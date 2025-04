Hồ Thu Anh - nữ du kích Ba Hương của Địa Đạo: Từng làm "người tình trong mộng" của Sơn Tùng, ngoài đời cá tính mạnh

Bộ phim điện ảnh về đề tài chiến tranh Địa Đạo: Mặt Trời Trong Bóng Tối đang nhận được nhiều quan tâm nhất phòng vé Việt với doanh thu hơn 23 tỷ đồng, theo số liệu của Box Office Việt Nam. Trong dàn diễn viên chính của phim, nữ du kích Ba Hương do diễn viên trẻ Hồ Thu Anh hóa thân để lại nhiều dấu ấn đậm nét. Trước đó, Hồ Thu Anh từng được gọi là “mỹ nhân cổ trang”, “nàng thơ của Sơn Tùng”.

Hồ Thu Anh ngoài đời cá tính, xinh đẹp.

Khi lên phim, nữ diễn viên khiến nhiều người khó nhận ra.

Nữ du kích quả cảm của Địa Đạo

Hồ Thu Anh nhận nhiều lời khen sau khi phim Địa Đạo ra mắt. Cô hóa thân vào vai du kích Ba Hương trong những thanh niên du kích có nhiệm vụ bảo vệ bí mật của địa đạo Củ Chi.

Giống như nhiều diễn viên khác trong đoàn, Thu Anh trải qua không ít gian nan khi quay các cảnh quay dưới địa đạo. Không chỉ gây xúc động với người xem bởi sự dũng cảm, tinh thần quả cảm và mạnh mẽ, quyết tâm trước bom đạn chiến tranh, Ba Hương còn đọng lại nhiều cảm xúc về câu chuyện tình yêu thời chiến.

Thu Anh vào vai nữ du kích quả cảm.

Thu Anh kể trong suốt 4 tháng, cô thử vai Ba Hương tới mười mấy 20 lần mới được nhận. Sau mỗi lần thất bại, cô quyết tâm thay đổi để phù hợp với tạo hình nhân vật. Cô giảm khoảng 9 kg, thay đổi ngoại hình nhằm phục vụ cho vai diễn.

Trong chương trình Khách sạn 5 sao, Hồ Thu Anh chia sẻ: "Ngay từ khi thấy thông tin casting (tuyển diễn viên), tôi đã quyết tâm phải có được vai diễn này và giữ suy nghĩ đó đến cuối dự án để quyết tâm thể hiện được tinh thần của một nữ du kích. May mắn lớn nhất của tôi là được gặp gỡ, sinh sống cùng các cô chú cựu chiến binh, những người đã truyền lửa để tôi hiểu, chiến tranh không chỉ có bom đạn mà còn là tình người, tình đồng đội và tình yêu".

Bên cạnh tình yêu nước, nhân vật Ba Hương còn được khắc họa rõ nét về tình yêu đôi lứa trong thời chiến.

Là một nữ diễn viên sinh ra, lớn lên ở miền Bắc, Hồ Thu Anh đã nỗ lực rất nhiều để hóa thân vào vai nữ du kích miền Nam. Cô tập hít thở dưới địa đạo, không ngại lăn mình trong những bối cảnh “bom nổ, lửa cháy”, ngâm dưới bùn, thở bằng ống sậy dưới nước... Giống như nhiều diễn viên khác của đoàn, Thu Anh được tham gia khóa huấn luyện quân sự để sử dụng súng và những khí tài quân sự sao cho thuần thục để khi lên phim không bị khiên cưỡng. Không những vậy, nữ diễn viên cùng với nhiều đồng nghiệp được trò chuyện với các cô chú cựu du kích ở Củ Chi để lắng nghe và cảm nhận về những ngày gian khó tại chiến trường.

Nữ diễn viên giảm cân, thay đổi ngoại hình nhằm phục vụ cho vai diễn.

Trong Địa Đạo, phân cảnh Ba Hương cùng người yêu trải qua 1 đêm mặn nồng ở địa đạo, dưới mưa bom đạn lạc, để lại nhiều ấn tượng với người xem. Đóng cặp cùng Hồ Thu Anh là nam diễn viên Quang Tuấn đã có nhiều kinh nghiệm trong diễn xuất. Chính vì vậy, nữ diễn viên trẻ thấy bản thân may mắn khi được làm việc cùng một đàn anh trong nghề.

Cả 2 có khoảng 3 tháng đồng hành trên phim trường, trở nên thân thiết để nuôi cảm xúc cho nhân vật. Vì vậy, khi bắt tay vào cảnh quay tình cảm không trở nên gượng gạo.

Khi đọc kịch bản, Thu Anh biết nhân vật Ba Hương sẽ có cảnh tình cảm nhưng cô nhận định đây là chi tiết cần thiết, có ý nghĩa với nhân vật và bộ phim. Thêm vào đó, sự tin tưởng ở đạo diễn Bùi Thạc Chuyên khiến cô yên tâm khi bắt tay vào cảnh quay này.

Nữ diễn viên và bạn diễn Quang Tuấn đóng vai người yêu trên phim.

Từ người mẫu lấn sân màn ảnh, cá tính trong từng vai diễn

Trước khi đến với vai du kích Ba Hương, Hồ Thu Anh được biết tới là gương mặt diễn viên đậm chất điện ảnh. Cô sinh năm 1994 tại Hà Nội, bước ra từ lớp diễn xuất của chương trình điện ảnh Gặp gỡ mùa thu 2017. Cô từng tham gia The Face 2018, là học trò Thanh Hằng.

Xuất thân là một fashionista, cô nàng luôn có một phong cách thời trang cá tính mạnh. Cách trang điểm của Hồ Thu Anh cũng thiên về màu sắc lạnh để nổi bật nét riêng.

Nét cá tính của một fashionista, người mẫu tỏa sáng ở phong cách thời trang, cách trang điểm.

Hồ Thu Anh được khán giả gọi bằng biệt danh “nàng thơ của Sơn Tùng”, “hotgirl cổ trang” khi tham gia đóng chính trong MV Lạc Trôi. Trong MV, cô nàng đóng vai người tình trong mộng của Sơn Tùng. Bên cạnh đó, cô còn từng diễn xuất trong các MV khác như Nước Mắt Em Lau Bằng Tình Yêu Mới của Tóc Tiên – DaLab, MV Em Đã Thương Người Ta Hơn Anh của Noo Phước Thịnh, Lách Thật Phong Cách của Ngô Kiến Huy, How Deep Is Your Love của Quang Vinh, Sau Tất Cả của Erik...

Hồ Thu Anh đóng vai người tình trong mộng của Sơn Tùng trong MV Lạc Trôi.

Cô diễn xuất trong MV Em Đã Thương Người Ta Hơn Anh của Noo Phước Thịnh.

Từ một người mẫu, fashionista, Hồ Thu Anh dần lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh. Cô chia sẻ lý do theo đuổi bộ môn nghệ thuật thứ 7: "Khi được đóng phim, tôi cảm thấy việc làm diễn viên cho mình những trải nghiệm rất khác biệt. Trong khoảng thời gian tham gia các bộ phim, tôi được tách hẳn khỏi con người bình thường của mình để thử một cuộc đời khác".

Lần chạm ngõ điện ảnh của cô gái này bắt đầu từ vai chính trong Sài Gòn Trong Cơn Mưa đóng cùng Avin Lu. Đó là vai 1 cô gái trẻ một mình đến Sài Gòn mưu sinh bằng việc bán hàng ở hội chợ, đi múa ở các đám cưới. Ở vai diễn này, tạo hình nhân vật của Hồ Thu Anh cũng không được xinh đẹp như ngoài đời thường.

Hồ Thu Anh đóng cùng Avin Lu trong Sài Gòn Trong Cơn Mưa.

Tiếp đó Hồ Thu Anh có vai phụ trong phim điện ảnh Fanti. Khác với vẻ mỏng manh, ưu tư trong phim Sài Gòn Trong Cơn Mưa, lần này cô hóa thân thành Kim Khánh đầy tham vọng, luôn tìm cách đe dọa, xúc phạm đồng nghiệp, có mối quan hệ rất căng thẳng với nữ chính Ánh Dương (Thảo Tâm). Tiếc rằng Fanti lại không được đánh giá cao về kịch bản, khiến phim nhanh chóng trở thành tác phẩm thất bại ở phòng vé.

Một cô nàng Kim Khánh đầy tham vọng trong phim Fanti.

Trong phim truyền hình về đề tài lính cứu hỏa Đi Về Phía Lửa, Thu Anh khiến khán giả ấn tượng bởi vai diễn cô gái cá tính, dũng cảm và tâm huyết với nghề. Nữ diễn viên 9X từng tiết lộ về quá trình casting: "Khi thử vai, mọi người hỏi tôi rất nhiều câu hỏi liên quan đến kỹ năng: em có biết bơi, lặn, leo trèo,… không? Tôi đều trả lời là có, nhưng sự thật là nhiều thứ tôi chưa từng thử". Vì muốn bản thân được thử sức và nghĩ mình sẽ làm được nên Thu Anh đã nói như vậy.

Nữ diễn viên đóng vai người lính cứu hỏa.

Thu Anh chia sẻ thêm về vai diễn người lính cứu hỏa là nữ giới duy nhất trong đội: "Cô ấy luôn giữ vững tư tưởng, lập trường cùng sự mạnh mẽ để cùng các đồng đội hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tuy vậy, cô ấy cũng là một người đa cảm và đôi khi, cô ấy chính là cầu nối giữa các đồng đội và mọi người xung quanh. Nhưng bên trong lớp 'giáp sắt”', đâu đó vẫn là sự yếu đuối của phụ nữ và một tình yêu cháy bỏng".

Vào năm 2020, Hồ Thu Anh từng chia sẻ thông tin có bạn trai là nhiếp ảnh gia. "Chúng tôi cũng chưa nghĩ đến chuyện kết hôn vì cả hai còn nhiều việc cần làm trước mắt. Sự nghiệp của tôi cũng đang bắt đầu nên mọi thứ để duyên số trả lời", cô nói.