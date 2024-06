Hồ Ngọc Hà phủ nhận giành hợp đồng quảng cáo của Thanh Hằng

Tin đồn Thanh Hằng mất hợp đồng quảng cáo về tay Hồ Ngọc Hà, tình bạn cả hai rạn rứt, gây bàn tán trên mạng xã hội tối 18/6. Nguồn cơn sự việc xuất phát từ bức ảnh "nữ hoàng giải trí" khoe nhận được quà và gửi lời cảm ơn nhãn hàng mà Thanh Hằng làm đại sứ, đồng hành gần một thập kỷ.

Trao đổi với Ngôi Sao, đại diện của Hồ Ngọc Hà cho biết nữ ca sĩ không hiểu chuyện gì xảy ra vì mỗi lần nhận quà nhãn hàng tặng đều chia sẻ trên trang cá nhân. "Chị Hà không giành giật gì của ai. Lần này nhãn hàng làm chiến dịch quảng bá, các KOLs đều nhận được quà. Mối quan hệ của chị Hà và chị Thanh Hằng bình thường", phía Hồ Ngọc Hà cho hay.

Trên story cá nhân, Hồ Ngọc Hà cũng lên tiếng phản hồi vụ việc. Cô viết: "Ủa, alo? Là sao? Chỉ là một món quà và đăng story như bao món quà khác thôi mà", đăng kèm ảnh chụp màn hình tin đồn lan truyền mạng xã hội.

Hồ Ngọc Hà - Thanh Hằng là bạn thân hơn 15 năm.

Là cặp bạn thân nổi tiếng showbiz Việt, Hồ Ngọc Hà - Thanh Hằng thường xuyên hỗ trợ nhau trong công việc. Cả hai từng vài lần phối hợp trên sàn diễn thời trang và sân khấu âm nhạc. Thanh Hằng từng nói cô và bạn thân từng hiểu lầm, trải qua nhiều thăng trầm nên cả hai hiện tại đủ tỉnh táo để nương nhau khi cùng làm việc.

Hồ Ngọc Hà sinh năm 1984, quê Quảng Bình. Cô khởi đầu nghệ thuật với công việc người mẫu, sau đó bén duyên ca hát. Trong gần 20 năm đi hát, cô có nhiều hit đa dạng thể loại, từ pop ballad đến dance, EDM.Trước The New Mentor, cô từng là gương mặt quen thuộc trên ghế "nóng" nhiều chương trình: Giọng hát Việt, Nhân tố bí ẩn, Siêu mẫu Việt Nam, The Remix, The Face Vietnam, Gương mặt thân quen, Asia's Next Top Model mùa 6...

Thanh Hằng sinh năm 1983, hoạt động trong làng giải trí với vai trò người mẫu, diễn viên, nhà sản xuất phim. Thanh Hằng được khán giả biết đến sau khi đăng quang Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2001. Sau đó, cô nhanh chóng gây ấn tượng trên sàn diễn thời trang và giữ vững vị thế một trong những người mẫu hàng đầu Việt Nam suốt hai thập kỷ. Người đẹp cũng ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm điện ảnh như: Nụ hôn thần chết, Mỹ nhân kế, Những nụ hôn rực rỡ, Mẹ chồng, Chị chị em em...Nhờ khả năng chuyên môn và sức hút bền vững của mình, Thanh Hằng được mời ngồi ghế giám khảo một số mùa Vietnam's Next Top Model, cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, làm huấn luyện viên The Face Vietnam 2018... đồng thời trở thành gương mặt quảng cáo, đại diện thương hiệu của nhiều nhãn hàng lớn.

