Hoà Minzy tiết lộ có "của cải to đùng" với giám đốc công ty phân bón lớn nhất nhì miền Tây

Thứ Ba, ngày 02/06/2020 11:02 AM (GMT+7)

Hoà Minzy trải lòng khi bị đánh giá "có chồng đại gia mà phải bán nhà làm MV".

Trên trang cá nhân, Hòa Minzy chia sẻ bức ảnh tình tứ bên cạnh bạn trai là doanh nhân Minh Hải nhân ngày kỷ niệm ba năm yêu nhau. Nữ ca sĩ viết: "Chúc mừng kỉ niệm tình yêu của bọn mình! Đã cùng nhau trải qua biết bao yêu thương, cãi vã rồi cùng nhau có thật nhiều cảm xúc, cả của cải to đùng".

Việc ẩn ý về "của cải to đùng" của Hoà Minzy ngay lập tức thu hút sự chú ý của người hâm mộ khi được cho là động thái thừa nhận đã sinh con cho bạn trai đại gia. "Em biết của cải to đùng rồi đó nhé, chúc mừng chị yêu", "Của cải to đùng là một baby", "Mạnh dạn đoán của cải to đùng là con đầu lòng"... loạt bình luận của cư dân mạng cho rằng Hoà Minzy đã sinh con đầu lòng cho bạn trai.

Hoà Minzy kỷ niệm 3 năm tình yêu với thiếu gia Minh Hải, có động thái thừa nhận chuyện đã sinh con.

Hoà Minzy gửi lời cảm ơn chồng và mẹ chồng đã thấu hiểu, hỗ trợ rất nhiều cho cô trong các hoạt động nghệ thuật. Nữ ca sĩ còn trải lòng về việc phải bán nhà để quay MV "Không thể cùng nhau suốt kiếp". Trước nhiều ý kiến cho rằng, "có chồng là đại gia nhưng phải bán nhà để quay MV", Hoà Minzy cho biết, thiếu gia Minh Hải rất buồn, thậm chí còn ái ngại với đối tác.

"Cám ơn chồng và Mẹ chồng đã luôn thấu hiểu bỏ qua cho những sự phức tạp trong ngành nghề của vợ. Luôn ủng hộ và hỗ trợ vợ cả tinh thần lẫn vật chất để vợ có thể làm được những điều vợ mơ ước! Mấy nay báo chí cứ viết có chồng đại gia mà phải bán nhà đi làm MV vợ cũng biết chồng buồn và ái ngại với các đối tác làm ăn. Mọi người hỏi thì chồng cũng không biết trả lời thế nào nên vợ chỉ biết nói rằng là nếu không có mẹ và chồng giúp đỡ thời gian ban đầu thì vợ đâu có đủ sự tự tin để mà làm lên dự án này.

Còn nhà bán thì là do những chi phí phát sinh về sau khi đôn lên, lúc cần thanh toán khoảng tháng 3/2020 thì lại đúng đợt dịch công ty hay bất cứ doanh nghiệp nào cũng khó khăn. Bởi vậy dù chồng có muốn vợ cũng không để chồng làm vậy nữa vì dưới chồng đang có nhiều công nhân, nhân viên cần chồng lo toan" - Hoà Minzy chia sẻ.

Hoà Minzy bảo vệ ông xã trước loạt ý kiến "có chồng đại gia nhưng phải bán nhà làm MV".

Hòa Minzy công khai tình cảm vào tháng 3/2018 sau 1 năm hẹn hò bí mật. Bạn trai của Hoà Minzy là một doanh nhân đang điều hành doanh nghiệp chuyên về phân bón. Sau khi công khai, Hòa Minzy trở nên cởi mở, thoải mái chia sẻ ảnh tình tứ, ngọt ngào bên bạn trai thiếu gia trên mạng xã hội.

Vào giữa năm 2019, Hoà Minzy bất ngờ thông báo tạm ngừng ca hát một thời gian để nghỉ ngơi và ở bên cạnh gia đình. Tuy nhiên, trong thời gian này, Hoà Minzy vướng tin đồn "ở ẩn" để bí mật sinh con cho bạn trai thiếu gia. Cụ thể, một nguồn tin cho rằng đã nhìn thấy nữ ca sĩ xuất hiện ở một bệnh viện phụ sản. Trước những thông tin đồn đoán, Hoà Minzy liên tục chia sẻ khoảnh khắc vui vẻ, diện trang phục khoe vóc dáng thon gọn. Đây được cho là động thái phản hồi của Hòa Minzy về tin đồn mới sinh con đầu lòng.

Trước đó, Hoà Minzy cũng nhiều lần có động thái được cho là ngầm thừa nhận việc đã bí mật kết hôn. Đăng tải một chia sẻ lên trang cá nhân, nữ ca sĩ thoải mái xưng hô "vợ chồng" với bạn trai và gọi nhau là "gia đình". Cụ thể, giọng ca sinh năm 1995 viết: "Tình hình dịch bệnh kiếm không ra tiền mà bao nhiêu thứ phải lo, bất động sản thì chưa bán được căn nào. Nhà ở dưới Long An còn thừa nhiều đất, vợ chồng tớ đang làm vườn rau sạch cho gia đình, nhưng mà cũng muốn thử kinh doanh nữa".

