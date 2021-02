“Dở khóc dở cười” khi sao Việt đóng phim cùng trâu: “Nữ hoàng cảnh nóng” ám ảnh cả đời

Những câu chuyện “cười té xỉu” từ những người bạn 4 chân.

Với người Việt, con trâu là bạn của nhà nông, là đầu cơ nghiệp. Vậy nên, các tác phẩm lấy đề tài nông thôn đều ít nhiều nhắc đến loài vật này. Từ đó sinh ra biết bao tình huống “dở khóc dở cười” sao Việt gặp phải với những “bạn diễn” đặc biệt.

Quay phim với trâu, sợ trâu… đến già

“Nữ hoàng cảnh nóng” Kiều Trinh – người đóng vai Bân trong bộ phim nổi tiếng “Mùa len trâu” chia sẻ, có một đại cảnh mà mỗi lần nhắc đến đều khiến đoàn làm phim ám ảnh. Đó là phân đoạn lùa đàn trâu qua cánh đồng ngập nước, tuy nhiên đàn trâu này có có số lượng lên đến 300 con được gom ở nhiều vùng khắp miền Tây. Mỗi vùng đều có một con trâu đầu đàn. Khi xếp gần 300 con trâu trong một khuôn hình đã khổ, ai dè “chúng” lại còn choảng nhau. Trâu chạy tán loạn, người trong đoàn phim cũng chạy tán loạn tạo nên một không khí vô cùng hỗn loạn. Kiều Trinh kể lúc đó, mạnh ai nấy chạy, cắm đầu cắm cổ chạy chứ để bị sừng trâu chém thì chỉ có tiêu đời. Sau một hồi đấm đá và bị các chủ nhân hò hét khản tiếng thì mọi việc cũng êm xuôi, trâu cũng đi vào hàng lối để tiếp tục quay phim.

Nữ diễn viên còn tiết lộ kỷ niệm đáng nhớ khi vừa tập leo lên lưng trâu. Cô vẫn chưa yên vị thì bạn diễn cùng đã nhảy thốc lên lưng trâu quá mạnh khiến trâu giật mình hất nữ diễn viên xuống đất, bị bong gân phải đi cà nhắc gần cả tháng trời. Kiều Trinh bồi hồi: “Từ đó, tôi bị ám ảnh nỗi sợ trâu. Lúc nào cũng nhờ ông chủ của trâu đứng gần để có gì còn ứng cứu…”.

Dỗ trâu… hơn dỗ người yêu

Diễn viên Hùng Thuận không bao giờ quên được cảnh bé An cưỡi lên lưng trâu để vượt sông trong “Đất Phương Nam”. Nam diễn viên tiết lộ, để vào vai này, anh phải đi nịnh trâu bằng cách làm quen, nói những lời thỏ thẻ, dịu dàng, cho ăn rồi chải lông, dỗ ngon dỗ ngọt, vuốt ve thì trâu mới chịu hợp tác để hoàn thành cảnh diễn.

Nào ngờ trong cảnh quay An và Cò (do Phùng Ngọc đóng) ngồi trên lưng trâu vượt sông, bỗng trâu giở chứng giữa chừng, hất cả hai xuống sông. Khi đoàn phim chạy tới ứng cứu thì anh và Phùng Ngọc cũng đã uống một bụng nước no nê.

Nói chuyện với trâu… bằng tiếng Khơ-me

Một câu chuyện nghe cứ tưởng như đùa này lại có thật trong “Mùa len trâu”. Trâu được đoàn phim huy động từ nhiều địa phương miền Tây, đặc biệt đây là khu vực toàn người Khơ-me sinh sống, muốn điều khiển trâu phải biết nói tiếng Khơ-me. Do đó khi đoàn phim nói tiếng Kinh, trâu... không hiểu! Do nhiều lần bị trâu rượt nên đoàn phim phải “nhập gia tùy tục”, học tiếng Khơ-me cấp tốc để điều khiển trâu đóng phim.

Tai nạn khó quên

Năm 2006, nghệ sĩ Mạc Can được mời đóng vai chính Tư Đèo bán kẹo kéo ở những gánh hát miền quê trong phim “Cải ơi” của đạo diễn Phương Điền. Đây là vai diễn mà Mạc Can lấy rất nhiều nước mắt của khán giả. Mỗi lần nhắc lại bộ phim này, lão nghệ sĩ đều bảo: “Trong phim có một tai nạn mà tôi không bao giờ quên trong sự nghiệp diễn xuất của mình”.

Mạc Can kể: “Hôm đó, cảnh quay ở Long An, tui dẫn hai con trâu ra sông tắm. Nào giờ tui chỉ thấy con trâu trên hình lịch, mục đồng cưỡi trâu thổi sáo này nọ, chớ có khi nào đứng gần tắm cho trâu, hay là biết tánh nết nó đâu. Cho nên loay hoay một hồi dưới sông, tôi bị trâu đạp đau điếng. Nhưng cảnh quay không cho phép tôi ngừng diễn. Khi quay xong, tôi lết lên bờ, bàn chân bị trâu đạp tét một đường dài, máu chảy lênh láng, lúc sau nó sưng vù tôi phải nằm an dưỡng mấy ngày mới quay tiếp được. Tôi được biết là tôi còn gặp may vì trâu đạp chân tôi khi tôi đứng dưới sình, lún xuống được. Còn nếu như trên bờ đất cứng thì cái bàn chân của tôi kể như tiêu rồi…”.

