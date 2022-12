Đen "vượt mặt" Sơn Tùng trong bảng xếp hạng âm nhạc trực tuyến cuối năm

Cả hai ngôi sao đều chiếm nhiều vị trí quan trọng trong bảng xếp hạng lượt nghe.

Ngày 1/12, Spotify vừa công bố danh sách Wrapped để nhìn lại thói quen và sở thích nghe nhạc của 456 triệu người dùng trên khắp thế giới. Ở bảng xếp hạng toàn cầu, Bad Bunny, Taylor Swift và Drake là những nghệ sĩ đứng đầu các hạng mục Album, Bài hát và Nghệ sĩ có nhiều lượt nghe nhất năm 2022. Đáng chú ý, Bad Bunny - nam rapper người Puerto Rico có tới hơn 18,5 tỷ lượt phát trực tuyến trong năm.

Trong khi đó, nhóm nhạc Hàn Quốc BTS đứng đầu danh sách Nghệ sĩ có lượt stream nhiều nhất Việt Nam năm thứ 3 liên tiếp, chứng minh dòng nhạc K-Pop vẫn chiếm ưu thế ở đất nước hình chữ S. Bên cạnh đó, bốn trong số năm Album có lượt stream nhiều nhất đều có sự góp mặt của BTS với "Proof" ở vị trí đầu tiên, tiếp theo là "MAP OF THE SOUL : 7", "BE" và "Love Yourself 結 'Answer'" ở vị trí thứ 5. Cùng với tình yêu của người hâm mộ Việt dành cho các ca khúc K-pop, nhóm nhạc nữ BLACKPINK đã cán đích ở vị trí thứ 2 trong các hạng mục Nhóm nhạc có lượt stream nhiều nhất và Nghệ sĩ Nữ có lượt stream nhiều nhất chỉ sau nữ ca sĩ người Mỹ Taylor Swift.

Sơn Tùng và Đen

Ba vị trí còn lại trong Top 5 Nghệ sĩ có lượt stream nhiều nhất là Đen, Sơn Tùng M-TP và Vũ. Khép lại danh sách Nghệ sĩ Việt có lượt stream nhiều nhất là nhóm nhạc Da LAB và Hoàng Dũng. Ba nữ nghệ sĩ Việt Nam xuất hiện trong danh sách Nghệ sĩ Nữ có lượt stream nhiều nhất chính là Hoàng Thùy Linh, AMEE và tlinh.

Bài hát Việt được stream nhiều nhất thuộc về chàng rapper RPT MCK với tác phẩm "Chìm sâu".

Danh sách cụ thể như sau:

- Top nghệ sĩ có lượt stream nhiều nhất: BTS, Đen, Taylor Swift, Sơn Tùng M-TP, Vũ.

- Top nghệ sĩ nữ có lượt stream nhiều nhất: Taylor Swift, Hoàng Thùy Linh, tlinh, Ariana Grande, AMEE

- Top nghệ sĩ nam có lượt stream nhiều nhất: Đen, Sơn Tùng M-TP, Vũ., The Weeknd, Charlie Puth

- Top nhóm nhạc có lượt stream nhiều nhất: BTS, BLACKPINK. Da LAB, Chillies, SEVENTEEN

- Top Album có lượt stream nhiều nhất: “Proof” - BTS, “MAP OF THE SOUL : 7” - BTS, “BE” - BTS, “Một vạn năm” - Vũ., “Love Yourself ‘Answer’” - BTS

- Top bài hát có lượt stream nhiều nhất: “Butter” - BTS, “Dynamite” - BTS, “Yet To Come”- BTS, “Chìm sâu” - RPT MCK, “Left and Right (feat. Jung Kook of BTS)” - Charlie Puth

- Top nghệ sĩ Việt có lượt stream nhiều nhất: Đen, Sơn Tùng M-TP, Vũ., Da LAB, Hoàng Dũng

- Top bài hát Việt có lượt stream nhiều nhất: “Chìm sâu” - RPT MCK, “Bước qua nhau” - Vũ., “Ngày đầu tiên” - Đức Phúc, “Ánh sao và bầu trời” - T.R.I, “Vaicaunoicokhiennguoithaydoi” - GREY D

- Top Podcasts được nghe nhiều nhất: Sunhuyn Podcast, Giang ơi Radio, HIEU.TV, Vì sao thế nhỉ!, Tri kỷ cảm xúc

