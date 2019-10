Hoàng Thùy Linh tiếp tục bị soi bằng chứng hẹn hò Gil Lê vì điều này

Thứ Ba, ngày 22/10/2019 15:30 PM (GMT+7)

Dù đã lên tiếng phủ nhận nhưng Gil Lê và Hoàng Thùy Linh liên tục bị fan tung bằng chứng đang hẹn hò.

Thời gian gần đây, tin đồn Gil lê hẹn hò bí mật cùng Hoàng Thùy Linh được cư dân mạng bàn tán xôn xao trên các diễn đàn xã hội. Mới đây trên trang cá nhân, Gil Lê chia sẻ album mới ra mắt của Hoàng Thùy Linh cùng dòng trạng trái: "Congraz Linh Linh và team. Mua ủng hộ vài chục cái đĩa không biết có được chữ ký không ta. Chị Linh vất vả rồi".

Gil Lê và Hoàng Thùy Linh tiếp tục mang nhẫn đôi trong sự kiện mới nhất

Động thái ủng hộ Hoàng Thùy Linh của Gil Lê khiến nhiều người tin rằng mối quan hệ giữa hai người rất tốt đẹp và có thể đang hẹn hò bí mật.

Trước đây, Gil Lê và Hoàng Thùy Linh cũng nhiều lần bị tung bằng chứng hẹn hò. Như gần đây nhất, Gil Lê và Hoàng Thùy Linh cùng có mặt tại một sự kiện. Dù không sánh đôi trên thảm đỏ nhưng cả hai người đều mang nhẫn đôi. Đây cũng chính là chiếc nhẫn khiến hai người bị soi khi vướng nghi ngấn hẹn hò trước đó.

Cả hai từng bị soi vì cặp nhẫn đôi này

Cách đây không lâu, Gil Lê cũng khiến người hâm mộ phấn khích khi bất ngờ để lại bình luận ủng hộ dự án mới của Hoàng Thuỳ Linh.

Những động thái ủng hộ nhau và liên tục tương tác trên mạng xã hội của cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm và ủng hộ của người hâm mộ.

Hình ảnh Gil Lê tháp tùng Hoàng Thùy Linh tham gia hậu trường VTV Awards 2019

Trước đó, Gil Lê và nữ ca sĩ "Để Mị nói cho mà nghe" cũng nhiều lần bị soi các bằng chứng đang bí mật hẹn hò. Cụ thể như hồi tháng 9, trên mạng xã hội lan truyền bức ảnh Gil Lê tháp tùng Hoàng Thùy Linh tới hậu trường VTV Awards 2019. Người hâm mộ còn phát hiện cả hai đeo nhẫn đôi.

Khi tin đồn lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, phía đại diện của Hoàng Thùy Linh và Gil Lê đã lên tiếng phủ nhận và cho biết cả hai chỉ là bạn bè thân thiết. Vì cùng chơi chung trong một nhóm bạn nên cả hai thường xuyên có hình ảnh đi chơi cùng nhau chứ không hề có mối quan hệ yêu đương như tin đồn. Ngoài ra, đại diện của Hoàng Thùy Linh cho biết thời gian này, nữ ca sĩ tập trung cho công việc và tránh các tin đồn đời tư cá nhân.

Hai người cũng bị soi sử dụng mật mã tình yêu là con cua

Dù lên tiếng phủ nhận nhưng Gil Lê và Hoàng Thùy Linh liên tục bị fan tung bằng chứng hẹn hò, sử dụng mật mã tình yêu. Theo đó, nữ ca sĩ Hoàng Thùy Linh đã chia sẻ một đoạn story lên trang cá nhân có sử dụng hình ảnh một con cua. Cô đính kèm dòng chữ: "Good time" (Tạm dịch: Thời gian tuyệt vời).

Khi đi chơi, Hoàng Thùy Linh và Gil đều hạn chế chụp hình chung

Chia sẻ này của Hoàng Thùy Linh lập tức bị dân mạng "soi" triệt để và phát hiện con cua là biểu tượng cho cung hoàng đạo của Gil Lê. Trong một status trước đó, Gil Lê cũng từng tự nhận mình là một con cua.

Hai người từng bị bắt gặp đi siêu thị cùng nhau

Nhiều người hâm mộ cho rằng đây là một dấu hiệu hoặc mật mã chung của hai người chứ không thể có sự trùng hợp đến như vậy. Chưa kể đến rằng Hoàng Thùy Linh và Gil Lê thường xuyên xuất hiện cùng nhau nhưng luôn hạn chế chụp ảnh chung. Sự cẩn trọng của hai người là lo lắng vướng tin đồn hay do chỉ là hành động tình cờ là điều không ai đoán được. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng vẫn không ngừng ủng hộ cặp đôi công khai hẹn hò vì quá đẹp đôi.

Gil Lê và Hoàng Thùy Linh đứng cạnh nhau khi chụp ảnh chung với nhóm bạn thân

Kể từ sau lùm xùm hẹn hò cùng siêu mẫu Vĩnh Thụy, Hoàng Thùy Linh cho biết cô chưa có dự định về chuyện tình cảm. Hiện tại, nữ ca sĩ đang có nhiều dự án mới về nghệ thuật nên cô dành hết thời gian và tâm huyết cho ra đời các sản phẩm âm nhạc chất lượng.Thời gian gần đây, Hoàng Thùy Linh liên tục gây ấn tượng với loạt MV Để Mị nói cho mà nghe, Tứ phủ... và mới đây nhất là album Hoàng đã nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả. Những cố gắng của nữ ca sĩ sinh năm 1988 đã dần khẳng định được vị thế của cô trong làng nhạc Việt.

Ngoài ra, Hoàng Thùy Linh cũng dần quay trở lại với môn nghệ thuật thứ bảy khi vừa hoàn thành vai diễn trong bộ phim Mê cung.

Dù vậy, hai người đều phủ nhận tin đồn hẹn hò

Còn Gil Lê là một trong những ca sĩ trẻ đa tài có lượng người hâm mộ đông đảo. Không chỉ hát hay, Gil còn là một MC triển vọng với các chương trình dành như Giọng hát Việt nhí, Dự án số 1 - The Debut, Hey kitchen, Who am I?,... Mới đây, Gil đánh dấu sự trở lại sàn đua âm nhạc với MV Người mình yêu chưa chắc đã yêu mình.