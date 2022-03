Diva Mỹ Linh và nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong trở thành “thần bảo hộ ca sĩ”

Cả hai có nhiệm vụ bảo vệ các ca sĩ, phản biện với ban giám khảo cũng như các nhạc sĩ trước những lời nhận xét và những màn tranh cãi nảy lửa nhưng cũng đầy tính học thuật.

Tiếp nối The Cover Show, chương trình The Only vừa được lên sóng đã thu hút nhiều sự quan tâm từ người xem. Trong tập 1 có sự xuất hiện của diva Mỹ Linh, nhà sản xuất âm nhạc – nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, họ được gọi là “thần bảo hộ” của các ca sĩ, có nhiệm vụ bảo vệ các ca sĩ, phản biện với ban giám khảo cũng như các nhạc sĩ chủ đề trước những lời nhận xét và những màn tranh cãi nảy lửa nhưng cũng đầy tính học thuật.

Ca sĩ Mỹ Linh

Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong

Ban giám khảo tập 1 có sự xuất hiện của ca sĩ Nam Khánh – cựu thành viên nhóm AC&M cùng hai nhạc sĩ chủ đề là nhạc sĩ Minh Nhiên và Nguyễn Hồng Thuận.

Với chủ đề “Sự lựa chọn trong tình yêu”, tập 1 đem đến những cung bậc cảm xúc của tình yêu đôi lứa, lúc dữ dội như sóng biển, lúc lại êm ả tựa mây trời. Mở đầu chương trình là ca khúc “Cám dỗ” do nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận sáng tác.

Phiên bản đầu tiên của ca khúc này được thể hiện bởi ca sĩ Huyền Cadie và band nhạc 102. “Cô gái nhỏ” Huyền Cadie đã trình bày với một chất rock dữ dội, nổi loạn nhưng không kém phần gợi cảm.

Không thua kém nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận, nhạc sĩ Minh Nhiên cũng gửi gắm trong tập 1 ca khúc “Dù đã mất nhau”. Phiên bản đầu tiên được trình bày bởi ca sĩ Viễn Trinh và JPK Team, cô ca sĩ xinh đẹp chia sẻ đầy dễ thương khi được hỏi về cảm nhận sau khi trình diễn: “Em hiểu ca khúc này khi hai người yêu nhau có một người không được yêu, và em là người đó nên em mong người đó sẽ quay về với mình. Em hiểu sao thì em hát vậy thôi ạ (cười)”.

MC Nguyên Khang, ca sĩ Mỹ Linh, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong cùng ban giám khảo và nhạc sĩ chủ đề của đêm thi đầu tiên

Trong tập 1, ca khúc “Cám dỗ” phiên bản thứ hai được trình diễn bởi Huyền Cadie và Super Team. Và điều bất ngờ xảy ra, nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận vì quá thích bản phối này nên đã quyết định thả trái tim 102 cho Huyền Cadie và Super Team.

Sau phần trình diễn của ca sĩ Huyền Cadie, phiên bản thứ hai của ca khúc “Dù đã mất nhau” được thể hiện bởi ca sĩ Viễn Trinh và band 102.

Kế đến là ca khúc “Cám dỗ “phiên bản thứ ba sẽ được thể hiện bởi giọng ca đặc biệt của Dương Nguyễn cùng Kỳ Tích Team. Sau khi thưởng thức màn trình diễn, diva Mỹ Linh nhận xét: “Cái bài Cám dỗ này nghe xong là mình đổ luôn đó”. Tiết mục cuối cùng là ca khúc “Dù đã mất nhau” phiên bản thứ ba với phần thể hiện của ca sĩ Trang Blue và team One Way.

Với những khoảnh khắc chứa đựng nhiều cảm xúc, ca sĩ Dương Nguyễn và Kỳ Tích Team đã chiến thắng tập này với số điểm 99.

Dương Nguyễn và Kỳ Tích Team giành giải nhất tuần trong tập đầu tiên

