- Từng thành công với những vai công tử, sở khanh trong quá khứ, anh có bị áp lực không? Anh đã làm thế nào để vượt qua những áp lực đó?

Khi đọc kịch bản thì tôi thấy đây thật sự là một nhân vật khó cả về tạo hình lẫn lời thoại. Tôi phải cố gắng để xem ngoại hình có những điểm nào giống và chưa giống rồi tìm cách cải thiện như tìm trang phục, kiểu tóc để phù hợp.

Hơn nữa, lời thoại của nhân vật rất dài và nhiều từ chuyên môn khó, mỗi một câu đều thể hiện ẩn ý nên tôi cũng phải cố gắng để diễn ra được một người công an giống nhất. Công an hình sự khác, công an điều tra lại thể hiện khác. Với công an điều tra khi họ nói, họ nhìn đối tượng cũng thể hiện được ẩn ý trong đó.

- Trong dự án này anh tương tác nhiều nhất với nghệ sĩ nào? Anh có đánh giá như thế nào về bạn diễn của mình?

Trong bộ phim này tôi là công an thì tương tác rất nhiều với anh Bảo Anh. Trong phim anh Bảo Anh là đội trưởng còn tôi là đội phó. Anh ấy là một người rất chuyên nghiệp trong công việc và cũng rất cởi mở, nhẹ nhàng.