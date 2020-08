Hóa ra "đạo cụ bí mật" để diễn các cảnh nóng lại là những thứ đơn giản thế này

Thứ Bảy, ngày 29/08/2020 19:46 PM (GMT+7)

Khác xa so với những màn nóng bỏng trên màn ảnh, dàn diễn viên thú nhận phải sử dụng đến "vũ khí bí mật" cho các cảnh này.

Thời gian gần đây, khi khán giả có màn cái nhìn thoáng hơn thì các bộ phim cũng lồng ghép khá nhiều cảnh nóng bỏng, có phần nhạy cảm để tạo sức hút cho tác phẩm. Thế nhưng, khác với những gì khán giả thấy trên màn ảnh, để diễn các cảnh nóng này không phải là điều dễ với các diễn viên. Có nhiều người đã tiết lộ phải sử dụng đến "vũ khí bí mật" cho các cảnh nóng này.

Miếng bọt biển

Đầu năm 2020, Olivia Colman đoạt giải Nữ diễn viên xuất sắc với vai Nữ hoàng Anne trong phim The Favourite. Thành công với vai diễn này nhưng minh tinh 46 tuổi lại tiết lộ rằng không phải là điều dễ dàng, đặc biệt là với những yêu đương đồng giới.

The Favourite là tác phẩm cung đấu của Yorgos Lanthimos kể chuyện hai nữ quý tộc tranh sủng với giọng điệu trào phúng, ngôn ngữ hình ảnh độc đáo. Dù bộ phim có không ít cảnh nóng nhưng nhiều nhà phê bình điện ảnh đánh giá cao bởi tính nghệ thuật của The Favourite.

Trong phim, Olivia Colman đảm nhận vai nữ hoàng Anne có nhiều cảnh nóng bỏng cùng người tì nữ xinh đẹp. Một trong những cảnh quay gây sốc của Olivia Colman và Emma Stone (người đóng vai tì nữa) chính là khi người tì nữ dùng tay để thỏa mãn dục vọng của nữ hoàng. Để vượt qua thử thách khó khăn này, Olivia đã nghĩ ra một cách hay ho giúp hai người thoải mái khi diễn đó là dùng miến bọt biển làm tấm chắn.

Cô tiết lộ rằng: "Để tránh đụng chạm vào bất cứ thứ gì không nên chạm, vì mọi thứ diễn ra ở dưới tấm chăn, nên tôi đã hỏi bộ phận trang điểm xem có miếng bọt biển nào không", Olivia kể trong talkshow The Graham Norton Show: "Tôi đặt miếng bọt biển ở đó và bảo cô ấy: 'Không sao đâu, có vật chắn rồi'. Đó là một miếng bọt biển ướt khá to".

Bên cạnh đó, nữ diễn viên gạo cội cũng cho biết luôn tin tưởng vào cách xử lý của đạo diễn Yorgos Lanthimos cho các cảnh nóng bỏng này.

Quả bóng tập thể dục

Trong phim Romance and Cigarettes, nữ diễn viên Kate Winslet phải thực hiện cảnh nhảy múa quyến rũ bạn diễn James Gandolfini đang nằm trên giường.

Đạo diễn John Turturro kể rằng thời điểm đó Kate Winslet bị bong gân mắt cá chân, nếu cô ngồi gập chân lên James thì cả hai sẽ bị đau. Bởi thế nên cô đã được ngồi trên một quả bóng tập thể dục có sức đàn hồi tốt:

"Chúng tôi để Kate ngồi trên một quả bóng nhỏ. Có hai người núp ở dưới giữ quả bóng đề phòng cô ấy ngã. Tôi nhận ra họ bắt đầu không nhịn được cười bởi vậy tôi đã đề nghị họ ngậm vật gì đó để không thể phát ra âm thanh", đạo diễn chia sẻ.

Trong cảnh này sẽ lấy cận cảnh biểu cảm gương mặt và phần ngực của Kate nên chẳng ai phát hiện ra sự hiện diện của quả bóng tập thể dục cả. Kate cứ thoải mái nhún nhảy trên quả bóng và đến cuối cảnh quay, cô trượt xuống, nằm lên người James.

Đồ bảo hộ của cặp đôi 50 sắc thái

50 sắc thái là bộ phim có không ít cảnh nóng khiến khán giả phải đỏ mặt. Bởi thế, không ít khán giả tò mò liệu hậu trường của những cảnh quay này sẽ như thế nào? Cặp đôi diễn viên chính sẽ diễn xuất như thế nào với những cảnh trần trụi như vậy?

Tài tử Jamie Dornan sẵn sàng khỏa thân trong 3 phần phim 18+ 50 sắc thái. Tuy nhiên anh có một nguyên tắc là không để lộ ''cậu nhỏ'' của mình. Anh từng chia sẻ trên tạp chí Elle rằng: "Các bạn thấy mông của tôi khá nhiều, điều đó không làm tôi ngại lắm. Các bạn cũng thấy ngực của Dakota. Nếu tôi có vòng một như cô ấy, tôi cũng sẽ sẵn sàng show trước ống kính. Nhưng phần còn lại, tôi nghĩ chúng tôi không cần phải lộ ra. Nó không cần thiết cho câu chuyện này. Chúng tôi không làm phim khiêu dâm như nhiều người nghĩ".

Trong cuộc phỏng vấn khác trên tạp chí GQ, Jamie bật mí về cách để che giấu bộ phận trên cơ thể mình: "Phẩm giá của bạn vẫn còn nguyên vẹn khi được cất giữ trong một cái túi màu da. Bạn 'gói ghém' tất cả vào một cái túi nhỏ, buộc chặt lại như một túi nho và mọi thứ được giấu đi. Đó là một việc khá đặc biệt được thực hiện mỗi ngày".

Với nữ chính Dakota Johnson, cô cũng có vật bảo hộ cho riêng: "Tôi dùng một thứ đại loại giống như quần lót không dây và có keo dính. Nó không phải là keo như bình thường nhưng rất dính. Về cơ bản, nó gần giống như miếng dán ngực nhưng là dán bao phủ ở phần dưới và có độ dính siêu bền để không bị rơi ra. Tôi có thể đeo liền 2 cái".

Tuy món đồ này không gây đau đớn nhưng việc dùng nó hàng ngày trên trường quay khiến nữ diễn viên không mấy thoải mái.

Mặc spanx và phết kem vani lên người

Trong bộ phim Girls, nữ diễn viên Allison Williams đã phải trải qua khá nhiều cảnh táo bạo. Trong đó phải kể đến cảnh Allison "oral sex" với bạn diễn.

Để thực hiện cảnh quay này, Allison tiết lộ phải dùng đến những món đồ bảo hộ tinh tế: "Tôi dành hai ngày trò chuyện với các chuyên viên đạo cụ và make-up để tìm thứ phù hợp mặc che phần phụ. Đó là một thành tựu kỹ thuật - tôi sẽ sản xuất nó nếu mỗi năm đều có người cần dùng. Nó khá công phu, gồm spanx (quần nịt bụng màu da không đường may), băng vệ sinh và hai chiếc quần lọt khe. Tôi đã phải quay cảnh như thế hai lần liền", Allison chia sẻ trên ET.

Không dừng lại ở đó, để bạn diễn thấy thoải mái khi đóng cùng cảnh nhạy cảm, Allison Williams đã tạo cho cơ thể cô tỏa mùi bánh ngọt để khiến bản thân và bạn diễn thoải mái và dễ chịu hơn: "Tôi đã nhờ một nữ nhân viên trang điểm và cô ấy phết kem vani khắp người tôi để mọi thứ có mùi rất dễ chịu".

Miếng lót âm đạo

Nữ diễn viên Emmy Rossum đã có cảnh nóng táo bạo trong phim Shameless. Cô thoát y cùng bạn diễn nam trước ống kính máy quay. Tuy nhiên ít ai biết để quay cảnh này, Emmy đã phải sử dụng đến vũ khí bí mật: "Chúng tôi thích cảnh làm tình trông như thật, nhưng không phải là làm thật. Vì vậy tôi đã mặc một thứ gọi là 'vag pad'. Nó là một miếng lót hình tam giác, giống kiểu quần lót để bạn tự dán vào mình", Emmy kể trong chương trình Chelsea Lately.

Đối với bạn diễn nam, Emmy nói mọi thứ không phức tạp như cô khi che chắn 'cậu nhỏ': "Anh ấy mặc một thứ giống như một chiếc tất dài".

Phủ thêm "lớp da"

Đây là điều mà nữ diễn viên Viola Davis đã sử dụng khi thực hiện cảnh nóng trong bộ phim How to Get Away With Murder.

Nữ diễn viên cho biết việc make-up toàn thân, giống như phủ một "lớp da thứ hai" giúp cô dễ dàng hơn khi quay các cảnh nóng.

Brigette Myre Sharpe, chuyên gia hóa trang từng làm việc trong các dự án truyền hình True Blood và Colony thì chia sẻ, cô thích dùng dạng chai xịt cho làn da rám nắng: “Khi bạn được phủ lên một inch lớp hóa trang loại này, bạn sẽ có cảm giác như mình đang mặc thêm quần áo".

Nguồn: http://danviet.vn/hoa-ra-dao-cu-bi-mat-de-dien-cac-canh-nong-lai-la-nhung-thu-don-gian-the-nay-5...Nguồn: http://danviet.vn/hoa-ra-dao-cu-bi-mat-de-dien-cac-canh-nong-lai-la-nhung-thu-don-gian-the-nay-50202029819471554.htm