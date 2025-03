Cuộc chiến truyền thông ở showbiz Việt

Ai thắng thế cuộc đua concert cuối tuần?

Cuối tuần qua, hai concert lớn Anh trai say hi (ngày 21/3) và Anh trai vượt ngàn chông gai (ngày 22-23/3) diễn ra với sự tham gia của hàng chục nghệ sĩ, thu hút sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng mạng. Kết quả cho thấy Anh trai vượt ngàn chông gai vượt trội hơn về mọi mặt, từ số lượt thảo luận, tương tác đến mức độ phủ sóng trên các nền tảng xã hội.

Anh trai vượt ngàn chông gai áp đảo số liệu truyền thông so với Anh trai say hi trong concert cuối tuần qua.

Theo số liệu từ SocialTrend, Anh trai vượt ngàn chông gai (ATVNCG) dẫn đầu với gần 500.000 lượt thảo luận trong khoảng thời gian từ 18-24/3 trên Facebook, TikTok và YouTube. Trong khi đó, Anh trai say hi xếp hạng ba với 224.000 lượt, thấp hơn MV lyrics Sự nghiệp chướng của Pháo (294.000 lượt thảo luận).

Về độ tương tác, Anh trai vượt ngàn chông gai đạt 7,32 triệu lượt, trở thành chủ đề hot nhất tuần, vượt qua cả drama tình ái giữa ViruSs và Ngọc Kem (7,27 triệu lượt). Anh trai say hi (ATSH) khiêm tốn xếp thứ năm với 2,97 triệu lượt tương tác, đứng sau các chủ đề như "Phim hạnh phúc bị đánh cắp" và "MV lyrics Sự nghiệp chướng của Pháo".

Một yếu tố đặc biệt góp phần giúp Anh trai vượt ngàn chông gai thu hút sự chú ý là sự xuất hiện trên 500 trang tin và báo quốc tế. Bên cạnh đó là sự kiện xác lập kỷ lục thế giới về số lượng người mặc Việt phục nhiều nhất trong một sự kiện âm nhạc. Hình ảnh hàng nghìn khán giả diện áo dài truyền thống lan tỏa mạnh mẽ, tạo hiệu ứng truyền thông lớn trên các nền tảng mạng xã hội.

Chiến lược lan tỏa

Ngoài thời gian tổ chức, sự kiện này còn tận dụng tốt mạng xã hội với hàng loạt clip hậu trường, khoảnh khắc đáng nhớ được lan truyền mạnh mẽ trên TikTok và Facebook. Điều này giúp concert giữ vững sức nóng ngay cả khi đã khép lại, trong khi Anh trai say hi diễn ra chỉ một đêm nên khó tạo được hiệu ứng kéo dài.

Không còn nhiều bất ngờ trong đêm diễn thứ 5 của show Anh trai say hi.

Điểm khác biệt quan trọng giữa hai concert là cách thức dàn dựng và sáng tạo trong từng tiết mục. ATSH có thêm intro và một số phần trình diễn mới, nhưng dễ đoán, khiến trải nghiệm của khán giả có phần thiếu đột phá.

Trong khi đó, ATVNCG liên tục thay đổi từ phần intro, thiết kế sân khấu đến trang phục biểu diễn, mang lại sự tươi mới và bất ngờ cho người xem. Điều này không chỉ giúp concert giữ chân khán giả trong suốt hai ngày diễn ra mà còn tạo ra những khoảnh khắc viral, tăng hiệu ứng truyền thông trên mạng xã hội.

Kết quả truyền thông nghiêng về ATVNCG song nhưng không thể phủ nhận sức hút của cả hai concert vẫn rất lớn. ATSH diễn ra một đêm vẫn lấp kín sân khấu, cho thấy sức hút ổn định của thương hiệu chương trình và dàn nghệ sĩ. ATVNCG với hai đêm diễn cũng chứng kiến lượng khán giả đông đảo, phản ánh sự quan tâm ngày càng lớn đối với sự kiện.

Anh trai vượt ngàn chông gai lập kỷ lục thế giới, là sự kiện có số lượng người tham gia mặc trang phục truyền thống Việt Nam đông nhất.

Cuộc đua truyền thông giữa concert, MV và drama cá nhân

ATVNCG giành chiến thắng áp đảo trong cuộc đua concert, nhưng nếu xét tổng thể truyền thông, cuộc cạnh tranh còn khốc liệt hơn với sự góp mặt của MV Sự nghiệp chướng, drama tình ái giữa ViruSs - Ngọc Kem.

MV Sự nghiệp chướng không chỉ gây sốt nhờ giai điệu bắt tai, mà còn bởi phần lời đầy ẩn ý, khiến khán giả không ngừng tranh luận về thông điệp ẩn sau từng câu rap. Nhân vật chính trong bài hát của Pháo được khán giả cho rằng đó là ViruSs và Pháo cũng có liên quan đến ồn ào tình ái với nam stream. Với 294.000 lượt thảo luận, MV này xếp trên concert ATSH nhưng vẫn kém xa ATVNCG.

Drama tình ái giữa ViruSs - Ngọc Kem, MV Sự nghiệp chướng của Pháo được cho là có liên quan đến nhau.

Bên cạnh đó, drama tình ái giữa ViruSs và Ngọc Kem thu hút lượng tương tác khổng lồ (7,27 triệu), chỉ kém chút ít so với concert ATVNCG (7,32 triệu). Điều này cho thấy những câu chuyện cá nhân vẫn có sức hút lớn trên mạng xã hội, nhưng xét về mức độ lan tỏa và chiều sâu ảnh hưởng, một sự kiện âm nhạc tầm cỡ vẫn có khả năng áp đảo các chủ đề mang tính giải trí nhất thời.