Diễn viên Kiều Trinh: "Ngày trước đóng cảnh nóng, tôi không ngại bất cứ điều gì"

- Chị có vất vả lắm không khi một mình phải làm nhiều công việc để nuôi các con?

- Từ lúc nhỏ ở quê tôi đã quen, cảm thấy hạnh phúc và may mắn vì mình có nhiều công việc khác để làm. Có nhiều người còn không có điều kiện, không có công việc để làm mà. Tôi cũng quen lối sống tự nhìn chính bản thân mình mà không phải so bì với người khác. Mỗi người một cuộc sống, một số phận khác nhau chứ để so sánh thì sẽ không còn là chính mình. Tôi học được sự lạc quan của mọi người, nặng hay nhẹ, hạnh phúc hay đau khổ đều do mình thì tại sao mình không chọn cách nhẹ nhàng để sống.

- Chị có thể chia sẻ về việc rời TP.HCM để về quê sinh sống không?

- Tôi đã chuyển về quê sống một thời gian rồi. 2 năm qua tôi đi đi về về nhưng từ trước Tết, đặc biệt là sau khi dịch bùng phát tôi đã về đó và ở đây luôn. Tôi chỉ về Sài Gòn khi có công việc hay các dự án phim. Quê tôi cũng chỉ cách Sài Gòn khoảng 2 giờ đồng hồ chạy xe. Trong đó, 2 năm mở shop áo dài thì đa số bán hàng online, ít người đến tiệm. Tôi ở quê là chính nhưng vẫn để tiệm áo dài, vẫn nhận khách...

Về quê rất yên bình, rộng rãi để các con tự do chạy nhảy, không khí trong lành, ăn uống thực phẩm sạch do tôi tự tay chăm sóc. Ngoài ra, tôi tìm thấy được niềm vui trong những công việc mới, có thể là bán hàng online, giới thiệu đặc sản quê nhà hay món ăn tự tay mình làm...