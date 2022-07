Doãn Quốc Đam nói gì về việc "đắc tội đạo diễn" nên bị giao vai tàn tật, tù tội?

Liệu Doãn Quốc Đam ngoài đời có lạnh lùng, khó gần, lập dị như trên phim?

Khoảng 5-6 năm trở lại đây, Doãn Quốc Đam trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả màn ảnh nhỏ qua loạt phim như “Người phán xử”, “Quỳnh búp bê”,... mới đây nhất là vai Phong trong "Thương ngày nắng về". Anh được mệnh danh là "Gã lập dị" của màn ảnh Việt khi thường xuyên vào những vai phản diện, lạnh lùng, tính cách có phần khó gần.

- So với những vai trước đây của anh, Phong trong “Thương ngày nắng về” là một nhân vật có có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng luôn ấm áp, quan tâm đến Vân. Đây có phải là vai tử tế trong số những vai anh từng đảm nhận?

Những khán giả nào đã từng và đủ kiên nhẫn đi với tôi một hành trình dài thì chắc sẽ còn nhớ Mễ trong “Chạm tay vào nỗi nhớ” của đạo diễn Vũ Hồng Sơn; “Long” của “Khép mắt chờ ngày mai” - đạo diễn Vũ Trường Khoa thì Phong của “Thương ngày nắng về” không phải là nhân vật lành và tử tế đầu tiên tôi thể hiện. Và nếu nói thêm nữa thì nhân vật Cảnh của “Quỳnh Búp bê” cũng hoàn toàn là nhân vật tử tế chứ không hề phản diện.

- Anh thấy bản thân mình có gì giống và khác so với Phong?

Giữa tôi và Phong không có điểm gì giống nhau trừ cái mặt (cười). Tính tôi không giống như nhân vật, cách nói chuyện đời thường của tôi cũng không hoa mỹ văn vẻ, sến súa như vậy!

Doãn Quốc Đam đóng cặp cùng Ngọc Huyền trong "Thương ngày nắng về"

- Mới đây, anh tiếp tục đảm nhận 1 vai diễn khá ấn tượng - Tuấn "nháy" trong bộ phim “Đấu trí”. Ngay từ tên nhân vật đã rất tượng hình, gợi nhiều tò mò. Đây có phải ý tưởng của anh hay ê-kíp khi đặt cho nhân vật một cái tên đặc biệt như vậy?

Trước khi bấm máy, bắt đầu có kế hoạch dự án thì bên phía sản xuất cũng như đạo diễn sẽ phải gửi kịch bản trước cho tôi. Khi đồng ý nhận vai, chúng tôi sẽ ngồi tính toán với nhau và tôi có quyền đưa ra yêu cầu, mong muốn với nhân vật của mình. Phía ê-kíp sẽ phải tính toán theo và hỗ trợ, ngược lại tôi cũng hỗ trợ ê-kíp. Vậy nên trước đây tôi từng trả lời rồi, tất cả những đặc điểm của nhân vật là do tôi đề xuất ra, tôi chọn nó từ trong sổ tay ngân hàng nhân vật của mình chứ không ai có thể bắt ép tôi cả.

Nhiều người cứ nói tôi đắc tội hay bị đạo diễn ghét nên toàn bị giao vai tật nọ tật kia, nhưng nếu đã ghét rồi thì có ai làm việc được cùng nhau trong dự án? Ngày nhận kịch bản “Phố trong làng”, nhân vật Mến khá mờ nhạt, vỏn vẹn 15 phân đoạn. Không có mô tả trọc đầu hay thọt chân gì cả. Lúc này tôi lại phải nhớ đến và tìm trong ngân hàng nhân vật của tôi. Nghề chúng tôi là nghề vay mượn cuộc sống. Tôi mượn luôn “chính xác” một người anh tôi tôi từng chơi: béo trắng, trọc đầu và chân bị chấm phẩy do ngày xưa phải mổ, mà y tế ngày xưa ở nông thôn đâu đã được như bây giờ, nên bị co cơ hay đại loại thế, tôi nghe anh kể, tả vậy nên chân bị hơi chấm phẩy và ông này trông béo tốt nhưng cũng say xỉn, nát rượu.

Tôi không phải là người diễn giỏi, tôi chỉ biết vay mượn ngoài thực tế để mang vào nghệ thuật. Cũng giống như vai Tuấn của “Đấu trí”, khi đạo diễn bàn với tôi muốn tạo dấu ấn cho nhân vật, bảo tôi thử nghĩ hộ anh xem. Vậy là tôi mượn luôn cái tật giật mắt của 1 anh diễn viên đóng quần chúng tôi gặp mấy lần.

Thông thường, nếu mọi người không làm nghề này thì chả ai rảnh đến mức bỏ thời gian 1 vài tiếng ra để quan sát ai đó, nhưng tôi có thể ngồi ngắm và quan sát xem mọi cử chỉ của người đó diễn ra thế nào. Đôi khi đi lướt qua nhưng nếu thấy có 1 chi tiết đáng để ý như dáng đi, hành động, giọng nói,… tôi sẵn sàng đuổi theo chỉ để nhìn cho kỹ. Tất nhiên cũng phải có cách thật tế nhị và kín đáo để họ không bị cảm thấy tổn thương hay thiếu tôn trọng. Vậy nên, khi kịch bản đến tay tôi và qua phân tích nhân vật, tôi sẽ phát triển nó để cho ra được 1 nhân vật, 1 sản phẩm điển hình trong hoàn cảnh điển hình.

Tạo hình nhân vật đáng nhớ của Doãn Quốc Đam

- Liên tục là những nhân vật phản diện, tù tội. Anh có lo lắng công chúng ghét mình chỉ vì những vai diễn này?

Công chúng nếu đã ghét thì cũng đã ghét tôi rồi. Càng ghét tôi, có nghĩa là tôi làm tốt, làm tròn vai diễn. Làm nhân vật chính diện mà bị khán giả ghét thì mới là thất bại. Nếu không có những diễn viên vào vai phản diện thì lấy đâu ra phim. Ai cũng chọn vai sạch sẽ, đẹp đẽ thì vai xấu ai làm?

- Bắt đầu được chú ý từ những phim “Người phán xử”, “Quỳnh búp bê”... nhưng ít ai biết rằng anh bắt đầu đóng phim từ rất lâu. Trong khoảng thời gian đó, anh gặp những khó khăn gì?

Để nói đến khó khăn thì nhiều, nhưng quan điểm của tôi là không kêu than gì cả khi mình có việc làm, dù thời điểm đó việc chưa nhiều nhưng ít nhất cũng đã hơn khá nhiều bạn, thậm chí anh chị đồng nghiệp lẫn những bạn bè ngành khác cũng đang chật vật lo xin việc, cuộc sống bấp bênh. Mình đi làm được trả công chứ không phải làm không công, khó khăn thì phải chấp nhận, nếu không chấp nhận thì dừng lại và đi làm công việc khác, nhưng có chắc lựa chọn khác đã bớt khó khăn hơn? Vậy nên mỗi người, mỗi nghề không có gì là dễ dàng cả.

Doãn Quốc Đam đang được chú ý với vai doanh nhân Tuấn "nháy" trong "Đấu trí"

- Theo đuổi nghệ thuật, ai là người ảnh hưởng lớn nhất đến Doãn Quốc Đam?

Tôi chịu ảnh hưởng của tư duy làm nghệ thuật từ các nhà làm phim, diễn viên nghệ sĩ nước ngoài như Mỹ và Châu Âu. Họ tư duy thực tế và có đôi khi là thực tế phũ phàng, nhưng cách nhìn nhận của họ đa chiều hơn. Nói đúng hơn, họ có kinh tế để làm được những việc mà chúng ta chỉ biết nghĩ thôi, hay thậm chí nghĩ xong phải ồ lên, sao mình mới chỉ nghĩ thế thôi, không biết đã có ai làm chưa? Và cuối cùng họ đã làm được hơn những gì mình nghĩ rồi, cho nên cần phải học hỏi.

- Cảm ơn anh về những chia sẻ!

