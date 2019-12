Dương Hoàng Yến oà khóc nức nở vì bị cấm cản yêu đương

Thứ Năm, ngày 12/12/2019 21:31 PM (GMT+7)

Nữ ca sĩ nhiều lần rơi nước mắt khi thực hiện MV mới có nội dung éo le.

Tối 12/12, Dương Hoàng Yến đã chính thức trở lại làng nhạc với MV “Em một mình quen rồi”. Được biết, ca khúc này do nhạc sĩ Thanh Hưng – tác giả của hàng loạt bản hit “Sai người sai thời điểm”, “Thay tôi yêu cô ấy” - viết riêng cho giọng ca của nữ ca sĩ.

Nội dung trong MV kể về câu chuyện tình ngang trái giữa Hoàng Yến và nam diễn viên Việt Dũng. Cả hai yêu nhau nhưng không được gia đình bạn trai chấp nhận, thậm chí còn ra sức ngăn cản. Xuyên suốt ca khúc này, khán giả cũng được thấy khá nhiều hình ảnh Dương Hoàng Yến oà khóc nức nở vì không thể đến với người mình yêu.

Các cảnh quay trong MV được thực hiện tại Hội An và Hà Nội.

Trích đoạn Dương Hoàng Yến khóc khi bị mẹ bạn trai cấm cản yêu đương

Để mang đến những cảnh quay đẹp lung linh, mang đậm nét hoài cổ, Dương Hoàng Yến và êkip đã mất 3 ngày 3 đêm quay hình tại Hội An và Hà Nội. Đây cũng là MV mà nữ ca sĩ đã đầu tư rất nhiều tâm huyết lẫn tiền bạc.

“Không chỉ ngốn kinh phí gấp nhiều lần những sản phẩm trước, mà ngay cả quá trình thực hiện MV lần này cũng khá vất vả. Tuy nhiên có một điều may mắn là trước hôm quay MV, mưa bão ở Hội An rất to, đến khi quay thì trời lại đẹp, sau khi cả êkip đóng máy thì bão tới luôn”, Dương Hoàng Yến kể lại.

Sau MV lần này, Dương Hoàng Yến sẽ tiếp tục cho ra mắt những sản phẩm mới, vẫn là những bản ballad gần gũi nhưng sẽ xen kẽ nhiều điều bất ngờ dành cho khán giả.

