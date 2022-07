Hậu bị phạt 70 triệu, Sơn Tùng M-TP lộ diện mạo khác lạ trong MV mừng sinh nhật tuổi 28

MV đang thu về lượt view khủng trên mạng xã hội.

Đúng như hứa hẹn với công chúng, 00h ngày 5/7 Sơn Tùng M-TP phát hành sản phẩm âm nhạc mới, đánh dấu sinh nhật tuổi 28. Đáng chú ý, đây không phải là một ca khúc hoàn toàn mới mà là một phiên bản video khác của "There's no one at all" - MV từng bị gỡ bỏ trước đó.

Sau hơn 1 tháng "đứa con tinh thần" bị gỡ bỏ, Sơn Tùng M-TP ra video mới nhân dịp sinh nhật

Theo đó, xuyên suốt 3 phút 41 giây của video là hình ảnh Sơn Tùng M-TP đánh đàn piano và hát trên bờ biển. Ca khúc cũng được phối lại theo phong cách nhẹ nhàng, trầm tư và sâu lắng hơn so với phiên bản đầu tiên. Song song với việc phát hành MV, trên trang Facebook cá nhân, nam ca sĩ cũng chia sẻ video và viết: "Một phiên bản khác. Chẳng có ai cả. Cứ tận hưởng đi!"

Bên cạnh bài hát thì diện mạo mới của giọng ca sinh năm 1994 cũng gây chú ý không kém. Khác với hình ảnh hoàng tử mưa hay soái ca trước đó, giọng ca gốc Thái Bình trông "bad boy" hơn khi xăm hình kín hai tay, cổ; xỏ khuyên mũi, tai cùng nhiều phụ kiện. Tuy đây không phải lần đầu tiên nam ca sĩ lộ hình xăm nhưng việc xăm kín như lần này lại gây bất ngờ, tò mò cho công chúng. Phải chăng đây là hình ảnh phù hợp với MV lần này hay là phong cách mà Sơn Tùng M-TP muốn theo đuổi khi bước sang tuổi mới - tuổi 28?.

MV mới có bối cảnh tại một bờ biển

Sơn Tùng M-TP xăm hình, xỏ khuyên vừa đàn vừa hát trong MV mới

Trước đó, Sơn Tùng từng đăng clip dài 44 hát và nhún nhảy theo giai điệu của "There's no one at all". Anh cũng từng xuất hiện trên du thuyền, tại biển và úp mở việc sẽ ra bài hát mới: "Nghe There's no one at all ở một nơi khác khiến tôi có thêm cảm hứng cho bài hát tiếp theo!".

Chỉ sau vài giờ đăng tải video đã thu về hàng trăm nghìn lượt xem, bình luận. Bên cạnh những comment chúc mừng sinh nhật thì cũng không ít người gửi lời khen ngợi tài năng, bày tỏ sự yêu thích bản phối mới của nam ca sĩ: "Thích bản này dã man, nghe nhẹ nhàng hơn", "Trân trọng tài năng và những nỗ lực của Tùng", "Chúc Tùng tuổi mới bùng nổ hơn nữa nhé",...

Trước đó hơn 1 tháng, Sơn Tùng đã trải qua biến cố lớn trong sự nghiệp khi MV "There's no one at all" vốn là dự án đã được nam ca sĩ ấp ủ và hoàn thiện trong hơn 2 năm, hát hoàn toàn bằng tiếng Anh vừa lên sóng chưa đầy 1 ngày đã gặp nhiều ý kiến trái chiều, chỉ trích nên cơ quan chức năng đã vào cuộc và tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Hình ảnh nam ca sĩ trong MV "There's no one at all" trước đó đã bị gỡ bỏ

Vào ngày 5/5, đại diện phía Sơn Tùng M-TP đã có buổi làm việc với Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Nam ca sĩ bị xử phạt hành chính là 70 triệu đồng và phải gỡ bỏ MV "There's no one at all" dưới hình thức điện tử trên các nền tảng; đồng thời nộp lại số lợi nhuận thu từ ca khúc này. Chấp hành hình phạt, khoảng giữa trưa ngày 6/5, MV nêu trên đã được gỡ bỏ hoàn nền tảng YouTube ở tất cả các nơi trên thế giới.

Giọng ca "Hãy trao cho anh" cũng lên tiếng xin lỗi trên trang fanpage chính thức, đồng thời khẳng định ngừng phát hành sản phẩm nêu trên: "Tùng thật lòng muốn gửi một lời xin lỗi chân thành đến tất cả những ai đã có những cảm giác không thoải mái sau khi xem MV này. Đây thực sự không phải là những gì mà Tùng hay công ty mong muốn".

