguyễn còn đảm nhận vai trò Creative producer (Giám đốc sáng tạo), đóng góp vào quá trình sáng tạo và định hình phong cách cho phim.

Kaity Nguyễn và Thanh Sơn

Tiếp nối Kaity Nguyễn, Trần Ngọc Vàng cho biết anh vốn đã đồng cảm sâu sắc với nhân vật Bảo Toàn từ những buổi đọc kịch bản đầu tiên: “Điểm giống nhất giữa tôi và Bảo Toàn chính là tính cách, nguồn năng lượng và sự sôi nổi ở bất kỳ nơi đâu mà chúng tôi có mặt. Trong suốt thời gian tiền kỳ, tôi đã nghiên cứu và đào sâu để sống cùng vai diễn này theo cách tròn trịa nhất”.

Riêng với Thanh Sơn, dù giống Vũ Trần ở tạo hình râu quai nón nhưng giữa anh và nhân vật vẫn có một số điểm khác biệt. "Trong 'Yêu nhầm bạn thân', Vũ Trần là đạo diễn, biết chơi nhiều loại nhạc cụ. Vậy nên đó là thử thách lớn nhất của tôi khi vào vai, bởi tôi buộc phải học chơi đàn ghi-ta chỉ trong thời gian ngắn”, nam diễn viên chia sẻ.

Sau khi poster đầu tiên được công bố, khán giả đã tinh ý nhận ra sự khác biệt giữa "Yêu nhầm bạn thân" và "Friendzone". Cụ thể, thay vì chỉ tập trung vào nam chính và nữ chính như bản gốc, cả ba diễn viên đều xuất hiện ở poster phiên bản Việt. Với chi tiết này, "Yêu nhầm bạn thân" được công chúng dự đoán sẽ là kịch bản remake hấp dẫn, hợp thời, khai thác đa chiều mối quan hệ giữa các nhân vật trong phim.

"Yêu nhầm bạn thân" là phim điện ảnh đầu tiên do đạo diễn Diệp Thế Vinh đảm nhận vai trò chỉ đạo, đồng hành với anh là đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Remake một tác phẩm đã có nhiều thành công như "Friendzone" vốn là bài toán khó, chia sẻ về quá trình Việt hoá kịch bản, bộ đôi đạo diễn cho hay: “Chúng tôi mất nửa năm để hoàn thành kịch bản, có áp lực nhưng cũng không kém phần thú vị. Bên cạnh các chi tiết về văn hoá, chúng tôi còn tập trung xây dựng tiểu tiết trong diễn xuất, thông điệp phim truyền tải sao cho phù hợp với thị trường điện ảnh Việt”.

Bước vào đường đua phim Tết Ất Tỵ 2025, "Yêu nhầm bạn thân" hứa hẹn sẽ trở thành món khai vị đầu xuân hấp dẫn, mở đầu một năm mới vui vẻ, ngập tràn tiếng cười qua câu chuyện tình yêu lãng mạn nhưng không kém phần hài hước với những bối cảnh đẹp nhất tại Việt Nam.

“Yêu nhầm bạn thân” dự kiến khởi chiếu mùng 1 Tết 2025.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]