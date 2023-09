Đời tư dậy sóng của thợ săn hải tặc đang gây bão với 'One Piece'

Arata Mackenyu, ngôi sao trẻ thuộc hàng "quốc bảo" của nước Nhật còn được biết là con trai của cố diễn viên Shinichi "Sonny" Chiba, một trong những “cây đại thụ” lớn nhất của điện ảnh Nhật Bản, nổi tiếng với dòng phim võ thuật và là nghệ sĩ đa năng trong nhiều lĩnh vực...

Tài năng điện ảnh, võ thuật của cố tài tử được truyền cho các con là Manase Juri (49 tuổi), Arata Mackenyu (27 tuổi) và Maeda Gordon (24 tuổi), đều là diễn viên.

Arata Mackenyu. Ảnh: IDN.

Nam diễn viên tài sắc được săn đón hàng đầu showbiz Nhật Bản

Sinh ra ở Los Angeles, Mỹ, Arata Mackenyu lớn lên theo định hướng của cha, trở thành diễn viên hành động, học karate từ khi còn nhỏ, giành chiến thắng trong các giải đấu cấp cơ sở.

Danh tiếng của người cha quá cố, ngôi sao võ thuật Sonny Chiba là điểm tựa vững chắc cho các con ông. Sự nghiệp của Chiba kéo dài từ những năm 1960 đến 2010 với gia tài các tựa phim Nhật Bản, phim đình đám của Mỹ như Kill Bill, The Fast and The Furious: Tokyo Drift . Với khán giả Việt Nam, ông quen mặt khi đóng Hùng Bá - nhân vật đại gian ác kinh điển một thời trong phim Phong Vân – Hùng Bá Thiên Hạ .

Sonny Chiba lúc sinh thời cùng ba con đều nối nghiệp diễn viên. Arata Mackenyu (áo trắng) thừa hưởng tài năng võ thuật từ cha. Ảnh: X.

Nhà phê bình phim Ken Terawaki từng chia sẻ Sonny Chiba muốn Arata Mackenyu tiếp bước nghiệp phim hành động từ khi còn học trung học. Mackenyu trải qua những năm đầu đời ở California trước khi cùng gia đình chuyển đến Nhật Bản.

Ở tuổi 20, Arata Mackenyu trở về Nhật làm việc, tìm kiếm cơ hội. Để tránh mang tiếng dựa dẫm người cha nổi tiếng, Mackenyu đã bỏ họ Maeda và lấy nghệ danh là Arata.

Bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 2014 với vai chính trong K amen Rider Drive: Future Future . Bộ phim dựa trên loạt phim siêu anh hùng nổi tiếng của Nhật Bản Kamen Rider. Màn thể hiện của anh gây được sự chú ý, đánh dấu sự khởi đầu sự nghiệp diễn xuất.

Năm 2017, anh nhận được nhiều lời khen ngợi về diễn xuất và đoạt giải Japan Academy Award cho Nam diễn viên mới xuất sắc nhất cho bộ phim Chihayafuru . Tài tử tham gia các phần tiếp theo Chihayafuru: Shimo no Ku (Chihayafuru Phần 2) và Chihayafuru: Musubi (Chihayafuru Phần 3), củng cố vị thế là ngôi sao đang lên trong ngành điện ảnh Nhật Bản.

Tuy nhiên, ngành công nghiệp điện ảnh Nhật Bản lúc này bị thống trị bởi các tác phẩm chuyển thể manga và Light Novel (dạng tiểu thuyết ngắn, hướng đến đối tượng thanh thiếu niên).

Chưa tìm thấy cơ hội thể hiện sở trường hành động của mình, Mackenyu vẫn phô diễn được khả năng nhập vai đa dạng, chính diện tới phản diện, điển hình phải kể đến Peach girl (2017), Todome no kiss (2018), Doki no Sakura (2019), Phim: Code Blue the movie, To Give A Dream, Sakurasaku…

Sau này khi trở thành ngôi sao 9X được săn đón nhất nhì showbiz Nhật, Mackenyu hướng cho anh mở rộng thị trường Mỹ. Việc có thể nói lưu loát tiếng Anh, biết võ thuật khiến con trai Sonny Chiba dễ dàng thâm nhập vào thế giới điện ảnh nước ngoài, thu hút được lượng người theo dõi đáng kể ở cả Nhật Bản và quốc tế.

Tài tử nỗ lực thoát khỏi mác "con trai Sonny Chiba", thể hiện tài năng diễn xuất đa dạng qua nhiều hình tượng.

Ngoại hình đẹp, diễn xuất ngày càng tiến bộ khiến sự nghiệp của Mackenyu lên như “diều gặp gió”. Vai diễn Yukishiro Enishi trong Rurouni Kenshin: The Final (2021) khiến danh tiếng của Mackenyu tăng vượt bậc, được khán giả quốc tế và giới phê bình đánh giá cao. Tác phẩm tạo đất diễn để tài tử phô diễn kỹ năng võ thuật, khắc họa hình ảnh kiếm sĩ xuất chúng.

Tại buổi casting phim, đạo diễn Keishi Otomo đánh giá cao về Mackenyu: “Lần đầu tôi gặp Mackenyu đã ấn tượng bởi sức mạnh trong cái nhìn sắc bén của cậu ấy. Ngay lập tức tôi nói với nhà sản xuất rằng không thể nghĩ ra ai khác ngoài cậu ấy đóng vai Enishi. Cậu ấy có sự trẻ trung, khí chất đáng sợ cần thiết cho tính cách của Enishi. Ngoài ra, cậu ấy thể hiện sự thuần khiết tinh tế và cả sự điên rồ ẩn giấu bên trong”.

Con đường đến với kinh đô điện ảnh Hollywood của Mackenyu không suôn sẻ như mong đợi. Trong năm 2023, anh nhận thất bại với vai chính trong bộ phim Knights of the Zodiac (2023) được Hollywood đầu tư sản xuất.

Mackenyu tạo "bão" với vai Zoro trong One Piece live-action. Anh tiếp tục theo đuổi những dự án mới và được đánh giá là một trong những diễn viên trẻ triển vọng của giới giải trí Nhật Bản. Ảnh: X.

Thế cờ nhanh chóng lật lại khi One Piece live-action phát hành, vai thợ săn hải tặc Roronoa Zoro gây sốt toàn cầu và nhận cơn mưa lời khen về ngoại hình và tài năng đấu kiếm như từ anime bước ra đời thực.

Thông tin liên quan đến tài tử Nhật Bản được tìm kiếm vượt trội trên các nền tảng mạng xã hội với con số tương tác lên đến hàng triệu. Sau One Piece live-action, người hâm mộ kỳ vọng tài tử có bước tiến vượt bậc trên con đường chinh phục Hollywood.

Những lần con trai Sonny Chiba làm "dậy sóng" dư luận

Với truyền thông quốc tế, sự việc ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của Mackenyu là tin anh có con với người phụ nữ hơn 16 tuổi khi mới lên 14.

Tokyo Reporter đưa tin sự vụ xảy ra ở Los Angeles, tháng 10/2013, Sonny Chiba kiện người phụ nữ này với lý do cô ta quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên. Độ tuổi được phép ở Mỹ là 18, tội danh có thể dẫn đến 8 năm tù. Sau một số phiên điều trần tại tòa án ở ngoại ô Los Angeles, vụ án đã bị hủy bỏ vào tháng 12 sau khi Macken phủ nhận việc mình bị cưỡng hiếp.

Tờ Yukan Fuji liên hệ với công ty quản lý của Mackenyu về tính xác thực tin đồn, phiên điều trần, đại diện diễn viên cho biết: “Mặc dù có những sai sót nghiêm trọng về thực tế, chúng tôi sẽ từ chối đưa ra bình luận”.

Cho đến nay, Mackenyu chưa từng lên tiếng về vụ việc. Thông tin bắt nguồn từ một số trang tin của Nhật, dựa trên tin đồn mập mờ. Hiện vẫn có những tranh cãi về tính xác thực của thông tin này.

Vướng không ít lùm xùm đời tư, song điều này không ảnh hướng đến con đường thăng tiến sự nghiệp của Mackenyu. Ảnh: Pinterest.

Vụ việc tai tiếng không kém xảy ra với Mackenyu năm 2022 khi anh bị YouTuber Higashiya Yoshikazu với kênh GaaSyy-ch gán cho nhiều tội danh như quan hệ với trẻ vị thành niên, dính đến chất cấm, trốn thuế, cư xử thô lỗ với phụ nữ…

Ngay sau đó, phía công ty Mackenyu lên tiếng phủ nhận, phản bác lời lẽ của Higashiya là bịa đặt, giả dối và sẽ tiến hành những hành động pháp lý bảo vệ nghệ sĩ.

Theo người quen của Mackenyu, tài tử quen biết YouTuber này năm 2017. Do tin tưởng, anh cho người này vay 60 triệu Yen (khoảnh 410.000 USD). Tuy nhiên, Higashiya phớt lờ chuyện trả nợ, né tránh nam diễn viên dù đã quá hạn. Cuối cùng, YouTuber bị bắt vì đe dọa, tung tin sai lệch, bôi nhọ nhiều người nổi tiếng.

Khoảng thời gian dịch COVID-19 diễn ra phức tạp ở Nhật Bản, Mackenyu bị chỉ trích khi hồn nhiên cùng bạn gái Okamoto Natsuki đi du lịch ở Okinawa. Sự việc khiến tài tử mất điểm trong mắt công chúng và buộc phải lên tiếng xin lỗi. Từ khoảng thời gian đó đến nay, Mackenyu cẩn trọng hơn trong hành động, anh gần như tập trung vào phát triển thị trường nước ngoài.

Vướng không ít lùm xùm đời tư, song điều này không ảnh hướng đến con đường thăng tiến sự nghiệp của Mackenyu. Tài tử được khán giả Nhật dành nhiều kỳ vọng về nghiệp diễn xuất, nhiều lần đứng đầu bảng xếp hạng nhan sắc đáng mơ ước và được gọi là “quốc bảo nhan sắc” xứ mặt trời mọc.

Chuyện tình của Mackenyu với vợ hơn 7 tuổi

Đầu năm 2023, hai con trai của Sonny Chiba gây choáng váng khi thông báo kết hôn cùng lúc, đúng vào ngày sinh nhật người cha quá cố qua đời vì COVID-19.

Chuyện tình của Mackenyu và vợ cũng tốn nhiều giấy mực của báo giới. Theo thông tin từ tờ Josei Seven , tài tử lần đầu gặp vợ năm 2017. Thời điểm này, Natsuki đã có chồng con, là stylist nổi tiếng. Họ gặp Mackenyu trong lần làm việc cho nhãn hiệu thời trang. Cô là người chủ động tiếp cận tài tử và có số điện thoại của anh từ một người bạn. Sau hôn nhân tan vỡ, cô và Mackenyu mới tiến tới hẹn hò.

Những dữ liệu liên quan đến vợ Mackenyu trùng khớp với Okamoto Natsuki, sinh năm 1989, hơn Mackenyu 7 tuổi. Cô là cựu diễn viên từng được kỳ vọng có tương lai, bắt đầu làm người mẫu từ năm 13 tuổi, đã xuất hiện trong các bộ phim điện ảnh và truyền hình và rút lui khỏi làng giải trí năm 2012.

Ảnh thời hoạt động nghệ thuật của diễn viên Okamoto Natsuki. Ảnh: Aramajapan.

Một người quen của cố tài tử Sonny Chiba chia sẻ lúc sinh thời, ông Chiba đã gặp và rất quý bạn gái của hai con trai: “Ông ấy mong chờ cuộc hôn nhân của hai con, hơn bất cứ điều gì, Chiba đợi tới ngày được gặp mặt các cháu”.

Giống như các ngôi sao Nhật Bản, Mackenyu kín tiếng về đời tư, hiếm khi nhắc đến chuyện cá nhân. Những thông tin của truyền thông Nhật dẫn đến suy đoán về việc Natsuki Okamoto là vợ của Mackenyu, nhưng cả hai đều chưa chính thức xác nhận tình trạng hôn nhân hay chia sẻ công khai.

Trong show truyền hình, anh nói đã thay đổi lịch sinh hoạt, dẹp bỏ thời gian chơi game vì không muốn vợ phải cô đơn. Nói về vợ, tài tử chia sẻ: “Tôi như trúng số độc đắc. Tôi chưa bao giờ thấy ai dễ thương và xinh đẹp như vậy. Khoảnh khắc gặp nhau, tôi đã muốn kết hôn”.

Post Seven đưa tin con đầu lòng của Mackenyu và vợ chào đời hồi tháng 8 tại Hawaii, nơi cố tài tử Sonny Chiba gọi là “quê hương thứ hai” và lưu giữ nhiều kỷ niệm của gia đình ông.

"Vợ chồng Mackenyu chọn Hawaii để sinh con. Nơi đây được người dân Nhật Bản ưa chuộng. Khi Chiba còn sống, ông ấy sẽ ở đó từ hai đến ba tháng trong khoảng thời gian trước khi bắt đầu quay phim, ông nói điều này giúp chữa lành tâm trí và cơ thể. Khí hậu và môi trường chính là liều thuốc tốt nhất” – nguồn tin cho hay.

