Cười ra nước mắt chuyện sao ngủ quên trong hậu trường phim

Thứ Bảy, ngày 28/04/2018 00:10 AM (GMT+7)

Phim Trung Quốc Sự kiện:

Vì ngủ quên nhiều người bị bạn diễn chụp ảnh “troll” đăng tải lên mạng xã hội.

Theo Toutiao, nhiều diễn viên phải quay phim liên tục trong suốt nhiều tháng trời. Chính vì thế, các nghệ sĩ thường rơi vào cảnh thiếu ngủ. Thậm chí, họ ngủ quên luôn trên phim trường trong khi chờ tới cảnh quay của mình.

Mới đây, Lâm Duẫn – nàng thơ của Châu Tinh Trì bị bắt gặp ngủ thiếp đi trên ghế sofa trong hậu trường phim đóng “Mỹ nhân ngư 2”. Người đẹp 9X được coi là diễn viên may mắn vì vẫn được ngủ trên sofa. Không ít diễn viên còn nằm bệt ra sàn nhà vì thiếu chỗ.

Tài tử có can đảm đánh mất hình tượng nằm bệt ra sàn "đánh" một giấc say sưa là Thái sư "Vũ Văn Hộ" Từ Chính Khê (tên cũ Từ Chính Hy). Trong lúc chờ tới lượt quay, anh chàng chọn một góc, thoải mái lăn ra ngủ trên phim trường "Độc Cô thiên hạ".

Nam diễn viên còn bị fan "soi" thói quen ngủ không nhắm chặt mắt.

Bắt gặp bạn diễn trong phim đang ngủ say sưa, An Dĩ Hiên lẳng lặng cầm máy ảnh chụp selfie "troll" người tình màn ảnh.

Vì lịch quay phim bận rộn khiến Triệu Lệ Dĩnh thiếu ngủ trầm trọng. Trong lúc chờ xếp hàng ở sân bay, cô nàng thản nhiên "đứng ngủ".

"Người đẹp ngủ đứng" được trợ lý hỗ trợ dìu đi.

Trong "Phụng tù hoàng", Quan Hiểu Đồng ngủ quên luôn trên giường ấm đệm êm khi chờ tới lượt diễn.

Khi bạn diễn Tống Uy Long vào đánh thức, mỹ nhân họ Quan vẫn ngủ say sưa.

Khi hợp tác trong “I Can Hear Your Voice”, Lee Jong Suk và Lee Bo Young có một kỉ niệm đáng nhớ. Trong một cảnh quay, nhân vật của Lee Bo Young đang ngủ say sưa trên giường còn Lee Jong Suk thì thầm trò chuyện bên cạnh. Sau khi đạo diễn hô cắt, mỹ nhân sinh năm 1979 lại ngủ quên hẳn.

Lee Jong Suk không còn cách nào khác chỉ biết kéo đàn chị lên và chụp ảnh “dìm hàng”.

Châu Bách Hào và Thái Trác Nghiên có một cảnh khá ấn tượng trong “Tình đậm sâu”. Vì quá nhập tâm vào vai diễn, cả hai ngủ quên luôn trên giường. Chỉ khi tổ hậu trường phát hiện, cặp đôi mới ngượng ngịu cười trừ.

Trong “Mùa hạ, chân dung tuổi 19”, Hoàng Tử Thao và Dương Thái Ngọc cũng có một kỉ niệm khó quên. Khi diễn cảnh yêu đương, cựu thành viên EXO đã uống một ít rượu whisky. Sau khi cảnh quay hoàn thành, Hoàng Tử Thao vô tình ngủ quên luôn trên hậu trường. Cuối cùng, nhân viên hậu trường phải đưa anh chàng ra ngoài.