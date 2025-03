Điên rồ G-Dragon

G-Dragon đã thật sự đánh dấu sự trở lại trên đường đua âm nhạc. Trước đó, Home Sweet Home và Power là 2 ca khúc nằm trong album Ubermensch được phát hành sớm. Lần lượt Too Bad, Drama, Ibelongiiu, Take me, Bonamana và Gyro-Drop được phát hành, đưa album của G-Dragon chiếm sóng tuyệt đối Kpop những ngày qua.

Hơn 10 năm trôi qua kể từ album Coup d'Etat, G-Dragon vẫn cho thấy sức sáng tạo không có giới hạn trong âm nhạc. Gu thời trang, thần thái của G-Dragon vẫn khác biệt như xưa. Từ album Ubermensch, nam rapper/ca sĩ định hướng sự nghiệp âm nhạc rộng hơn để thử một lần đưa tên tuổi đến gần thị trường khó tính như châu Âu và Mỹ.

Những set quay đơn giản nhưng đầy nghệ thuật của G-Dragon.

Độ quái của G-Dragon

Drama và Too Bad là 2 sản phẩm tâm điểm tiếp theo trong album được G-Dragon đầu tư làm MV. Sau 4 ngày, MV Drama và Too Bad "trending" ở nhiều quốc gia. Với riêng danh sách âm nhạc thịnh hành của YouTube Việt Nam, 2 sản phẩm mới của G-Dragon lần lượt xếp thứ 6 và 7.

Âm nhạc và hình ảnh trong Too Bad như một bức tranh bao quát cho G-Dragon ở hiện tại. Vẫn là chất "tắc kè hoa", biến hóa khó lường và điên rồ của ông vua Kpop. G-Dragon pha trộn âm nhạc của rap/hip hop, vốn là chất liệu quen thuộc, kết hợp với Funk và nhiều màu sắc hiện đại.

Ở Too Bad, G-Dragon toát ra năng lượng và cá tính rõ nhất trong tổng thể album. Nam rapper/ca sĩ cũng tính toán rất kỹ cho đầu ra của sản phẩm về sức lan tỏa, khi kết hợp với Anderson .Paak, một rapper/nhà sản xuất nổi tiếng ở Mỹ và mời Karina, thần tượng thế hệ mới của Kpop, hiện diện trong MV.

G-Dragon không tuân theo khuôn khổ hay một công thức nào để hoàn thiện sản phẩm. Âm nhạc của Too Bad chuyển giai điệu liên tục, trên nền bản phối thay đổi chất liệu nhạc cụ và các lớp âm thanh khó lường. MV Too Bad cũng không có câu chuyện cụ thể, chỉ trong 2 phút 38 giây nhưng đổi set quay liên tục, ngập trong hiệu ứng nhưng mọi thứ được kiểm soát tốt.

Đến Drama, khán giả chìm đắm vào một ca khúc Ballad/Rn'B, như một lời tự sự của G-Dragon. Ở đây, G-Dragon dùng ngôi kể thứ nhất là anh/em, trong một câu chuyện tình yêu có nhiều biến động. Song, lời ca khúc Drama cũng có thể là ẩn ý mà G-Dragon đang tâm sự trực tiếp với khán giả.

G-Dragon hát Ballad nhưng cho ra cảm xúc khó diễn tả. Trước hết, chất giọng đặc trưng của G-Dragon biến mọi ca khúc, dù thuộc trường phái nào cũng trở nên khác biệt so với khuôn khổ định hình màu nhạc. Tiếp đó, cách mixing, hậu kỳ âm thanh giúp giọng hát G-Dragon trọn vẹn ý đồ cho những lúc cần nhấn và ghì chặt cảm xúc.

Màn kết hợp với Anderson .Paak ngay lập tức giúp G-Dragon đưa âm nhạc vượt xa biên giới Kpop. Bên cạnh nhiều lời tung hộ là sự chỉ trích nhắm về G-Dragon. Một khán giả đã tạo khảo sát trên diễn đàn Reddit, đặt câu hỏi G-Dragon "đang làm cái quái gì vậy?". Nhiều khán giả châu Âu, Mỹ gọi đây là thứ âm nhạc quái dị. Trong khi đó, một khán giả nói hãy bình tĩnh, đây là chất Kpop mà họ có lần hiếm hoi tiếp cận.

Sau những biến cố, G-Dragon đứng dậy và tiếp tục sự nghiệp của một ông vua Kpop.

Chỉ có thể là G-Dragon

G-Dragon đặt tiêu đề cho album, Ubermensch, nghĩa là khát vọng vượt qua chính mình.

Ở tuổi 36, sau hành trình gần 25 năm theo đuổi sự nghiệp âm nhạc chuyên nghiệp, G-Dragon phát hành album phòng thu tiếp theo. Anh mất 11 năm kể từ Coup d'Etat để cho ra mắt Ubermensch. Từ một rapper trẻ nhất Hàn Quốc khi mới 13 tuổi, sau chừng ấy năm, G-Dragon vẫn là cái tên tâm điểm. Không phải ngẫu nhiên mà thành viên Big Bang được trao danh xưng "vua Kpop".

Quãng đường 11 năm nằm ở 2 dấu mốc Coup d'Etat và Ubermensch, G-Dragon đã nếm đủ đỉnh cao và cay đắng. Đó là những năm huy hoàng cuối cùng của Big Bang, trước khi biến cố ập đến vì các thành viên lần lượt dính scandal, đặc biệt nhất là bê bối của Seungri. Chính G-Dragon cũng vướng vào rắc rối liên quan đến nghi vấn dùng chất cấm và đối diện nguy cơ bị tẩy chay.

Big Bang chết yểu vì Seungri và T.O.P. Giai đoạn đã qua cũng là lúc "bình minh" của thần tượng thế hệ 2 Kpop lụi tàn, nhường chỗ cho những trào lưu mới, với đầu tàu là BTS, BlackPink không chỉ đình đám trong nước mà phủ sóng tên tuổi rộng rãi toàn cầu.

Những thần tượng Kpop thế hệ 2 phải lùi lại, đó là quy luật tất yếu của Kpop. G-Dragon cũng bị hoài nghi về khả năng duy trì hào quang, khi Big Bang khủng hoảng và scandal treo lơ lửng trên đầu. Tuy nhiên, sức ảnh hưởng của G-Dragon quá mạnh mẽ.

Kể từ album đầu tiên, Heartbreaker, G-Dragon đã định hình vị thế của một ngôi sao solo ở Kpop. Số đông chỉ đặt câu hỏi nếu không còn G-Dragon, Big Bang sẽ thế nào, thay vì câu G-Dragon sẽ ra sao khi không có Big Bang.

Sau nhiều năm mất hút, các nền tảng mạng xã hội, nhạc số của G-Dragon "đóng băng". Nhưng khi nam rapper/ca sĩ hoạt động trở lại, sức hút của anh như một chiếc lò xo được nén lại và bung ra dữ dội. Tuổi 36 là lúc để các thần tượng, nhóm nhạc thuộc thế hệ trước của Kpop ung dung, dùng gia tài âm nhạc cũ để tạo ra doanh thu và chạy show đến khi cạn kiệt danh tiếng.

Với G-Dragon, tuổi 36 vẫn là đỉnh cao của một ngôi sao Kpop, luôn biết cách trở nên độc nhất, khiến khán giả phải "soi" kỹ từ âm nhạc đến từng cái áo, chiếc quần và đôi giày anh mang. Và điều đặc biệt của G-Dragon là luôn phá bỏ giới hạn và sáng tạo theo xu hướng mới.