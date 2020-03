Hot girl có tài sản 50 tỷ "lao đao" vì cổ phiếu tụt dốc do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Thứ Bảy, ngày 21/03/2020 19:08 PM (GMT+7)

Hot girl Sam thông báo tình hình khó khăn, bất ổn do thị trường chứng khoán lao dốc vì ảnh hưởng của dịch bệnh.

Hot girl Sam được mệnh danh là "đại gia ngầm" trong showbiz Việt, cô từng công khai sở hữu khối tài sản triệu đô khi chỉ 27 tuổi. Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, Sam được biết đến là mỹ nhân giỏi làm kinh doanh, có nguồn thu nhập lớn từ công việc kinh doanh bất động sản, chứng khoán...

Tuy nhiên, trên Instagram mới đây, nữ diễn viên khiến nhiều người hoang mang khi đăng tải dòng trạng thái thông báo về tình hình khó khăn trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu tụt dốc do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Thậm chí, Sam còn cho rằng, cô sẽ không ổn nếu tình hình này tiếp tục kéo dài.

"Tôi thông báo rằng, tôi sẽ không ổn nếu tình hình cổ phiếu cứ thế này" - Hot girl Sam chia sẻ. Được biết đến là một người cách tính cách hài hước và lầy lội, việc nữ diễn viên đăng tải status nghiêm túc này cũng khiến người hâm mộ cũng nào hiểu được mức độ nghiêm trọng, tình hình khó khăn trong công việc kinh doanh của cô do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Hot girl Sam gặp khó khăn vì tình hình thị trường chứng khoán lao dốc do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Trước đó, nhiều nghệ sĩ cũng bày tỏ sự khó khăn, phải hoãn lịch diễn, than ế show do ảnh hưởng của dịch bệnh. Trong đó, nhiều người còn rao bán đất, bán nhà để thu hồi vốn do thị trường bất động sản đóng băng. Ca sĩ Ngọc Khuê đã đăng tải bài viết rao bán khách sạn tại Sa Pa (Lào Cai) với giá 110 tỷ đồng. Giọng ca "Chuồn chuồn ớt" viết: "Giúp tôi, tất cả là do Covid. Từ Tết đến giờ sô chậu thì bị hủy nên tôi quyết định bán nhà để chạy ăn qua ngày".

Nathan Lee cũng bất ngờ rao bán toà nhà 7 tầng mà anh gọi là "đất kim cương" vì nằm ở vị trí đắt đỏ, giữa trung tâm thủ đô Paris - Pháp. Theo đó, nam ca sĩ khiến nhiều người trầm trồ khi rao bán 14 căn hộ trong toà nhà, trong đó, căn hộ thấp nhất có giá bắt đầu từ 3,8 triệu Euro, khoảng hơn 100 tỷ đồng.

Hoà Minzy cũng rơi vào tình trạng khó khăn tương tự, cô rao bán nhiều bất động sản để thu hồi vốn: "Bất động sản thì đóng băng, đầu tư vài căn đợi nó tăng giá để lướt mà cuối cùng dịch tràn về cái giờ bán giá gốc cũng không ai quan tâm. Nói chứ ai đang muốn mua căn hộ Quận 1 hoặc Quận 9 inbox em nha. Em có 2 căn, em để giá gốc cho mọi người luôn để lướt lấy lại vốn. Inbox e liền đi các cô chú anh chị. Giải cứu bất động sản đi mọi người ơi".

Nhiều nghệ sĩ cũng rơi vào trạng khó khăn, phải rao bán bất động sản do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Sam là một trong những hot girl thuộc thế hệ đời đầu của showbiz Việt. Hoạt động nghệ thuật hơn 10 năm, Sam nỗ lực để thoát mác hot girl, chứng minh thực lực bằng những vai diễn trong các bộ phim truyền hình, điện ảnh và sitcom. Gần đây, cô nàng còn thử sức với vai trò MC và gây ấn tượng bởi lối dẫn dắt tự nhiên, đáng yêu.

Sam còn khiến nhiều người trầm trồ khi sở hữu khối tài sản "khủng". Trong một bài phỏng vấn, Sam cho biết cô từng đặt mục tiêu có 1 triệu đô trước khi 30 tuổi. Nhưng sau đó, cô đã có được tài sản gấp đôi mong muốn và luôn lấy đó là điều tự hào của bản thân.

"Tất cả những tài sản của Sam là hoàn toàn minh bạch. Thu nhập của Sam chưa bao giờ đến từ việc đóng phim. Sam có được mọi thứ là nhờ công việc kinh doanh do mình gầy dựng từ khi mới 18 tuổi. Với thu nhập của diễn viên, người mẫu mới nổi thì khó có thể làm được điều đó” - Sam giải thích về khối tài sản khủng.

