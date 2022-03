Hoài Linh lộ diện sau khi mất ăn mất ngủ vì scandal, hình ảnh tiều tụy khiến khán giả ngỡ ngàng

Hình ảnh mới nhất của danh hài Hoài Linh khiến khán giả xót xa.

Người thân vừa chia sẻ hình ảnh Hoài Linh tại đền thờ Tổ Nghiệp ở TP. Thủ Đức, TP.HCM (quận 9 cũ). Trong ảnh, nam danh hài ăn mặc giản dị, đội nón lá làm vườn. Khoảnh khắc này cũng khiến khán giả lo lắng vì thấy ngoại hình của “Sáu bảnh” tiều tụy, có phần gầy hơn, râu ria rậm rạp.

Hình ảnh mới nhất của Hoài Linh tại đền thờ Tổ 100 tỷ

Sau ồn ào giải ngân chậm 14 tỷ đồng tiền từ thiện giúp đỡ người dân miền Trung vào cuối năm 2020, mọi hoạt động của Hoài Linh đều được khán giả quan tâm, theo dõi. Ngoài ra, mạng xã hội cũng lan truyền nhiều tin đồn không có căn cứ như “Hoài Linh trốn sang Mỹ để tránh bão sao kê”; “Sức khỏe Hoài Linh suy yếu”; “Gia đình bí mật đưa Hoài Linh sang Mỹ”....

Trao đổi với chúng tôi, quản lý nghệ sĩ Hoài Linh bác bỏ thông tin nam danh hài đã trốn sang Mỹ để né tránh ồn ào. Người đại diện khẳng định, Hoài Linh hiện vẫn ở Việt Nam và sức khỏe bình thường. “Hiện anh Linh vẫn ở Việt Nam. Thông tin anh Linh trốn sang Mỹ là bịa đặt, sai sự thật”, quản lý nam danh hài nói.

Từ khi ồn ào từ thiện xảy ra, Hoài Linh vẫn sống ở Việt Nam

Theo một nguồn tin của chúng tôi từ người thân Hoài Linh, từ khi xảy ra scandal “bão sao kê”, sức khỏe Hoài Linh giảm sút. Thậm chí có thời điểm cả ngày nam danh hài không ăn uống vì bị dân mạng “tấn công” liên tục, kèm những tin đồn vô căn cứ xuất hiện tràn lan.

Cuối tháng 12/2021, sau khi nhận đơn của 4 cá nhân ở TP.HCM, Hà Nội và tỉnh Bình Thuận tố giác ông Võ Nguyễn Hoài Linh (tức nghệ sĩ Hoài Linh, sinh năm 1969, ngụ quận Phú Nhuận, TP.HCM) có hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” thì cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tiến hành điều tra, xác minh.

Kết quả theo thông báo của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM như sau: “Căn cứ vào kết quả điều tra, xác minh, xác định nội dung các tố giác không có sự việc phạm tội. Do vậy, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 1156-01, ngày 23/11/2021".

Ngày 30/11/2021, Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM có kết luận số 406/KLKS-VKS-P2 xác định: "Quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM là có căn cứ, đúng pháp luật”.

Sau kết luận của cơ quan chức năng, trên các diễn đàn mạng, chủ đề nghệ sĩ Hoài Linh làm từ thiện vẫn là đề tài nóng được dư luận bàn tán rôm rả.

Về việc có tiếp tục khởi kiện các cá nhân có hành vi vu khống, bịa đặt thông tin về Hoài Linh trong suốt thời gian qua, nhất là CEO Nguyễn Phương Hằng, thì đại diện của Hoài Linh khẳng định: “Tất cả chuyện này đều do anh Hoài Linh quyết định. Khi có tin mới, chúng tôi sẽ thông báo đến khán giả".

Trước đó, nghệ sĩ Hoài Linh cũng đã gửi đơn đến Công an TP.HCM để tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng - Tổng giám đốc công ty Đại Nam (Bình Dương) - về hành vi vu khống, làm nhục người khác.

Hoài Linh trở lại đóng kịch và được khán giả ủng hộ nồng nhiệt

Anh cũng giả gái đóng phim điện ảnh "Gái miền Tây" của cháu nuôi - Võ Đăng Khoa

Đầu năm 2022, thông tin nghệ sĩ Hoài Linh trở lại nghệ thuật khi nhận lời tham gia vở kịch “Lạc giữa biển người” đã thu hút sự quan tâm của khán giả. Như vậy, sau 7 tháng ở ẩn, nam danh hài đã chịu tái xuất.

Tối 7/1, nhiều bạn bè, đồng nghiệp đã chia sẻ các hình ảnh hậu trường của Hoài Linh khi công diễn vở kịch “Lạc giữa biển người”. Đây cũng là lần đầu tiên nam danh hài lộ diện trước công chúng sau nhiều tháng “ở ẩn”.

Gặp gỡ Hoài Linh, nhiều đồng nghiệp bày tỏ sự vui mừng và ôm lấy anh. Đáp lại, nam danh hài luôn nở nụ cười, thoải mái chụp ảnh cùng mọi người.

Sau vở kịch “Lạc giữa biển người”, Hoài Linh tham gia quay MV ca nhạc, đóng phim điện ảnh... Khán giả mong chờ sức khỏe nam danh hài bình phục hẳn và trở lại hoạt động nghệ thuật mạnh mẽ hơn.

