Học trò Mỹ Tâm quá gợi cảm lột xác khác lạ sau 6 năm khiến ai cũng bất ngờ

Hình ảnh mới của Bảo Uyên sau 6 năm rời The Voice khiến nhiều người không thể nhận ra.

Sau 6 năm rời khỏi The Voice 2015, nữ ca sĩ Bảo Uyên vẫn được khán giả nhớ đến là một trong những học trò cưng của Mỹ Tâm, từng được “hoạ mi tóc nâu” chỉ bảo, hướng dẫn trong suốt thời gian thi thố.

Bảo Uyên từng là học trò được Mỹ Tâm nâng đỡ tại The Voice 2015

Mới đây, cô nàng khiến nhiều người chú ý khi chính thức trở lại làng nhạc sau thời gian dài im ắng. Trong loạt ảnh mới vừa được hé lộ, Bảo Uyên xuất hiện với hình ảnh nổi loạn, mạnh mẽ hơn trong âm nhạc lẫn cuộc sống. “I’MA BOSS” chính là ca khúc đánh dấu bước chuyển mình của Bảo Uyên.

Rũ bỏ hoàn toàn hình ảnh trong sáng, dịu dàng, nữ ca sĩ khoe vẻ gợi cảm, đầy cá tính trong lần đầu thử sức với nhạc rap pha trap thời thượng.

Hình ảnh nổi loạn, cá tính của Bảo Uyên sau 6 năm khiến nhiều người bất ngờ

Nữ ca sĩ quyết lột xác cả về hình ảnh lẫn âm nhạc

Trong quá trình thu âm “I’MA BOSS”, giọng ca 1999 cũng bị khớp do chưa quen với cách đi flow dù đã dành nhiều thời gian tập luyện. Nhưng Bảo Uyên chỉ mất 2 ngày là thu xong ca khúc. Đây cũng là bản rap do chính nữ ca sĩ sáng tác, khi nguồn cảm hứng đến từ các nữ cường nhân nổi tiếng thế giới như siêu sao Beyoncé, nhà thiết kế huyền thoại Coco Chanel, nhà hoạt động nhân quyền Maya Angelou. Cô còn kết hợp với thể loại trap đang thịnh hành, cũng sẽ là định hướng âm nhạc trong thời gian tới của Bảo Uyên. Giọng ca xuất thân từ The Voice cho biết, cô không chỉ hát nhạc về tình yêu, mà còn thể hiện nhiều ca khúc về các khía cạnh khác của cuộc sống.

Nói về việc thay đổi hình ảnh sexy, nổi loạn, Bảo Uyên cho biết, ai rồi cũng đến lúc phải trưởng thành. Học trò Mỹ Tâm bày tỏ: “Trước đây, tôi từng rất sợ mặc đồ gợi cảm vì ngại. Nhưng bây giờ, tôi lại nghĩ gợi cảm chính là yêu bản thân mình. Gợi cảm vừa đủ sẽ khiến cho mình cảm giác đàn bà hơn, nữ tính và tự tin hơn. Tôi rất thích hình tượng này, có phần yếu đuối lại có cả cá tính. Ai cũng nên tự hào về ngoại hình của mình, dáng không cần phải như người mẫu, chỉ cần chúng ta yêu lấy và giữ gìn cơ thể khỏe mạnh, tốt khoe xấu che. Nhưng nên nhớ là ăn mặc như thế nào phải phù hợp với từng thời điểm”.

