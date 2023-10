Gây tranh cãi cực độ, "Đất Rừng Phương Nam" thu về bao nhiêu sau 3 ngày chiếu sớm?

Theo Box Office Việt Nam, đến chiều ngày 16/10, phim điện ảnh Đất Rừng Phương Nam đạt doanh thu hơn 48 tỷ đồng. Đây là con số được thống kê từ tối ngày 13/10 khi phim có những suất chiếu sớm. Ngoài ra, phim đạt kỷ lục số suất chiếu sớm với 1.705 suất được mở bán trong ngày đầu tiên. Theo dự kiến, phim chính thức công chiếu vào ngày 20/10 sau khi chỉnh sửa.

Hiện tại phim vấp phải những tranh cãi nảy lửa trên mạng xã hội xoay quanh hai luồng ý kiến khen chê. Một số người cho rằng phim “xuyên tạc lịch sử”, “đề cao vị thế của Thiên Địa Hội”. Liên quan tới vấn đề này, Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành cho biết, chiều ngày 14/10, Hội đồng thẩm định, phân loại phim và một số cơ quan, đơn vị chức năng đã tiến hành thẩm định lại bộ phim. Theo đó, đại diện nhà sản xuất đề xuất phương án chỉnh sửa, bỏ tên và lời thoại “Thiên Địa Hội” và “Nghĩa Hòa Đoàn”, thay bằng tên gọi “Chính Nghĩa Hội” và “Nam Hòa Đoàn”. Ngoài ra sẽ điều chỉnh dòng chữ “Bộ phim lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi” lên đầu phim.

Theo Cục trưởng Vi Kiến Thành, nhà sản xuất phim sẽ trình lên Cục Điện ảnh bản chỉnh sửa trước khi ra rạp chính thức.

Doanh thu ban đầu cho thấy sức hút từ bộ phim điện ảnh đang chiếm vị trí Top 1 phòng vé Việt. So với các phim cùng ra rạp, suất chiếu của phim chiếm ưu thế. Con số doanh thu của phim gấp 450 lần so với một phim điện ảnh Việt khác đang được công chiếu ngoài rạp.

Bên cạnh đó, đoàn làm phim đã khởi động chương trình “Đất Rừng Phương Nam về trường tui” tại một trường đại học vào ngày 15/10 với sự đồng hành của ca sĩ Phương Mỹ Chi. Chia sẻ về cảm xúc của mình khi đồng hành cùng chương trình, Phương Mỹ Chi cho biết: “Chi rất hạnh phúc và vinh dự để có thể mang văn hoá miền Nam đi cùng với bộ phim đậm chất dân tộc như vậy đến với các bạn trẻ, và đó cũng là hành trình mà Chi đang theo đuổi”.

Phim xoay quanh hành trình đi tìm cha của cậu bé An. Sau khi chia tay thầy giáo Bảy (Hứa Vĩ Văn), An (Hạo Khang) và mẹ (Hồng Ánh) bắt đầu hành trình xuôi về phương Nam để tìm cha. Mẹ cậu mất khi bị kẹt trong một cuộc biểu tình, An được Út Lục Lâm (Tuấn Trần) cưu mang, chăm sóc và dạy luôn cả ngón nghề ăn cắp để kiếm sống. Nhưng biến cố lại ập đến, An lạc mất Út Lục Lâm và một mình với hành trình tìm cha khó khăn. Cuộc phiêu lưu của An đi qua lục tỉnh Nam Kỳ với thiên nhiên tươi đẹp, hùng vĩ và gặp gỡ những con người ấm áp với tình yêu quê hương ở những năm đầu chống Pháp thế kỷ 20. Đó là Bác Ba Phi (Trấn Thành), cha con ông Tiều (Tiến Luật), bé Xinh (Bảo Ngọc), chú Ba bắt rắn (Công Ninh), Cò (Đỗ Kỳ Phong), Võ Tòng (Mai Tài Phến), chủ tiệm cầm đồ Ba Sang (Nghệ sĩ Trung Dân), Tư Ù (Tuyền Mập)....

Phim được nhận xét đầu tư xây dựng bối cảnh và có nhiều cảnh quay thiên nhiên đẹp, làm mê đắm người xem. Tuy nhiên, phim cũng vấp phải những “hạt sạn” khi lời thoại một số nhân vật bị cho là "kịch hóa", không phù hợp bối cảnh.

