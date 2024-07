Hari Won: 'Anh Trấn Thành tốt gấp mấy lần mong đợi của tôi'

Nữ ca sĩ - MC nhận xét Trấn Thành của 8 năm trước, khi hai người mới bên nhau, và của hiện giờ khác rất nhiều, gấp mấy lần mong đợi của cô. Cô thương bạn đời khi bất chợt nghĩ tới công việc, lịch trình của anh. Cô tiết lộ show Anh trai say hi do Trấn Thành dẫn dắt thường ghi hình tới sáng. Cô mong anh dù làm gì cũng phải nghĩ tới sức khỏe bản thân.

Hari bày tỏ: "Qua thời gian, anh ấy cải thiện mọi thứ tốt hơn. Người ở gần thường không cảm nhận được điều này vì gặp nhau hàng ngày, nhưng anh ấy thay đổi nhanh tới mức tôi cảm nhận được. Tôi khen không phải vì anh ấy là chồng tôi. Tôi khen vì chưa chắc tôi làm được tốt như anh ấy".

Hari Won nhìn chồng đắm đuối khi dự bế mạc LHP châu Á - Đà Nẵng tối thứ Bảy. Ảnh: Facebook Trấn Thành

Cuối tuần trước, Trấn Thành - Hari Won sánh đôi đến dự bế mạc Liên hoan phim (LHP) Châu Á - Đà Nẵng. Ở mảng "Phim Việt Nam dự thi", phim Mai của Trấn Thành thắng giải "Phim xuất sắc", "Đạo diễn xuất sắc", "Nữ diễn viên xuất sắc" (Phương Anh Đào). Khi đó, nam nghệ sĩ cảm ơn bà xã cùng anh nghĩ kịch bản hàng đêm.

Khi anh nói đùa bà xã nhìn anh đắm đuối, Hari Won thừa nhận: "Ngày đó, em yêu anh nhiều thật. Đàn ông giỏi sao không yêu?". Trong khi đó, vào dịp sinh nhật 39 tuổi của Hari cuối tháng 6, Trấn Thành nhắn nhủ yêu thương: "Yêu vợ nhất trên đời".

Dù tách bạch trong công việc, Trấn Thành và Hari Won luôn ủng hộ nhau qua từng dự án. Quá trình phim Mai bấm máy, Hari ghé bối cảnh thăm chồng và đoàn phim. Khi phim khởi chiếu ở Việt Nam dịp Tết Giáp Thìn, cô cùng ông xã tham gia các hoạt động giao lưu tại rạp ở ba miền Bắc - Trung - Nam. Cặp sao tranh thủ dành thời gian dạo phố Hà Nội, "ăn sập" Hội An trong những ngày dịch chuyển cùng bộ phim và sang Mỹ giao lưu với khán giả. Cuối năm ngoái, cặp sao kỷ niệm 7 năm đám cưới bằng bộ ảnh phong cách retro chụp tại Đà Lạt.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]