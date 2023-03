Hậu duệ Thẩm Thúy Hằng kể chuyện được đại minh tinh đến tận nhà mời đóng phim

Từ khi còn là một ca sĩ nhí cho đến nay, nghệ sĩ Phương Hồng Ngọc luôn được công chúng mến mộ và yêu thương. Tham gia chương trình Đời Nghệ Sỹ, nữ ca sĩ lần đầu chia sẻ về hành trình theo đuổi nghệ thuật và gìn giữ đam mê, cũng như bí quyết để có được một cuộc sống tốt đẹp.

Nghệ sĩ Phương Hồng Ngọc

Nhìn lại chặng đường hoạt động nghệ thuật, Phương Hồng Ngọc không phủ nhận thành công của mình có sự đóng góp của cố nghệ sĩ Thẩm Thúy Hằng. Sở hữu ngoại hình khá giống nữ minh tinh màn bạc, Phương Hồng Ngọc từ khi còn là em bé Cẩm Hồng đã được phát hiện và có cơ hội để thể hiện tài năng. Nữ nghệ sĩ chia sẻ: “Chị Thẩm Thúy Hằng là người đầu tiên đưa tôi đến với phim ảnh. Tôi đóng một loạt phim với chị ấy, tất cả đều là những vai Thẩm Thúy Hằng lúc nhỏ”.

Nhớ lại lần đầu tiên chạm ngõ với điện ảnh, nghệ sĩ Phương Hồng Ngọc kể: “Thời điểm 11 - 12 tuổi, tôi có sinh hoạt văn nghệ với cái tên em bé Cẩm Hồng. Lúc đó, chị Thẩm Thúy Hằng đang quay bộ phim “Chiều kỷ niệm” và cần một cô bé vào vai lúc nhỏ để hoàn thành bộ phim. Đoàn tìm mãi vẫn không được. Tình cờ, Đài truyền hình phát chương trình thiếu nhi và quay cận cảnh gương mặt của tôi. Sau đó, chị ấy liên lạc với Đài truyền hình và tìm đến nhà gặp cha mẹ tôi. Chị Thẩm Thúy Hằng khi ấy đang là minh tinh số 1. Thấy chị ấy đến, người ta “bu” quanh nhà tôi muốn sập cả nhà.

Cha tôi đưa chị Thẩm Thúy Hằng đến trường học và gặp thầy hiệu trưởng. Khi nghe trên loa phát thanh đọc tên của mình lên văn phòng có việc, tôi vừa đi vừa sợ vì không biết chuyện gì xảy ra. Đến nơi, tôi thấy chị Thẩm Thúy Hằng và cha tôi. Cha nói đi đến hãng phim, tôi càng chới với và hoang mang. Trong lòng tôi lúc đó vừa thấy sợ, vừa thấy vui, hạnh phúc, đủ thứ cảm xúc. Đến hãng phim, không biết vì ái mộ chị ấy hay sao, tôi chỉ thực hiện đúng một lần là được. Khi phim công chiếu, nhiều người nói tôi rất giống chị Thẩm Thúy Hằng. Từ đó về sau, tôi toàn đóng những vai của chị Thẩm Thúy Hằng lúc nhỏ”.

Phương Hồng Ngọc được ví sao bản sao của người đẹp Bình Dương

Nghệ sĩ Phương Hồng Ngọc bày tỏ, chị và cố nghệ sĩ Thẩm Thúy Hằng rất có duyên với nhau. Lúc nhỏ, nhà chị có một quán phở ở Cần Thơ. Các đoàn hát khi xuống Cần Thơ biểu diễn đều ghé quán nhà chị ăn phở. Trong một lần Thẩm Thúy Hằng đến quán, mọi người vây quanh thật đông để chiêm ngưỡng nhan sắc diễm lệ của đại minh tinh ngoài đời thực. Phương Hồng Ngọc khi ấy còn là một em bé 4 - 5 tuổi đã bò dưới chân mọi người, véo một cái thật đau vào chân đại minh tinh để gây sự chú ý.

Có nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp diễn xuất, nhưng nghệ sĩ Phương Hồng Ngọc lại chọn ca hát để theo đuổi và gắn bó. Sau một lần dang dở hôn nhân, chị đưa các con sang nước ngoài định cư.

Nữ nghệ sĩ tâm sự: “Có một thời gian khoảng 7 năm tôi không đi hát. Tôi yêu nghệ thuật nhưng yêu gia đình nhiều hơn. Tôi không hi vọng con mình làm bác sĩ, kỹ sư hay gì, chỉ muốn các con học hết sức để thành nhân. Vì điều đó, tôi chấp nhận hi sinh dù bản thân rất yêu nghề. Thấy những đồng nghiệp của mình lên sân khấu hát, tôi rất buồn. Trong 7 năm đó, tôi không dám đi đâu chơi, cũng không dám nghe nhạc. Tôi rất thích mặc áo dài và đứng trên sân khấu hát. Đó cũng là lý do mà tôi quyết định trở lại với nghề. Bây giờ, các con của tôi đã lớn. Tôi là bà nội của ba đứa cháu, cháu lớn đang học đại học”.

Đời Nghệ Sỹ 2023 phát sóng lúc 19h15 Chủ Nhật ngày 26/3 trên VTV9.

