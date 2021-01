Hồ Ngọc Hà nói một câu bất ngờ khi hát cùng Bằng Kiều, Mỹ Linh

Thứ Tư, ngày 27/01/2021 10:04 AM (GMT+7)

Dù có chút lo lắng, Hồ Ngọc Hà vẫn xem đây là dịp để cô chứng minh khả năng của mình khi đứng chung sân khấu với những giọng ca đẳng cấp.

Chiều 26/1, Hồ Ngọc Hà đã thu hút nhiều sự chú ý khi xuất hiện tại buổi giới thiệu chương trình nghệ thuật thường nien The Master of Symphony với chủ đề “The Rising Sun”. Được biết, đây sẽ là lần đầu tiên “nữ hoàng giải trí” góp mặt trong chương trình này, kết hợp cùng những giọng ca đẳng cấp như Mỹ Linh, Bằng Kiều, Hà Anh Tuấn.

Hồ Ngọc Hà cho biết, cô có chút lo lắng khi đứng chung sân khấu với các ca sĩ nổi tiếng, trình bày những nhạc phẩm là dấu son trong sự nghiệp sáng tác của các nhạc sĩ tài năng, đại diện cho nền nhạc nhẹ đương đại Việt Nam.

“Vì là lần đầu nên cảm xúc của tôi cũng rất đặc biệt, vừa hồi hộp, nhưng cũng vừa tự hào vì được trình diễn trong một chương trình chỉn chu như thế. Tôi sẽ nỗ lực chứng minh khả năng của mình để xứng đáng với lời mời từ ban tổ chức”, Hồ Ngọc Hà bày tỏ.

Trong chương trình The Master of Symphony, Hồ Ngọc Hà sẽ hát lại những ca khúc từng làm nên tên tuổi của mình do nhạc sĩ Đức Trí sáng tác. Trong khi đó, Diva Mỹ Linh sẽ thể hiện những tình khúc của nhạc sĩ Dương thụ, Bằng Kiều hát nhạc Thanh Tùng, và Hà Anh Tuấn sẽ hát các ca khúc nổi tiếng của Phan Mạnh Quỳnh.

Ngoài phần trình diễn riêng theo chủ đề, Hà Hồ, Mỹ Linh, Bằng Kiều và Hà Anh Tuấn cũng sẽ có nhiều màn kết hợp đặc biệt, là sự giao thoa của 4 thế hệ nhạc sĩ, đại diện cho sức sống của nền nhạc nhẹ Việt Nam.

Chương trình The Master of Symphony sẽ được diễn ra liên tiếp trong ba đêm 4, 5 và 6/3 tại Nhà hát Hòa Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

