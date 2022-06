Diễm My 9X lên tiếng về tin đồn hẹn hò Nhan Phúc Vinh

Chia sẻ của nữ diễn viên “Giấc mơ của mẹ” nhận về sự quan tâm của người hâm mộ.

Diễm My 9X và Nhan Phúc Vinh vướng tin đồn “phim giả tình thật” khi đóng chung trong bộ phim “Tình yêu và tham vọng”. Cặp đôi được khán giả màn ảnh nhỏ “đẩy thuyền” nhiệt tình. Tuy nhiên, mới đây trong buổi họp báo phim “Giấc mơ của mẹ”, người đẹp 9X đã lên tiếng phủ nhận chuyện tình cảm với Nhan Phúc Vinh. Nữ diễn viên cho biết mối quan hệ giữa cô và đàn anh chỉ đơn thuần là những người anh em, đồng nghiệp hỗ trợ nhau trong công việc.

Diễm My 9X chia sẻ về bạn diễn Nhan Phúc Vinh

“Anh Vinh là một diễn viên cực kỳ chuyên nghiệp và biết quan tâm tới người khác. Khi My bước chân ra Hà Nội thì giúp đỡ My tìm nhà thuê, trong quá trình diễn chung thì hỗ trợ và nâng diễn xuất của bạn diễn. Trước kia đóng vai một cặp tình tình nhân và giờ là anh em, đối với My mà nói đó là cả một quá trình và Vinh thật sự rất giống người anh lớn trong gia đình của mình”, diễn viên “Cô Ba Sài Gòn” chia sẻ. Diễm My 9X bật mí, trong buổi tiệc sinh nhật của diễn viên Lã Thanh Huyền, Nhan Phúc Vinh đã nói với cô: “Hai anh em mình từ trong Nam ra đây. Nơi đất khách quê người, chỉ có hai anh em là người miền Nam thôi nên mình phải yêu thương nhau, hiểu cho nhau”.

Những chia sẻ của Diễm My 9X nhận được sự đồng thuận từ MC Hoàng Oanh khi nữ MC cũng từng làm việc với Nhan Phúc Vinh. Cô khẳng định, nam diễn viên gốc Cần Thơ luôn biết cách để không nảy sinh tình cảm với bạn diễn.

Cặp đôi có quan hệ thân thiết, xem nhau như anh em trong gia đình

Bên cạnh đó, diễn viên “Mỹ nhân kế” cũng nói thêm về mối quan hệ với “người anh trai dễ thương”. Diễm My 9X cho biết trong thời gian hợp tác chung, cô nhận ra anh không lạnh lùng như ấn tượng ban đầu. Đóng cùng Nhan Phúc Vinh rất thoải mái, luôn “một đúp ăn ngay”. Còn về việc ít tương tác trên mạng xã hội là do tính cách của mỗi người. “Anh Vinh là người ít nói, không thích chụp hình. Hôm nay đi ra mắt phim, anh ấy còn đội mũ che một phần khuôn mặt đấy. Anh Vinh cũng ít sử dụng mạng xã hội còn tôi thì tích cực hoạt động trên mạng xã hội nên mới ít khi tương tác chứ không có bất cứ vấn đề gì”, Diễm My 9X cười nói.

Trước chia sẻ này của diễn viên “Giấc mơ của mẹ”, nhiều fan suy đoán đây có thể là lý do khiến cho trước đây, Nhan Phúc Vinh và Diễm My 9X vướng tin đồn “cạch mặt” nhau. Nam diễn viên gốc Cần Thơ không tương tác với bạn diễn suốt quá trình đóng phim chung. Anh cũng hiếm khi đăng ảnh hậu trường có mặt Diễm My lên trang cá nhân hay Fanpage.

Nhan Phúc Vinh - Diễm My 9X vào vai anh em, là con của cặp nghệ sĩ Hữu Châu và Hồng Vân trong “Giấc mơ của mẹ”

Tái hợp trong phim “Giấc mơ của mẹ”, Diễm My 9X và Nhan Phúc Vinh vào vai anh em trong một gia đình có 5 thành viên. Nam diễn viên 8X đóng vai Quang Minh – anh cả trong gia đình, là một luật sư giỏi nhưng có tính gia trưởng và sĩ diện. Trong khi đó, người đẹp 9X vào vai Trà My, có tính cách lanh lợi và chính trực. Dù rất yêu thương mẹ Thanh (NSND Hồng Vân đóng) nhưng vì những bất đồng quan điểm mà Trà My và mẹ cũng như anh trai luôn tỏ ra căng thẳng với nhau.

“Giấc mơ của mẹ” thuộc thể loại tâm lý, tình cảm gia đình xoay quanh bà Thanh, người mẹ tần tảo cả đời để chăm lo cho chồng và ba người con. Dù dành hết tâm huyết để vun vén cho gia đình nhưng bà Thanh không được các con thấu hiểu. Bộ phim là hành trình giãi bày nỗi lòng của người mẹ và là chặng đường học cách lắng nghe cha mẹ của con cái. Phim được phát sóng độc quyền trên một ứng dụng giải trí trực tuyến, bắt đầu từ ngày 1/7.

